洪雪珍《這世界，是留給膽子大的人》：「我要辭職」是一句狠話，還是一則笑話？

文：洪雪珍

【只要把履歷投遞出去，一切就明白了！】

幾乎每天都有人來問我該不該離職，各種原因都有，而且都把情況描述得鉅細靡遺，足見他們在過程中受創之深，以及痛苦與在意的程度。不過，既然會來問我，想見心裡也是萬般猶豫，不知道怎麼做才好。

尤其在疫情期間，很多人更是舉棋不定，不確定辭了是不是更好，比如找不找得到工作、薪水會不會被壓低、新工作能不能適應等。

試了才會知道，光是想都是假的

這些朋友裡，有一位上班族申請轉調部門，公司卻要他跨部門兩邊做，而且不給他加薪。兩倍工作、工時超長，讓他累到不行，因此很想辭職。就在這時候遇到疫情，公司開始資遣員工，他想趁此時機遞出辭呈，卻又思前想後、腳步躊躇，主要是考慮這兩點：「找工作我有信心，但談薪水，這個時候我沒信心。」

於是，他來問我怎麼辦。老實說，這兩點是他自己想的，未必符合事實，要真試了才會知道，光是想都是假的。因此我只給一個辦法，建議他：

你把履歷投遞出去，就知道答案。

每次當我這麼說，多數上班族的反應彷彿受到驚嚇，會反問我：「可是我還沒有決定要辭職呀！」我的回答也一向是：「我沒有要你辭職，我只是說你把履歷投遞出去。」

是的，唯有把履歷投遞出去，就業市場才會給你回饋，包括這三個問題點：

有多少企業打開你的履歷？ 有多少企業請你去面試？ 有多少企業出的薪水高於你目前？

這是最殘酷的考驗，也是最真實的答案，馬上就會讓你明白自己在就業市場的定位與行情，知道是不是真能找到工作、薪水更好。至於關起門來想的，都是自己瞎猜的、都是假的。唯有把履歷投遞出去，企業的回饋才是真的，而且明白一件事：

是公司比較需要你，還是你比較需要公司？

有的上班族會因此問我：「可是我把履歷投出去，萬一公司知道了怎麼辦？」唉，這是問題嗎？首先，人力銀行有個功能，能夠鎖住哪些公司看到你的履歷；其次，擔心這擔心那，那又何必每天憤憤不平、一副想要掛冠求去的模樣？這表示你根本沒有離職的決心呀！

「我要辭職」是一句狠話，還是一則笑話？

接下來，我會請他們告訴我投遞履歷的結果；但很遺憾的，十個有八個杳無音訊。按照我在職場的觀察，多半是縮回去，沒有真的去投遞履歷。你知道嗎？通常最會抱怨公司、成天嚷嚷著離職的人，也是待得最久的人！對於這樣的人，辭職不是一句狠話，而是一則笑話。

這也是我要他們投遞履歷的原因，因為多數人會出現以下兩種結果：

根本連去投遞履歷都沒有：多數人只想吐吐苦水、發發牢騷而已，沒有真的要改變什麼，因為改變需要付出代價，而他們不想付出。 投遞之後，發現不如自己想像：要嘛沒有好工作找他們面試，要嘛有面試卻談不到好薪水，掂掂斤兩，摸摸鼻子又乖乖回去上班。

這招叫「認清現實」！因此反過來說，當一個人真的下定決心想要離職，他要做的事不是到處去詢問別人的意見，而是直接投遞履歷給新公司，讓就業市場幫他做一次「市場調查」；數字會說話，該辭或不該辭很快就會有答案。至於到處問，無非是「問道於盲」，因為別人不是你，怎麼替你決定該不該辭職？

不過，我也不是說你完全不能向別人諮詢，而是你的問題需要重組框架。問題對了，答案才會正確。

不是本意，就會猶豫

之前我讀一本書《你問對問題了嗎？》，裡面講到一個故事，一語道破重組問題框架的重要性。

有個人很喜歡目前的工作，能發揮才華與自我實現，與同事相處也融洽，唯一讓他難受的是和主管不對盤。於是他做了一般上班族會做的事，想要換工作。他是真的有行動力，跟獵頭公司談了，也找到一份好缺，可是他仍然捨不得目前的工作。

他太太知道之後，幫他重組問題的框架，告訴他：「你的問題在於換主管，不在於換工作。」

一語驚醒夢中人，你猜他接下來做什麼事？妙到不行！他向獵頭推薦他主管，把主管的優點說得天花亂墜，結果企業把主管找去上班！好戲還沒完哪，主管的缺不就空下來了嗎？嘿嘿，由他順理成章頂上去！這個一石二鳥的妙計是不是太完美了？可見得重新設定問題很重要，而你也不是非辭職不可。

換句話說，多數人想辭職的本意不是要換工作，而是有個問題卡關，跨不過去，糾結不已，便想說只要走人就一了百了；可是它不是本意，就會猶豫，然後到處東問西問，問了半天還是沒有行動。所以這時該做的是「重新設定問題框架」，而不是遇到事情就想辭職，因為最後極有可能兩頭落空——沒辭職，困境也沒解決。

比如說公司「遇缺不補」，讓你一人頂兩人的工作，每天做到歪掉，回到家只有躺平，日復一日，絕望到極點。一般人這時候會先跟公司談加人，公司一般也會表示不加人，只會安撫你，了無誠意，逼得你想要離職。可是如果重新設定框架，像是設定成「每週只加班兩天」，解決的創意就會走往不同方向。

像是以小孩為託詞，向主管說每週一、三、五小孩有事，你必須準時下班才來得及接送；但是，你承諾會在上班時努力工作，而每週二與週四也能夠配合公司加班。把時間鎖住了，天皇老爺來也不管，你就保住每週有三天能夠看到夕陽西下。接下來，再進一步刪除不必要的工作。

所以在職場遇到棘手問題時，你可以有兩個做法，都能夠提供全新的答案：

不想離職的話 ，那就重新設定問題的框架，考驗你的思考力。

，那就重新設定問題的框架，考驗你的思考力。 想要離職的話，那就把履歷投遞出去試試看，證明你的行動力。

相關書摘 ►洪雪珍《這世界，是留給膽子大的人》：脫貧致富的關鍵不在能力或努力，而是「冒險」

書籍介紹

本文摘錄自《這世界，是留給膽子大的人（隨書附贈課程電子抵用券）》，商周出版

作者：洪雪珍

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