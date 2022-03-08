國際婦女節為什麼是3月8日？世界各國如何慶祝與推廣？

婦女節的由來

國際婦女節是一個由國際勞工運動衍伸而來的節日。20世紀初歐美國家經濟快速且蓬勃地發展，其中紡織業更是漸漸興盛，需要大量的紡織女工。然而，在需求大漲的同時，這些勞工卻未被給予合理的工時與工資。

1857年3月8日這天，工人們終於決定走上街頭抗議，為自己的權益發聲。自此之後，幾乎每年的這一天都會有類似的抗議遊行活動，目的都是為了爭取自身權益。這些由女工舉辦的勞工運動在初期並沒有引起太多的注意及迴響，而這種狀況一直到1908年紐約的一場遊行才開始出現改變。

這場遊行規模相當龐大，有將近一萬五千位婦女走上街頭遊行，當中除了來自芝加哥的女工外，還有來自國內各地的紡織、服飾業工人。大家齊聚一堂要求合理工時、工資和選舉權。美國在隔年正式宣布設3月8日為全國婦女日。

International Women's Day 國際婦女節

Textile industry 紡織業

Labor 勞工

Working hour 工時

Wage 工資

Protest 抗議

Parade 遊行

Labor movement 勞工運動

National Women's Day 全國婦女日

Suffrage 選舉權

為什麼是3月8日？

德國的國際婦女運動先驅克拉拉・蔡特金（Clara Zetkin）於1910年在丹麥哥本哈根舉行的「第二次國際社會主義者婦女代表大會」中提出設立國際婦女節的想法，這個想法受到許多會員國代表認可並一同響應。

1917年3月8日，聖彼得堡因為食品短缺、工廠環境惡劣，而造成連續3、4天的罷工。女工走上街頭要求「麵包與和平」、要求選舉權，因而造就了二月革命，臨時政府因為這次的事件賦予了女性選舉投票權，這件事也成為十月革命的開端。

國際婦女節活動曾一度中斷，直到1960年代女權運動興起才恢復，聯合國則是自1975年起，將每年的3月8日設為國際婦女節。

February Revolution 二月革命

October Revolution 十月革命

Election 選舉

Feminist movement 女權運動

38國際婦女節代表色與核心價值

國際婦女節（International Women's Day）簡稱IWD，代表色為紫色。紫色象徵的是正義、尊嚴。IWD的核心價值則是希望、平等、合作、韌性、尊重、同理、寬恕、堅韌、讚賞等價值。

國際婦女節除了慶祝女性在社經地位、文化、政治等領域獲得的成就、強調女性的社會價值，也有因而促進了性別平等的推廣。

Justice 正義

Dignity 尊嚴

Hope 希望

Equality 平等

Collaboration 合作

Resilience 韌性

Respect 尊重

Empathy 同理

Forgiveness 寬恕

Tenacity 堅韌

Appreciation 讚賞

國內外婦女節活動

隨著性別平等（Gender equality）的意識在近年來逐漸高漲並被重視，越來越多國家認同婦女節的精神宗旨，並開始舉辦婦女節相關的活動，接下來一起來看看各國都是怎麼慶祝和推廣這個節日吧！

台灣

起初台灣將3月8日婦女節作為國定假日放假一天，然而在1991年（民國80年）時，內政部考量婦女節只放一天、兒童節只有孩童放假有照顧問題，因此將婦女節與4月4日兒童節合併一同放假、慶祝。

其實台灣對於婦女節的慶祝，不僅限於3月8日這一天，反而整個三月都會提倡女性權益。各縣市政府與民間機構會在這期間舉辦電影播放、手作、攝影比賽、論壇演講等活動，讓大眾有機會透過親身參與來接觸婦女議題，並進行交流。

2021年時，衛福部、婦女權益策進發展基金會曾與女人迷共同舉辦「女子時代──女力耀進，創新經濟的好時代」一日快閃策展，邀請民眾一同體驗不同的慶祝活動以及手作工作坊，也邀請主婦聯盟、婦權基金會「嫄」、Dear b&b等組織演講，分享女子時代的不同面向。

旅宿網站Airbnb近期則發起了#HostWithHer（跟她一起當房東）計畫，透過4位台灣Airbnb女房東的故事，跟大眾一起討論女性的故事。而各大購物網站也會透過這個好時機，推出婦女節相關促銷活動，讓女性在這個她們的節日中可以犒賞自己，男性們也可以受惠，一起開心購物、享折扣。

Children's Day 兒童節

Female issue 女性議題

Women thrive 女力

義大利

在義大利婦女節這天，人們會送俗稱「女人花」的黃色小花含羞草給身旁的女性，而含羞草也是屬於這個季節的花朵。

Mimosa 含羞草

波蘭

在國際婦女節這天，波蘭人一般會贈送禮物給女性，這樣的傳統要追溯到二戰期間。當時婦女節是波蘭的社會主義政府用來宣傳女性應有的形象所設立的節日，爲了鼓勵女性外出工作、替國家盡一份力，因此在工作場合及學校是規定要強制慶祝婦女節的。

當時女性常會收到的禮物包括毛巾、咖啡等，而現今最常收到的則是鬱金香。無論同事、親友還是家人，到了婦女節這天都可以送一束鬱金香來表達敬意喔！

Socialism 社會主義

Tulip 鬱金香

保加利亞

保加利亞的婦女在這一天會收到花、巧克力以及卡片，在學生在校內除了送花給老師，也會製作卡片帶回家給母親。許多企業則會送玫瑰給女性員工，以表示對她們的敬意。

Respect 敬意

以上就是國際婦女節的介紹啦！相信大家看完這篇文章後對婦女節都有了進一步的認識。眼看38婦女節就要到了，快抓緊時間向身邊那些偉大的女性們表達感謝吧。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航