油價飆升、通膨惡化，美國轉向委內瑞拉協商，擬放寬制裁增加原油供應

俄烏戰事持續，國際油價創下新高，今（7）日一度逼近每桶140美元，最後漲幅收斂，暫報每桶128.9美元。其中，石化產業下游成本提高、又受終端消費不振影響，獲利侵蝕嚴重，而美國為緩解日益惡化的通貨膨脹，轉向產油國委內瑞拉（Venezuela）的協商，企圖穩定油價。

石化產業受油價影響大

石化產業以石油、天然氣為主要原料，製作各類石化產品，包含化學肥料業、人造纖維業、合成樹脂及塑膠業。然而，石化、塑膠產業和民生有高度相關，也是各國經濟風向球。

根據經濟部做出的石化產業報告，分為上游產業多涉及石油、相關鑽探設備；還有，中游產業為次級加工（中間原料）包含合成樹脂、塑膠添加劑還有活性劑等；以及，下游則為接著、人造纖維還有清潔、塑膠等製品。

台灣中油發言人張宗瑞告訴《關鍵評論網》，台灣上游油品主要由2個機制所控制，分別是亞洲鄰近國家最低價和油價平穩機制。

其中，平穩機制：以95汽油為標準，30元以下，依照正常公式計價。之後，95汽油每公升。超過30元，中油吸收25%，又達到32.5元，吸收50%，再度突破35元，至多吸收75%。

另一方面，分析師告訴《工商時報》，油價高漲石化上游產能拉高，而下游受通貨膨脹影響，壓縮消費力道，導致石化產業格局「上肥下瘦」，塑化產品僅以PVC、PE、EVA穩上盤面，ABS、PS、SM多處小賺，於PTA、EG、PP則有虧損。

張宗瑞強調，目前烏俄局勢仍影響國際油價，上游油品原料仍須關切各國制裁幅度力道而定。至於，石化產業中、下游的石化產品，因為該產業週期性明顯，受各國出口相同產品影響高，多以「市場」機制左右價格，政府不會過度干預。

美國阻原油飆升，尋求委內瑞拉協助

美國為了遏止原油價格飆升、壓抑通貨膨脹，開始尋求產油國的協助。知情人士向《華爾街透露》美國官員於周末和產油國委內瑞拉高官，在首都卡拉卡斯（Caracsa）見面。

這是一場罕見的會晤，目的是要讓委內瑞拉的原油能夠重新進入公開的國際市場，壓抑高居不下的油價。另一方面，也拉攏委內瑞拉，使俄羅斯在國際上孤立。

其實，委內瑞拉的石油儲備超過全球任何國家，但是連年腐敗、管理失能，再加上近年屢受美國制裁，產量已縮小到20年前的10分之1。過去，委內瑞拉在二戰曾是同盟國的重要能源供應國，同時也是石油輸出國組織（OPEC）的創始國之一。

不過，當時委內瑞拉的政策，遭美國質疑危及國家安全，受到時任總統川普（Donald Trump）於2017年的經濟制裁，國內經濟大受影響。此後開始依賴中國，俄羅斯和伊朗的石油晚運，維持國內經濟穩定。

已故委內瑞拉總統查韋斯（Hugo Chávez）當時說：「全世界有20%的石油在委內瑞拉，但若這些石油不能賣錢又有何用？」

近日情況已有改變，知情人士稱，若協議談妥，放鬆對委內瑞拉的制裁，且將其原油出口到墨西哥灣沿岸的煉油廠，進行重質原油進行加工，進而穩定國際油價。

委內瑞拉石油行業協會主席Reinaldo Quintero對此估計，委內瑞拉的石油日產量可以在8個月內拉高到120萬桶（2021年產量為每天76萬桶）。他還說，尤其美國在委內瑞拉的唯一主要石油生產商，雪佛龍公司（Chevron Corp）能夠跟進提高產量的話，這個目標並不難達到。

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核稿編輯：翁世航