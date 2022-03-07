香港晚報：余慧明涉違保釋條件被捕

1）快測申報平台成功呈報後可獲隔離令

衞防中心總監徐樂堅宣布，「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」於今日下午六時啟用。

徐樂堅指，市民必須在測試結果當日或翌日於網上呈報。呈報時需提供快測結果相片、身份證明文件，並填寫個人病徵、居住環境、同住家人資料，系統亦會詢問呈報人入住社區隔離設施的需要。當局會安排檢測承辦商，為部份呈報人進行上門做鼻咽拭子採樣檢測，以作覆核。

成功呈報後24小時，呈報人將收到短訊。呈報人需透過短訊中連結，再次提供個人資料、快速檢測圖片，以等待衞防中心通知發出隔離令。呈報人的家人亦會收到短訊，在提供身份證資料後，等待發出檢疫令。政府會向呈報人和其家人派發電子手環及物資包。

衞防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，當局會透過短訊處理成功申報者的病假／檢疫／確診證明，但未有具體日期。

當局預計，短期內將有大量人士在平台申報快測結果，需要時間處理。徐樂堅表示指平台有「排隊等候」分流設計，即使每日10萬人使用，平台都能應付。

上月26日至本月5日快速測試呈陽性的市民，可在本月14日前於平台補交申報。徐樂堅指，如果補交結果歷時較長，衞防中心未必會送往檢疫，但鼓勵市民申報，讓中心掌握資料。

另外，衞護中心為不懂得使用網上系統的人士設有電話申報熱線（1836119）。

2）消息指警察出動助全民強檢

香港今日新增25,150宗新冠肺炎確診個案，數字較前幾日回落。

《HK01》引消息報導，警方會啟動5大總區應變大隊，以4,000名警力協助全民檢測。消息指，警察將主要負責護送工作，亦會防止圍封大廈前有人提早離家。

據了解，警察為強檢出勤時不會穿著防暴衣物，只會穿戴防護裝備，包括防護衣、手套、護目鏡和口罩等。

早前港媒消息指，全民檢測會在3月26日至4月3日間實施。運房屋局局長陳帆今指，期間公共運輸一定不會停頓。

今日起，因應職員確診，郵政署暫停本地速遞及包裹服務；此外，更多食肆、超市也宣布縮減營業時間。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）消費券分兩次派

港府將派發新一輪消費券。港府宣布，本輪將分2次派發。首期5,000元，將在4月直接發放至市民上一輪的支付平台，不許再次登記，亦不可轉換平台。

以八達通領券的市民，首期會得到4,000元。而在5至10月間儲滿「合資格消費」後，最早在6月16日、最遲在11月16日可獲得餘下1,000元。此批市民需在12月31日前，到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超市、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領券。而使用Tap & Go、Alipay HK、WeChat Pay HK領卷的市民，將於4月直接收取得有效期至10月31日的5,000元消費券。

陳茂波指，次輪5000元消費券將在年中派發。如市民上一輪登記的平台帳戶已失效，或已遺失/退回八達通卡，可在本月7日至25日期間以書面表格、八達通網站和熱線，及消費券計劃臨時服務中心更新登記紀錄。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin