俄烏戰爭與疫情夾擊下，「保守維穩」將是中共二十大前最後一次兩會的主軸

中國今年的全國兩會在上周正式啟動，這是中共二十大前的重要政治議程。平時外界總會關注中國政府從兩會中釋出什麼政局跡象，不過，國際社會聚焦在俄烏衝突的發展，讓原本理應會風光召開的兩會顯得失色許多。

普丁搶走了全球焦點，看在習近平眼裡恐怕不是滋味，但是，中國真的樂於兩會受到國際矚目嗎？或許，中國並不想在今年的兩會節外生枝，無論是對總體內外局勢的判斷，或是習近平個人的微觀認知，今年兩會必須謹守「穩自當頭，穩中求進」，重點不是喊出什麼響亮的宣示，而是發揮承先啟後的作用。

兩會的政治使命，力求社會穩定及內部團結

所謂「承先」的意思是，就猶如歷年的兩會一樣，盤點及歸納過去的施政成效，並提出對於未來一年的工作目標，這會出現在國務院慣例會提出的政府報告之中，今年的兩會也會依循往年提出正式的政府工作文件，將去年一整年的政策績效好好歌功頌德一番。

而「啟後」指的是，擘畫未來的政府政策重點規劃，和往常一樣會提出對今年經濟成長的預估。而最值得關注的是，如何正確鋪陳進入二十大的政治局勢——要彙整習近平過去的重大主張，也得扣緊未來領導班子的統治思維，任何決議都會從十九大橫跨至二十大。

今年兩會勢必不會有太大的作為，主要原因有二。

首先，中國無法掌握整體外部形勢的變化，以當前的烏克蘭危機來看，中國的立場相當尷尬，不敢明言支持俄羅斯，又無法出聲聲援烏克蘭，倘若過多議論俄烏情勢，反而會讓過去對外的原則立場進退失據，這從中國一心想要藉機對台操作「棄台疑美論」便可窺知，俄羅斯入侵烏克蘭不但沒有讓美國陷入顧此失彼的困境，反而暴露出中國「外部制衡能力」不足的一面。

更不用說，因為俄烏危機升高，讓歐美國家更關注台海局勢，美國的兩岸戰略有更清晰的跡象。

其次，中國內部政治的顧慮，習近平延任布局已勢在必得，自去年搬出「第三份歷史決議」，習近平在十八大及十九大的定位已確立，那麼延任至二十大就必須有更具使命的正當性。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

換句話說，在二十大正式登場之前，任何政治議程都必須圍繞在「以習近平為核心」的命題之內，至於總體的布局都會在二十大時才會頒布，這也牽涉中共新領導班子的權力分配。顯然，今年的中國政治主題是「迎接二十大勝利召開」，那麼兩會的焦點將會是社會經濟穩定及內部政治團結，同時「穩定壓倒一切」嚴防各種不可控的變數。

政府主導下的經濟動能，難題延續至二十大

在李克強的政府工作報告中，預測今年中國的經濟成長率為5.5%，外界認為這是保守的低估，畢竟原本去年的預測是6%，但經通算後為8.1%，所以有論者指出，中國有意拉低預估來營造成長的空間。

不過，由於去年第四季的增長速度下滑至4%，再加上今年初中國疫情再度爆發，國際機構預估數字平均為5.2%，也有人認為2022年恐怕難以達到5.5%。無論如何，中國政府已連年調降經濟成長目標，這顯示中國經濟成長動能正在趨緩，而去年的高增長率是基於前年經濟趨緩的前提，今年能否順利達標仍有問題。

值得留意的是，國際政經形勢對中國社會經濟穩定的衝擊，便是氣候變遷、疫情肆虐、地緣衝突等變數下，所引發的資源稀缺問題。

中共在今年初發布的《一號文件》中，便提及對「國家糧食安全」及「返貧」的憂心，這除了是攸關中國社會的整體穩定，也呼應了李克強所提出「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重壓力，未來是否衍生出通貨膨脹的問題？以及會否打臉習近平一再號稱的「全面小康社會」及「全面脫貧」政績？這關係到中國的經濟發展，也將可能挑戰中共的統治正當性，顯然會是二十大之前的施政重點。

「擴大內需」依舊是中共維持經濟穩定的主軸，但是消費行為受到物價、所得、分配的影響，以目前經濟前景未明的態勢下，由消費來驅動經濟發展，恐怕會和去年一樣，成效相當有限。

此外，中國也相當重視「自主研發」，這是中國提升競爭力的關鍵，問題是關鍵技術仍掌握在西方國家手上，而國內的「監管作為」不利於營造創新的環境，中國想要藉由科技來翻轉處境也不太容易。不過值得關注的是，中國依舊會透過政策補貼及財政手段來刺激經濟，同時在經濟發展中發揮保底的效果。

只是，這種經濟治理慣性帶來的邊際效益正逐漸降低，也讓中國經濟的難題，延續至二十大之後。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航