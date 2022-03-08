日本義勇軍自願前往烏克蘭作戰，意外引發和平憲法與自衛隊的矛盾難題

各方戰士齊聚烏國

俄國於2月24日突然發兵侵略鄰國烏克蘭，引發全世界高度緊張。剛開始一度傳出烏克蘭首都基輔遭到空降的傘兵實施斬首行動，然而隨著事態明朗化下，全世界這段時間也看到，烏國上下軍民全力奮戰的姿態。善用社交軟體的烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），更成為世界知名的領袖。

澤倫斯基在開戰後沒多久，隨即於2月27日宣布要對國外募集「義勇軍」，吸引不少有戰爭或是服役經驗的軍官前來報效。進入3月後，不少外籍兵團紛紛從烏克蘭鄰國波蘭、羅馬尼亞等湧入，3月6日烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在記者會更聲稱已有約兩萬人左右報名，將會協助他們儘快透入戰場支援。

前來支援的義勇軍，多半都是歐美籍為主，其中來自美國的自願者就有3000多人。但是在其中，也出現70多位來自日本的義勇軍，當中有50多位是前自衛隊成員，烏克蘭駐日大使柯爾辛斯基（Sergiy Korsunsky）也在日本的電視節目上承認確有此事。

根據日本媒體們跟駐日烏克蘭大使館打聽，這些應募的日本人，不只有軍事相關經驗，也對烏克蘭的戰事感到擔憂，有的人稱「與其看到烏克蘭的年輕人去犧牲，不如我代替他們去戰鬥」，或是「在日本的話也沒辦法幫上什麼大忙，去那邊的話希望可以幫上什麼」等理由居多。

日官方強調不建議

不過這樣的想法，馬上引來日本政府官方高度重視，外務大臣林芳正在3月1日的記者會上稱「有聽聞駐日烏克蘭大使館做出相關呼籲，不過現在無論如何，我國對烏克蘭全境都發出『避難通知』，因此不論是何種目的，我們都呼籲不要前往該國進行任何行為」，等同變相禁止前往。

駐日烏克蘭大使館也在先前稱招募的士兵希望以「自衛隊等專門訓練的經驗」，畢竟戰場凶險，未有專業訓練恣意前往將會造成無辜傷亡。隨後，疑似在日本外務省的軟性要求下，烏克蘭大使館也刪除了該應募文，並稱日本政府已經通告全烏克蘭是避難區域，將暫時不受理新的徵召。

不過政府官方的軟性要求，在執政的自民黨內也爆發了相關討論。2日舉行的外交部會會議中，負責國防部會的會長宮澤博行就對《朝日新聞》稱「這不應該禁止（日本的參加者），義勇兵的行徑是不應該禁止的」，連用兩次不應該來強調。

宮澤並補充稱「日本在憲法上是和平國家的立場沒錯，也不能派遣軍隊、不能提供武器等。但是在這之中，不能剝奪自願者的自由意志，對於抱持著這樣志向的人們，我們不應該對他們抱持最大的敬意才是嗎？」他更進一步稱「將來台灣海峽發生什麼事的時候，國民中要是有類似的熱情高昂，政府也不應該阻止的。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

恐犯「私戰預備」罪

然而，不同於歐美國家都是以「自由意志」等，強調人們可以自由選擇是否要前往烏克蘭當地，在日本的話私自參加戰爭等，會觸犯到日本刑法第93條的「私戰預備暨陰謀罪」，可以判處最少三個月、最長達到五年的刑期。

「私戰預備」這樣的法律從明治時期就已經有，不過在二戰結束，日本開始走向和平國家後，就完全沒有使用該法。直到2019年，五名日本人被懷疑在2014年要從日本借道土耳其、前往敘利亞參加恐怖組織ISIS活動，警視廳公安部才以「私戰預備」等罪名移送該五人，他們也坦承當年曾「想參加IS」，但最後因犯行未成不起訴。

這一次也是日本在戰後，第一次碰到有他國伸出援手，並且有自己國人願意挺身而出的戰役，因此讓日本政府也格外棘手。擔任自民黨外交調查記者會長的資深眾議員衛藤征士郎，就在黨內外交部會結束後跟記者坦言「如果有人想去，應該尊重他們意願。」

不過衛藤征士郎也稱「不單只是烏克蘭、萬一將來發生其他事態，相關國家都對日本發出義勇軍的要求，這樣國家的立場會更難拒絕。」而外交部會長佐藤正久也稱，義勇軍不算國家法理上出兵，如果被俘虜，可能無法享有一般戰俘的人道待遇。

而轉回到日本政府態度，也是傾向先以物資救援為主，等到戰爭告一段落後再派遣人道救援團等為輔，因此政府官方上避免直接介入戰事，自然也不希望日本人直接參與。

烏國自助感動他國

不過有件事情是顯而易見的，便是「自助者人恆助之」，一旦自國家有保衛自己的決心，自然會引發其他國家支援、甚至他國國民願意前來幫忙。烏克蘭在戰事開展之初，展現相當堅忍的戰鬥意志，無意間也鼓舞了許多外國人，最後讓他們願意不遠千里來到烏克蘭，換作是其他國家，可能就未必能這樣感召人。

日本筑波大學系統資訊系副教授掛谷英紀，就在接受廣播訪問時坦言，美國的媒體報導等，讓大家對於烏克蘭改變很大印象，促使許多人願意幫忙、甚至想要來戰場幫忙。然而問題是「如果日本也發生這樣的狀況該怎麼辦？日本一定要去思考這個問題。」

掛谷舉例，以軍事預備役來說，俄國有200萬、烏克蘭有90萬常備役，因此在碰到戰事時有兵員可以調動，不過日本常備役目前僅有約四萬左右。

「如果日本將來被中國等攻擊之下，日本不得不戰時，世界也不會想幫忙我們吧？」掛谷一番話引起主持人反思稱：「如果日本一直拿著憲法9條說不會參戰，到時真的（有戰爭）絕對不會發生烏克蘭般，世界一起幫忙的局勢吧？」

烏克蘭的局勢同時也可以反射到台灣。誠然，沒有人希望戰爭發生，但是在面對最壞的狀況時，也是展現國家團結一致最佳時刻。從澤倫斯基的社交影響力、到媒體報導呈現烏克蘭人奮勇抗敵的一面，再再都給募集義勇軍相當好的助力，這次烏克蘭登高一呼下快速集結的義勇軍，其士氣與戰鬥力無論如何，都會是個很好的範本。

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