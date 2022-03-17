2022/03/17,
職場

當面試官問出這四種「地雷問題」，求職者要當心

當面試官問出這四種「地雷問題」，求職者要當心
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我們想讓你知道的是

「有沒有結婚？」、「最喜歡什麼動物？」你面試時常常被問一些與專業度無關的問題嗎？也許這就是公司容易情緒勒索，或用喜好、迷信判斷是非對錯的警訊。

文：Bryan

先前台虎精釀疑似因為面試官對求職者提出問題後反應不當，導致求職者在Facebook上po文表達不滿後一夜之間引起軒然大波。這起事件的發酵，背後其實有許多因素，但這次我們不討論這起事件為何爆紅，而是教你如何從面試官拋出的問題中，找出一些「這間公司不適合待」的蛛絲馬跡。

許多剛出社會的人會覺得雇主與求職者是有位階上下的關係，求職者只能極力迎合對方，如此才能「得到被錄取的機會」，整個面試的過程中必須小心翼翼、揣摩「上意」，千萬不能說出面試官不想聽的答案，一定要說出他想聽的話。

若在網路上搜尋，「面試時五大地雷回答」、「面試時10種NG反應」等文章一抓一大把，都在教求職者如何搏取面試官的歡心與青睞。

其實，面試是一個互相瞭解的過程，雇主與求職者理應該處在平等的位階，面試是為了瞭解這個人是否具備勝任該職缺的工作能力，求職者也應該要在面試過程中觀察這間公司，或是未來的直屬主管與老闆，是否能滿足你的需要？

這些需要不僅僅是薪資、福利，也包括了公司文化、人品、個性等。下面，我們就為大家介紹，一旦面試官問出了哪些問題，就表示「警鈴大作」了！

一、問感情狀態

有些面試官或雇主會在面試的一開始，或是在面試將近尾聲時看似隨口一問，詢問你的感情狀況。

對大部份的面試官或雇主來說，「單身」是最好的答案，因為「有男友／女友」意味著「分手時工作表現下降，甚至難過到離職」，「已婚」意味著「隨時有可能因懷孕而離職或請產假」。

在Dcard的討論上，甚至有粉絲進一步討論最佳解答其實因性別而異，男女最佳答案分別是：「男生要回答已婚，代表有穩定性不會隨便離職。」「女生要回答單身，代表近期不會因為結婚懷孕而請產假。」

然而這些考量其實都與工作能力無關，沒有必要因為誠實回答而被扣上莫須有的罪名，如果面試官詢問了你的感情狀態，最好要對面試官的專業度打上一點小小的問號。

二、問星座

還有的雇主會問星座，或是自己看你履歷上的生日（其實在歐美國家，履歷表上光是有生日欄位就已經算是犯法），以跟你確認星座作為話題，順勢開始討論星座。

這種老闆對於星座會有自己的一套理解，而且全都是刻板印象，例如魔羯座很好，是工作狂，但不擅長團隊合作；巨蟹座很顧家，所以一定比較不願意配合加班……。

這種面試官對於人的理解很單一，而且日後也會一直拿星座來說嘴，「你不是獅子座的嗎？怎麼會這樣那樣。」「看吧，射手座就是會這樣。」如果對這樣的工作環境感到反感，建議趁早放手。

三、問血型

這個在台灣稍微少見，在日本會比較容易遇到，這種面試官相信四種血型對應四種工作態度，分別是A型龜毛但仔細嚴謹、B型樂觀大剌剌但粗心隨便、AB型是難以捉摸難以管理的怪咖，O型自我又急性子等等，因此在日本職場，A型血的求職者會較受歡迎，而B型則容易被排擠。

但全人類不可能因為血型而被分為區區四個類別，因此遇到問血型的，建議也是儘早斷絕往來。另外，詢問你的生肖也是類似的概念。

四、問「用一種動物形容你自己」

有些面試官會在面試的最後問出這個問題，並明言無論答案是什麼都不會影響錄取結果，但根據從一些人資朋友那邊聽來的說法，其實這問題還是有最佳解，他們喜歡聽到「老鷹」，這表示這個人能從比較高的角度看事情。

但這個面試問題設定其實相當粗糙，喜歡的動物和工作能力乃至於一個人會怎樣看事情其實並無絕對關係，僥倖猜中了最佳解答「老鷹」就真的表示這位求職者永遠都能用較全面的角度看事情嗎？當然不是這樣子的。

跟工作無關的提問，先詢問原因

這些「地雷問題」其實都有個共同點，就是這些問題都跟一個人的專業能力、工作表現沒有正相關，這些地雷問題不是出自面試官的刻板印象、個人喜好，就是純粹靠腦補來強行連結這些問題對未來共事的影響。

而一旦你回答了這些問題，其實就掉入面試官的陷阱之中。因此之後若遇到這種觸及個人隱私，或是「用一種動物形容你自己」這種無厘頭的問題，可以禮貌先詢問這個提問和工作專業的連結性為何？並且用專業能力說服他，錄取你是最正確的選擇，而不是靠「星座血型、生肖感情」。

如果面試官因為你雲問這些問題，就認為你「不乖」，而因此扣了你的印象分數，其實也正好證明了這並不是一間適合久待的企業，不是嗎？

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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