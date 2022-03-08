美邀東協華府開特別峰會抗中， 呼應白宮2月公佈的《美國印太戰略》

文：林柏宏

美國總統拜登將於3月底在華盛頓（Washington，D.C.），召開美國與東協特別峰會，除紀念雙邊關係的45週年外，也強化盟邦關係。觀察人士表示，雖然美中對抗加劇，但東協一向堅持不選邊站的策略。華府若想拉攏亞太盟友來抗衡北京在東南亞的政經影響力，其「印太經濟架構」能否推出實質計劃，將是一大關鍵。

華盛頓將於3月28及29日舉辦美國與東協特別峰會，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）曾發表聲明，稱這場峰會為「歷史性」會談，並表示拜登政府的首要任務「是成為一個強大、可靠的合作夥伴，並鞏固一個自信和統一的東協，以應對這個時代的挑戰。」

在全球聚焦俄烏衝突之際，這場峰會也引發各界關注。美國白宮國家安全委員會資深印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）2月28日出席一場智庫活動時也強調，儘管烏克蘭出現危機，但印太依舊是美國關注的焦點。

位於中台灣南投的暨南國際大學東南亞學系副教授也同意，這場即將到來的峰會除了代表美國不因俄烏戰爭忽略對東協的承諾，也反映出美中角力持續加劇。

王文岳告訴《美國之音》：「（這場峰會）一方面是希望強化美國對東協（東協）的保證，另外一方面，也是（美國）跟中國在對作，就是強化美國並沒有因為俄國侵略烏克蘭就忘記東協（東協），表示還是重視東南亞的意味。」

美國與東協即將召開的這場特別峰會也呼應了白宮2月公佈的《美國印太戰略》（Indo-Pacific Strategy of the United States）。根據《美國印太戰略》，美國將特別針對東南亞和太平洋島國，擴大在印太的外交佈局。

緬甸政變、民主人權仍難有共識

目前白宮尚未公佈這場峰會的議程，不過，根據《路透社》報導，峰會可能觸及緬甸軍事政變、疫後經濟復甦、氣候變遷以及投資和基礎建設等議題。

暨南國際大學的王文岳說，這場峰會延續拜登政府去年10月底與東協舉辦的視訊峰會，當時拜登在會上允諾，將提供1.2億美元（約新台幣33.9億元）援助，協助東協國家發展醫療衛生、經濟建設和應對氣候變遷等。

王文岳表示，除了疫後經濟復甦及氣候變遷等議題，雙邊在3月底的峰會也可望討論安全合作的深化，但會談恐難有太多亮點，實質進展也可能有限。

Photo Credit：AP/ 達志影像 美國總統拜登2021年10月27日參加東協線上峰會。

王文岳說：「（3月峰會）大概七八成的決議會跟他們在去年所開的峰會，有高度類似的地方。你看（白宮新聞秘書）莎琪發出的聲明，還是去年底協助東協（東協）經濟復甦的重新再陳述而已，並沒有提出新的東西。」

位於東台灣宜蘭的佛光大學公共事務學系教授陳尚懋，在接受美國之音採訪時表示，「抗中」可望將成為峰會主軸，但東協的內部爭議，包含爆發逾一年的緬甸軍事政變等問題，恐無法透過這場峰會達成有效的解決方案。另外，《美國印太戰略》所強調的民主及人權等價值，可能也無法與人權紀錄不彰的2022年東協輪值主席國柬埔寨以及部分東協國家達成共識。

陳尚懋說：「拜登對於民主人權的重視跟強調，可能更勝於前一任的川普時期，可是卻（要）在白宮歡迎整個議會都是他們政黨（把持）的柬埔寨的（首相）洪森。東南亞還有很多國家人權紀錄極差，現在為了印太戰略去商談，而且是在強調民主人權的印太戰略的架構底下，確實會產生一些尷尬。」

抗衡RCEP學者：美應速研擬「印太經濟架構」

美國大動作邀東協領袖開峰會之際，中國也在深耕東協，擴大政經影響力。在此前提下，菲律賓馬尼拉智庫亞太進步之路基金會（Asia Pacific Pathways to Progress）研究員瑞杰龍（Aaron Jed Rabena）表示，東協不會就此「選邊站」，仍將堅持「東協中心性（centrality）」，以包容及中立的立場，不孤立任何一方，並強化與各方的聯繫。

瑞杰龍告訴美國之音：「所有東協國家只想遵守所謂的『東協中心性』，意味著東協國家將與中國、美國和所有國家接觸。接受拜登總統的邀約僅代表，東協願意與所有大國往來。」

不僅東協各國領袖不願捲入美中的權力抗衡中，就連大多數東協國家的民眾也有類似的心態，因為中國已是區域內的政經強權，雖然他們對美國有所偏好，也有較高的信心。

根據新加坡智庫東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）2月所公佈的年度民調，七成受訪民眾都支持不選邊，其中，46.1%的受訪者認為，東協國家應該加強韌性和凝聚力，對抗美中兩國施壓。另有26.6%的受訪者堅持，東協不應在美、中兩國間選邊站。不過，若非得要在美國與中國間選擇一方結盟，有57%的受訪民眾選擇美國，其餘43%選擇中國。

另外，52.8%的東協民眾認為，美國會為了全球和平、安全、繁榮和治理「做正確的事」，但僅有26.8%的人對中國有類似的信心。

但有高達76.7%的受訪者認同，中國是東南亞最具影響力的經濟大國。有54.4%的受訪民眾則說，中國是東南亞兼具政治和戰略影響力的國家。在這兩項評比中，中國以大幅優勢領先美國、日本和其他國家。

對此，佛光大學的陳尚懋認為，民調顯示，超過七成東協民眾不願東南亞成為美中博弈下的一枚「棋子」，但也同時期待東協能從兩強相爭中，漁翁得利。