2022/03/07,
歐洲

俄羅斯警告各國不要為烏克蘭提供軍用機場，美國與波蘭協商提供蘇製戰鬥機

俄羅斯警告各國不要為烏克蘭提供軍用機場，美國與波蘭協商提供蘇製戰鬥機
示意圖，圖為俄羅斯飛行員駕駛蘇聯時代的米格-35戰鬥機｜Photo Credit：AP / 達志影像

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俄羅斯週日警告烏克蘭的鄰國，不要為烏克蘭的戰鬥機提供軍用機場，那可以被視為介入武裝衝突。此外，目前美國政府正在與波蘭進行談判，欲向烏克蘭提供蘇聯時代就開始使用的戰鬥機。

俄羅斯週日（6日）警告烏克蘭的鄰國，不要為烏克蘭的戰鬥機提供軍用機場。

「我們確定烏克蘭戰機已經飛往羅馬尼亞和其他鄰國。」根據《法新社》報導，俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在莫斯科的記者會上指出：「利用這些國家的機場網絡，作為烏克蘭軍用航空基地，還用武力反抗烏克蘭軍隊，可以視為是這些國家介入武裝衝突。」

根據土耳其《阿納多路通訊社》的報導，科納申科夫還證實，烏克蘭的文尼察國際機場被遠端武器摧毀，且週日又有3架烏克蘭Su-27戰鬥機與3架無人機被擊落。

「總體來說，烏克蘭空軍損失了11架戰鬥機和2架直升機，基輔政權幾乎所有準備用於戰鬥的飛機都被摧毀了。」科納申科夫表示。

美國與波蘭協商，提供蘇聯時代戰鬥機給烏克蘭

不過，目前美國政府正在與波蘭進行談判，欲向烏克蘭提供蘇聯時代就開始使用的戰鬥機。

根據《NBC》的報導，烏克蘭總統澤倫斯基週六與300多名美國國會議員通電話，呼籲提供戰鬥機和其他軍事援助。許多國會議員強烈支持烏克蘭的要求，並催促白宮迅速採取行動，確保烏克蘭能夠獲得戰鬥機。

《POLITICO》的報導指出，在波蘭上週考慮將戰機送往烏克蘭時，波蘭政府就詢問白宮，拜登政府是否能保證向他們提供美國製造的戰鬥機來填補空缺。拜登政府並不反對此事，儘管這可能會加劇北約和莫斯科之間的緊張局勢。

因此，美國與波蘭這項交易的內容，是讓波蘭捐贈舊的俄製米格戰鬥機給烏克蘭，然後購買美國製造的F-16噴氣式戰鬥機。《NBC》報導，白宮發言人表示，目前正在就這個問題與波蘭合作，並和其他北大西洋公約組織盟國進行協商。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在週日證實這項討論正在進行，只是時間還不清楚，「我們現在正在積極研究波蘭可能向烏克蘭提供飛機的問題，並了解如果波蘭決定提供，那我們應該怎麼做來補足這些飛機。」

《NBC》的報導指出，烏克蘭政府對蘇聯時代的舊飛機很感興趣，因為他們的飛行員曾經受過駕駛訓練，非常熟悉這些飛機。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在與布林肯會面後，向記者表示：「我們對戰鬥機、攻擊飛機和防空系統的需求已經不是什麼秘密了，如果我們失去了天空，地面上將有更多的鮮血。」

目前，波蘭、保加利亞和斯洛伐克等數個東歐國家，有數十架俄製飛機的庫存，但《POLITICO》的報導指出，在美國尚未保證可以換掉這些飛機的情況下，他們一直在猶豫要不要放棄這些飛機。

這項協議目前還面對一些挑戰，像是飛機要如何運抵烏克蘭。雖然白宮「絕不反對」波蘭將飛機轉移給烏克蘭，但俄羅斯官員日前已經承諾，會攻擊任何攜帶武器進入該國的軍隊。

烏克蘭官員向《POLITICO》表示，他們有幾名飛行員前往波蘭進行交接，只是目前交易陷入僵局，而保加利亞和斯洛伐克都拒絕了捐贈飛機的計畫，這幾名飛行員最終空手而歸。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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