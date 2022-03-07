2022/03/07,
印太

懸缺一年多，美國駐中國大使伯恩斯抵達北京履新，強調美中關係「可控」

懸缺一年多，美國駐中國大使伯恩斯抵達北京履新，強調美中關係「可控」
美國新任駐中國大使伯恩斯（Nicolas Burns）。Photo Credit: AP / 達志影像

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美國新任駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）4日率領代表團成員以及家人抵達中國，他是一名專業外交官，曾任美國駐北約大使、駐希臘大使和國務院發言人。他認為美中關係是可控的，在應對中國崛起時，美國人應該「對我們的實力充滿信心」。

在美國駐中國大使的職位懸缺一年多後，新任大使伯恩斯（Nicholas Burns）4日率領代表團成員以及家人抵達中國，全員將依中國防疫規定隔離3週，在隔離期間，伯恩斯也會與美國代表團進行線上會議。

根據《德國之聲》的報導，自從前任美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）於2020年10月離任後，美國參議院直到2021年12月16日，才批准拜登對伯恩斯的提名。

根據《紐約時報》的報導，在布蘭斯塔德任內，美中關係急劇惡化，他在最後沒有說明自己為何會在美國總統大選前幾個月離任。

伯恩斯在今（2022）年1月26日宣誓就職，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）當時在推特上發文表示，伯恩斯將成為美中關係中，保障和爭取美國利益的有力聲音。

伯恩斯為美國政府服務長達27年，他曾擔任美國政治事務方面的副國務卿以及國務院發言人，更是一名專業外交官，曾任美國駐北約大使、駐希臘大使。

伯恩斯曾參與多場重要國際談判，包含美印民用核能合作協議、以色列長期軍事援助協議，同時是伊朗核協議的美國首席談判代表。他近期在哈佛大學甘迺迪學院任教，並擔任總統拜登（Joe Biden）競選活動的外交政策顧問。

中國日益增長的軍事和經濟影響力，被認為正在挑戰美國主導的印太地區，根據《美聯社》的報導，他認為美中關係是可控的，在應對中國崛起時，美國人應該「對我們的實力充滿信心」。

《美聯社》指出，雖然拜登政府聲稱希望美中能建立更穩定、可預測的關係，但美方不斷對中國商品徵收更高的關稅，且和台灣建立更緊密的關係。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5日和中國外交部長王毅通電話時，王毅相當關切台美關係，並強調台灣是中國領土不可切割的一個部分、台灣問題是中國的內政，呼籲美方回歸「一個中國」原則，停止支持「台獨」行徑。

根據《美聯社》的報導，中國日前因為上月北京冬奧會上，以美國為首的外交抵制而感到憤怒，當時，美國基於中國侵犯人權的行為，特別是新疆維吾爾族和其他少數民族的虐待，才會進行外交抵制。

近期，中國還拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，並指控美國透過鼓勵北約擴張，又拒絕考量俄羅斯的安全，才會挑起衝突。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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