《表達吸睛》：善用「標籤詞」，立刻讓台下的人輕鬆聽懂你的報告重點

文：曾培祐

輕鬆聽懂報告重點，關鍵是善用標籤詞

逛大賣場時，可以發現天花板上懸吊著各種標示牌，例如「衛浴用品」、「五金雜貨」、「泡麵罐頭」等，這就是標籤詞，消費者只要看到這些標籤詞，就知道這一區在賣什麼東西；透過標籤詞，我們的大腦知道接下來會看到什麼、聽到什麼。

上台表達也是一樣，我們要幫內容加上標籤詞，這是對聽者的一種貼心舉動，而換得的就是聽者對你的內容印象深刻。但是，標籤詞要加在哪裡呢？

第一個當然就是「一句話重點」了。

回到前面提到自我介紹的情境。如果我在老婆公司的尾牙場合對同桌的人這樣自我介紹：「大家好，我是培祐，我熱愛吃麻辣鍋，也研究麻辣鍋，各家各店的麻辣鍋幾乎都吃過，也都寫成了食記，有興趣的朋友可以多交流。」我一開場就說完了一句話重點，但大家可能聽過就算了，不會留下深刻印象。

如果我加入標籤詞：「大家好，我是培祐，我用此生最愛的興趣來和大家交個朋友（停頓一下）。我熱愛吃麻辣鍋，也研究麻辣鍋，各家各店的麻辣鍋我幾乎都吃過，也都寫成了食記，有興趣的朋友可以多交流。」

「我用此生最愛的興趣來和大家交個朋友」，這就是標籤詞，有了它，聽者心裡就知道接下來要聽到的是我的興趣，也會因為好奇而專心聽。要特別注意的是，講完標籤詞一定要停頓約○．五秒，因為要讓聽者的大腦消化一下，才能預備好要聽接下來的內容。

標籤詞並沒有固定的用字，只要能達到預告效果就是好的標籤詞，常用的一句話重點標籤詞有「我要用一句話來說明」、「關於這主題」、「如果用一句話來說就是……」、「我想說一個最重要的重點」等。

一句話重點之後就是三個支撐點，以一個每週工作彙報的案例來說明。

這是週一的早晨，業務組五名組員照例開會，簡單分享過去一週的業務狀況後，每人要用三分鐘的時間說明這一週的業務規畫，由同事A先開始：

各位早安，這一週的業務規畫，我要聚焦在一個重點（停頓一下）——全力拜訪舊客戶，了解舊客戶有無新需求，並做好建檔工作（一句話重點）。

為什麼會這樣規畫，有三個原因（停頓一下）：第一，有許多舊客戶已超過半年沒聯繫；第二，舊客戶原本就有足夠的信任度，如果及時知道他們的需求，交給我來處理的機會更大；第三，我已經整理好他們的地址和聯繫方式，進行起來不會太難。

關於經營舊客戶的成效，我想分享之前聽到的前輩案例（停頓一下）。上週我和一名業務前輩吃飯，他說他整個業務生涯中把時間花在經營舊客戶關係的比重，遠比開發新客戶還多很多。但舊客戶從來不會讓他失望，因為只要服務夠好，信任感會不斷累積，而信任累積到一定程度，舊客戶就會幫忙介紹。所以努力經營舊客戶，就能透過轉介而一直有新客戶，這是一個正向循環，前輩的經驗分享給了我很大的啟發。

最後，我還發現三個驚人的數據（停頓一下）：第一，比起留住舊客戶，獲取新客戶的成本要高出五倍之多；第二，既有客戶再次購買的可能性達七○％，新客戶購買的可能性低於二○％；第三，目前只有不到二○％的企業注重舊客戶的經營。

從上述同事A的報告，我們來看一下標籤詞：

開場標籤詞 ：這一週的業務規畫，我要聚焦在一個重點。

：這一週的業務規畫，我要聚焦在一個重點。 原因標籤詞 ：為什麼會這樣規畫，有三個原因：第一……第二……第三……。

：為什麼會這樣規畫，有三個原因：第一……第二……第三……。 案例標籤詞 ：關於經營舊客戶的成效，我想分享之前聽到的前輩案例。

：關於經營舊客戶的成效，我想分享之前聽到的前輩案例。 數據標籤詞：我還發現三個驚人的數據：第一……第二……第三……。

還是那句話，標籤詞沒有固定用字，只要能達到預告效果就好。上述的標籤詞都沒有固定用字，都可以換，有了標籤詞，聽者大腦接收到的就是一句話重點、三個原因、一個案例和三個驚人數據；如果沒有標籤詞，聽者大腦接收到的則是幾百個字的內容。這兩種不同的內容格式，你覺得哪一種能讓聽者對內容印象深刻呢？

同事A的報告沒還結束，因為還有最後一段沒講，那就是結尾。他是這樣說的：

所以，我再重複一次本週的工作重點當做結尾，我會全力拜訪舊客戶，了解舊客戶有無新需求，並做好建檔工作。

聽到這句話，就知道報告到了尾聲。有些人上台表達，說完了大家都不知道你說完了，透過標籤詞，可以預告你即將報告完畢，還能化解聽者不知道你已說完的尷尬局面。

常用的結尾標籤詞有「最後，我用這段話結尾」、「最後，我想再次重複重點」、「我想以這句話作為結尾」。你發現了嗎，都有「最後」或「結尾」這樣的字眼，這就是要預告聽者，我們的表達將告一段落，或者這一段重點的表達要結束了，將開始下一個重點的闡述。

在原有的一句話重點、三個支撐點、完美結尾的內容架構下，再加入標籤詞，立刻就讓聽者輕鬆聽懂報告重點。

上台不緊張，你需要刻意練習

「老師，你上台前會緊張嗎？怎麼樣可以不要緊張呢？」

其實，就算是幾乎每天都要上台的我（可能是上課、演講或主持會議），上台前還是很緊張的。所以，問題不是如何不緊張，因為這是人之常情，而應該想：如何在緊張時依然有水準以上的表現。也就是不要只想著要消除緊張，而要想著如何和緊張共處，依然精彩地呈現報告內容。

如果從這個角度思考，那我就很有經驗了，因為我每天都在努力和緊張共處，讓我的上台表達能正常發揮。

接下來從兩個角度分享如何與緊張共處，角度一是「短時間練習和緊張相處的方法」，角度二是「長時間練習和緊張相處的方法。」

我們先從角度一開始吧。

通常上台會緊張，都是因為希望自己能有好表現，但反過來說，就是擔心上台表現不好。如果不在乎上台的表現好或壞，那就根本不會緊張了，只是隨便講兩句就下台。所以，知道了緊張的原因，那麼上台前的擬真練習就可以有所準備了。