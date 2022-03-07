俄羅斯利用加密技術規避經濟制裁，專家：若無法抵禦犯罪，加密貨幣沒有未來

俄羅斯正利用加密技術，規避歐美國家的經濟制裁。加密貨幣專家強調，加密貨幣面臨轉捩點，這次如果能夠證明，加密世界的中心化也可以抵禦犯罪，那麼民眾就會信任加密貨幣；反之，如果它讓烏克蘭戰事失敗了，那加密貨幣將沒有未來。

俄烏戰爭成為加密貨幣轉捩點

加密貨幣交易平台AXX的研究暨主管Ben Caselin告訴《日經亞洲》，俄烏戰爭是加密貨幣的重要轉捩點。它被用於人道救援，各地政府和非政府組織（NGO）以點對點方式，提供資源給烏克蘭，還有俄羅斯龐克激進主義樂隊Pussy Riot的成員建立了一個去中心化組織，出售烏克蘭國旗NFT，向世界籌措經費。

不過，也存在許多爭議。例如傳出俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）透過它，逃避各國的經濟制裁，烏克蘭人也試圖限制俄羅斯以各種方式使用加密貨幣。

身為一個極為年經的資產，加密貨幣正面臨挑戰。Ben Caselin強調，以去中心化、無許可系統為核心的加密貨幣，正在與「限制俄羅斯金融活動」，兩者間取捨抉擇。

俄羅斯入侵烏克蘭後，受到美國及其盟友的制裁，其中包含凍結普亭和核心幕僚財產、廢止SWIFT支付系統，甚至禁止俄羅斯動用外匯存底，穩定國內盧布匯率（rubles）。

歐盟大使對外指出，受到牽連的銀行，有俄羅斯第2大金融機構國有的VTB銀行、VEB銀行、Rossiya銀行和Otkritie銀行。其中，VTB替國內基礎建設、國家投資計畫提供資金，並持有約20萬兆盧布（新台幣4.99兆元）的資產。

傳統的金融方式遭到禁止，因此加密貨幣才成為焦點。烏克蘭副總理兼數位化轉型部長米哈伊洛．費多羅夫（Mykhailo Fedorov）對外強調，要求加密貨幣交易所阻止所有俄羅斯用戶使用加密交易平台，再呼籲美國財政部，提供新法規對加密貨幣用戶，有更嚴格的實名認證。

加密貨幣無法抵禦犯罪，將沒有未來

Ben Caselin對此表示，並非每個人都應該自由使用加密貨幣，尤其是牽扯上戰爭、剝削他人得到財富，也不希望加密市場有任何形式的邪惡。他向各大交易所強調，交易所應盡一切可能杜絕「受制裁者」進入市場。

金管會內部人士告訴《關鍵評論網》，就台灣而言打擊加密犯罪，要求參與機構必須做足實名制（ KYC ），且完成防制法令遵循聲明，這代表業者有執行洗錢防制法、防制洗錢措施的義務，其中最要的一點是，若用戶身分可向機關申報可疑交易，杜絕不法。

就國際上，多國也已經建構相關法令，杜絕不當資金流動。Ben Caselin說明，如果提供獎勵，將匿名錢包地址，和俄羅斯和白俄羅斯政治人物的相關訊息連結起來，將有效打擊不法交易。而過去，烏克蘭也曾收到大量舉報，並要求將這些和俄羅斯有關的地址列入黑名單中。

代表烏克蘭政府推行這個倡議的律師Artem Afian不斷重申：「如果加密世界能夠證明，去中心化也可以抵禦犯罪，那麼民眾就會信任加密貨幣。反之，如果它讓烏克蘭失敗，那加密貨幣將沒有未來。」

另外，區塊鏈分析師Elliptic表示，從2月24日至3月2日，烏克蘭政府已經獲得7萬2000多筆加密貨幣捐款，價值達到4600萬美元（新台幣12.8億元）。

區塊鏈研究機構ForkLog則估計，開戰至上週，已經突破5800萬美元（新台幣16.2億元）。Ben Caselin說，比特幣是開放且不用許可，無法直接干預點對點加密交易，但不代表無法扼制犯罪分子轉移資金。

最後，Ben Caselin說：「我們必須證明，一個由獨立個體組成的社區，可以有效地防止犯罪分子利用我們行業中大多數人都熱衷的原則（去中心化）。」行業中每個人，應以一種善意的力量來迎接挑戰。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航