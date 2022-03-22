洪雪珍《這世界，是留給膽子大的人》：脫貧致富的關鍵不在能力或努力，而是「冒險」

文：洪雪珍

【只要不怕死，就有機會活】

之前，網路上有篇文章瘋傳，作者有個鄰居在外商任職主管，僅僅三十一歲已經月領二十五萬元，年薪破三百萬元，堪稱黃金貴族，令人羨煞！但是作者也說，這位鄰居除了社會階層不同外，和月領三萬元的人煩惱其實是一樣的，也覺得錢不夠用、也對工作感到厭棄、也有來自老闆的壓力、也想丟掉一切躲起來……

作者的結論是，因為高薪而擁有的奢侈與浪費，只能稱得上舒服，無法獲得精神上的快樂，所以錢不是讓人快樂的原因。相反地，做自己喜歡的事且義無反顧，才能夠獲得快樂，因為這些人知道自己的快樂。而活著能夠做自己喜歡的事又無後顧之憂，才是真正的奢侈！

致富，仍是絕大多數人的夢想

這樣的論調，據我的觀察，向來都會獲得極大的贊同與回響，原因有二：首先是這個道理很難辯駁與推翻，其次是它很難做到，也就碰觸到大家心底最脆弱的那個痛點。是啊，我們都很努力，但是無法賺到高薪，翻身無力，充滿挫折，覺得人生好難！於是我們簡化了這件事，反過來相信這個說法——有錢人未必快樂！

當一個人賺得全世界，卻失去自己，比起多數窮得只剩下自己的人，這會讓大家感到安慰，鬆一口氣再自我催眠：「啊～這世界還是公平的！」讓有錢人不快樂，讓沒錢人得到快樂，平衡了！抱持這個信念，就有力氣與勇氣走完人生這趟路，否則走著走著會懷疑人生，不時厭世一下，不是嗎？

問題是，古今中外幾乎所有的調查都指出同一個結果，有錢人對人生的滿意度平均高於沒錢的人。為什麼？原因很簡單，有錢人對於人生的掌控度比較高，換句話說，他們過得起自己想過的人生！

這個結果正應了一句俗語：有錢，人生才能做主。

記者來訪問我、談起這篇文章時，提到多數人還在上班這條路上水深火熱，最想知道的莫過於：「平平都很努力，為什麼有人領三萬元，有人領二十五萬元？」可見得脫貧與致富才是一般人企求的目標。這個現象從哪裡看得出來？答案是網路書店的暢銷書排行榜！商業管理類的榜上，前十名泰半都在談投資理財，少有在談工作。年輕記者聽了點頭稱是，且彷彿老僧頓悟般地脫口而出：「工作太辛苦，也難以致富。」

冒險，才能造就分水嶺

那位記者說得沒錯，在這個星球上，能夠致富的主要是兩種人：一是創業者，像比爾．蓋茲；二是投資者，像巴菲特。少有上班族靠死薪水致富，除非一邊上班一邊擅長投資理財，而且長期持有績優股票或基金，賺到複利效應，靠資產翻倍才有機會致富。

記者之所以來問我「如何讓月薪三萬元變成二十五萬元」，是想知道必須加強哪些競爭力，但是我的答案可能要讓人大失所望，因為我認為關鍵不在能力與努力，一般人老早就做得到這兩項，也沒見到領到高薪呀！關鍵反倒是出在另一個一直以來被嚴重忽略的因素：

冒險！

對於生涯與薪水，我在開設的線上課程「多職能收入養成攻略」中，就曾提出關鍵性概念，其中一個是「這世界是留給膽子大的人」。怎麼說？在我們的周圍，總有一種人膽子特別大，不見得能力比較出眾或比別人更努力，收入卻硬是讓人望塵莫及。所以在課程中，我再提出一個顛覆性的做法：不連續性的生涯策略。

什麼是「不連續性」？大家最熟悉的例子，當屬電話從桌機跳到手機，再從手機跳到智慧型手機，產業整個出現斷層，如果廠商還在繼續製造桌機或非智慧型手機，就會失去市場，利潤也會日趨變薄，到最後無利可圖，甚至血本無歸。一樣的，如果堅守既有的生涯軌道，執著於熟能生巧，你的確可以感受得到自己的能力越來越強，但是在職涯遠方等著你的事實卻可能是：

你擅長的工作正在失去市場——月薪可能從五萬跌至三萬元。 你忽略的工作正在市場崛起——卻因為市場才剛萌芽或是有一定難度，觀望的人多，以致企業找不到人才投入，這時你就擁有喊價權，也許二十五萬元都有人要！

成功，除了努力還需要運氣

有如超商裡賣的礦泉水一大瓶二十五元，換到沙漠賣，說不定一小瓶二十五萬元都有人搶著要。能賺到高薪的人，就像是敢到沙漠賣水的人；那樣一個沒人要去的市場，的確環境險惡、求生困難，但只要不怕死就有機會存活，就有很大機會領到高薪。老實說，死在沙漠的人還沒有死在馬路上的人多，最終比的是：你有勇氣一躍，跳進沙漠嗎？

講到這裡，你明白是什麼在阻礙你拿到高薪了嗎？康乃爾大學經濟學家羅伯特．弗蘭克（Robert Frank），也是《成功與幸運》一書的作者，他提供了一種解釋：

我們未能看清「偶發事件」在生命軌跡中扮演的重要角色。

弗蘭克說，當一個人坐領高薪且工作令人艷羨，一般人會解釋成靠能力與努力而來；相反的，當一個人工作不佳且薪水低，一般人會說不走運，同時也會懊悔當初應該多努力一些才是。然而弗蘭克參考大量社會學的研究之後發現，運氣影響絕大多數的成功，只是我們不想承認這一點。

著有《快思慢想》一書的丹尼爾．卡尼曼（Daniel Kahneman），是有史以來第一位以心理學家背景榮獲諾貝爾經濟學獎的得主，他也得到相同結論：要獲得成功，在能力與努力外還需要運氣；出乎意料的是，他接著說，如果想要取得大成功，則需要「再多一點努力，以及更多大量的運氣」。

冒險，很可能是你最棒的投資

在此也想提醒大家，能力與努力固然重要，但是更重要的是運氣，也就是「抓住時機，放膽進入陌生的領域」。當沙漠出現在眼前時，看到的是困難與危險，你就會恐懼，選擇不踏進去；但如果你看到的是賣水的商機，就會興奮，勇敢踏進去。怎麼看待機會，才是領低薪與高薪的關鍵。

唯有冒險才會創造生涯的分水嶺，引領你走向高峰或低谷，所以最後我想獻給你LinkedIn創辦人雷德．霍夫曼的重要觀念：「職業生涯中，冒險是最棒的投資。」