Samsung Galaxy S22 旗艦系列：全面提升效能、全方位攝錄能力、首度內建 S Pen 隨時記錄生活

近期發表的Samsung Galaxy S22旗艦系列，採用全新的處理器與設計，外型美觀並擁有著強悍的效能。

S系列中的Galaxy S22 Ultra首度搭載內崁式S Pen，讓這台旗艦機有著強大效能，使用手機的體驗更為流暢，也能隨時寫下靈感。當然，表現向來很優秀的相機功能，在Samsung Galaxy S22旗艦系列再次提升，不只錄影上擁有電影級跟焦錄影，連在暗處也能錄下精彩的時刻。

現在，就跟著編輯一起來看看這款全新進化的Galaxy旗艦機吧！

Photo Credit:TNL Brand Studio

全新進化，極致效能

此次全新的Samsung Galaxy S22旗艦系列，在外型上皆採用流線的設計：正反面皆是2022康寧Gorilla Victus玻璃，並採用鋁合金的外框，用兩種材質打造出堅固並簡潔好看的外型。

Galaxy S22與Galaxy S22 Plus在外型一致，四周採用比較圓潤的導角；而Galaxy S22 Ultra四周則方正些，頗有延續過去Galaxy Note系列的外觀。

Galaxy S22旗艦系列手機皆有四色可選，三款型號皆有黑色、白色與綠色。而在特殊色上Galaxy S22與Galaxy S22 Plus有雪霧粉、Galaxy S22 Ultra則是相當特殊的夜暮紅，略帶霧面的質感，更增添個人特色。

Photo Credit:TNL Brand Studio

而Galaxy S22旗艦系列首次採用的4nm晶片製程，讓整體效能更上一層樓，無論是影音或遊戲的體驗都非常好，在電力的效能上也相當優秀，面對多工的處理更是遊刃有餘。

根據編輯親自測試，Galaxy S22旗艦系列在電力上的設計都能滿足一整天的使用（Galaxy S20：3700mAh、Galaxy S20 Plus：4500mAh、Galaxy S20 Ultra：5000mAh），Samsung也為Galaxy S20 Plus與Galaxy S20 Ultra搭載了45W的超快速充電，能更快速地在短時間補充足夠電力。

Photo Credit:TNL Brand Studio

全系列的Galaxy S22都搭載了全新的Android 12，在安全性上也更加提升，擁有更好的隱私防護。當有APP使用麥克風或攝影鏡頭時，在手機的角落皆會即時顯示提示。

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而Samsung也打造了「安全資料夾」功能，能讓我們把App丟入資料夾，開啟時需要另外進行安全驗證。也能把圖像、影片等較為個人的資料存放在這個安全資料夾內，讓手機的隱私獲得更好的保障。

Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22全系列機種使用麥克風、攝影機皆有燈號提示。

Photo Credit:TNL Brand Studio Samsung也為Galaxy S22全系列打造了安全資料夾功能，只要在「設定-生物辨識與安全性-安全資料夾」中進行設定即可使用。

Photo Credit:TNL Brand Studio 在「安全資料夾內」可以把特定的APP放在其中，也能夠加入私人的檔案。

隨身記下靈感繆思：S系列首次搭載S Pen

在Galaxy S22 Ultra上，則是首次在S系列手機搭載內置S Pen。使用上跟過去Galaxy Note系列一樣，將筆按壓取出，手機就會自動跳出相對應的筆記選項供選擇，馬上就能寫下一瞬的靈感。收納上也跟手機完美結合為一體，完全密合地嵌入機身內。

Photo Credit:TNL Brand Studio

若已習慣使用S Pen寫下記事、隨手繪圖，那麼內建S Pen的Galaxy S22 Ultra可說是首選，除了擁有強大的效能之外，還能讓手機搖身一變成數位筆記本與繪圖本。



Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22 Ultra搭載的S Pen使用十分便利，也支援各種筆觸與精細的壓感。

▲出門 Photo Credit:TNL Brand Studio 出門在外的空檔，直接使用S Pen寫下記事、靈感也更直覺。

手機界單眼：集優秀畫質與高倍變焦於一身

過去Samsung Galaxy S系列的拍照品質已經相當讓人印象深刻，這次在Galaxy S22 全系列上也同樣有著優異的表現。以下編輯以 Galaxy S22 Ultra來進行實測：

Galaxy S22 Ultra擁有四顆鏡頭，分別為：一億八百萬畫素的廣角主鏡頭、一千兩百萬畫素的超廣角鏡頭、一千萬畫素的3X遠距鏡頭與一千萬畫素的10X遠距鏡頭。

Photo Credit:TNL Brand Studio

Galaxy S22 Ultra一億八百萬畫素的廣角主鏡頭，同時保有優秀成像與細節。在一億八百萬畫素的模式下，此次也有「細節小幫手」，開啟後，能有更優質的細節度及銳利成像，非常適合呈現細節更多的畫面：像是壯麗風景、物品的細節等等。而在遠距的表現上，Galaxy S22 Ultra支援到了100X變焦，能拍到更遠的地方。

Photo Credit:TNL Brand Studio 主鏡頭支援一億八百萬畫素的拍攝，在細節呈現上非常細緻。

Photo Credit:TNL Brand Studio 若開啟「細節小幫手」，在畫面上能展現更多細節。左圖為細節小幫手關閉；右圖當細節小幫手開啟，可看到更多髮絲、睫毛與瞳孔的細節。

Galaxy S22 Ultra的主鏡頭在解像力、階調表現的都非常優秀，在順光逆光與高對比的環境都能拍出理想的照片，在顏色上討人喜歡，快門反應亦很快速。

Photo Credit:TNL Brand Studio

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Photo Credit:TNL Brand Studio 編輯使用Galaxy S22 Ultra主鏡頭拍攝範例。

而在遠距的表現上，Galaxy S22 Ultra支援到了100X變焦，透過演算，能讓10X的潛望式望遠鏡頭拍到更遠的地方。

這次Galaxy S22 Ultra本身在超望遠100X的演算法更上一層，清晰度也更好，取景時畫面也有著子母畫面，便於構圖。

Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22 Ultra最高支援100X的變焦。

Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22 Ultra各焦段視角：0.6X超廣角

Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22 Ultra各焦段視角：1X主鏡頭

Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22 Ultra各焦段視角：3X望遠鏡頭

Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22 Ultra各焦段視角：10X潛望式望遠鏡頭

Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22 Ultra各焦段視角： 30X變焦

Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22 Ultra各焦段視角：100X變焦

在人像模式中，Galaxy S22 Ultra對於人物邊際的判別比以往更好，拍攝後的處理速度也更快。且拍攝後也能重新選擇散景模糊程度與攝影棚燈光。使用人像模式拍攝，也能在高反差的地方把人像拍得更好。

Photo Credit:TNL Brand Studio

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這次在Galaxy S22旗艦系列比較特殊的是，人像模式除辨識出人臉之外，也能偵測出寵物的臉孔，同樣跟拍攝人物有一樣的散景與燈光效果。

Photo Credit:TNL Brand Studio 人像模式能偵測到寵物的臉孔。

Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22 Ultra 人像模式下同樣能演算拍攝寵物的景深效果。

低光照片影片再進化，分享更精彩

除了在主鏡頭有著更進化的畫質表現以外，Galaxy S22 Ultra本身在昏暗場景的照片與影片都更加進化，尤其是人像照片，運用了強悍的演算解放了手機在夜裡拍攝人像的能力。

Photo Credit:TNL Brand Studio

我們實際上在夜裡測試了人物攝影，相機會自動為昏暗的人臉進行補光、並維持理想的細節，同時演算出好看的散景效果，比起過往的手機，可說是有相當大的躍進。

Photo Credit:TNL Brand Studio

Model使用Galaxy S22 Ultra的自拍照。

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Photo Credit:TNL Brand Studio Galaxy S22 Ultra在昏暗場景的人像表現非常優秀。

Photo Credit:TNL Brand Studio 編輯使用Galaxy S22 Ultra在夜間進行人像拍攝。

而Galaxy S22 Ultra的錄影功能也非常令人激賞。這次Galaxy S22 Ultra支援電影級跟焦，按下錄影後，手機便會自動偵測臉部並隨著人物的移動持續對焦，編輯實測效果非常地準確。這個功能也支援畫面中的多人物與多目標追蹤。

Galaxy S22 Ultra支援超明亮夜幕攝影，透過強力的演算能力，有效減低了錄影時的雜訊，有著非常好的穩定度。

我們錄製了兩段夜晚的錄影片段，可以看出畫面在夜晚步行手持拍攝，除了整體畫面乾淨好看以外，對主體的掌握也非常好，就算是手持拍攝也有非常穩定的表現。

Galaxy S22 Ultra在錄影也支援了「導演模式」，錄製時我們可以隨時切換鏡頭，並同時看到三顆鏡頭的畫面，在運鏡的變化、角度的切換上都能更得心應手與靈活。

在優秀的照片與影片之下，若你想快速分享到社群網路，Galaxy S22 Ultra也提供了「一鍵拍錄 2.0」的功能。透過基礎15秒的拍攝，手機將會自動生成帶有音效的影片與濾鏡照片，馬上就能分享到各大社群平台。

Photo Credit:TNL Brand Studio 使用一鍵拍錄功能，手機會自動生成各種比例、濾鏡、影片素材。

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Photo Credit:TNL Brand Studio 一鍵拍錄範例。

Samsung Galaxy S22 系列－全方位旗艦手機

一直以來，Samsung Galaxy 系列都為我們帶來許多驚喜，從外觀的設計工藝、操作上的流暢體驗、拍照的畫質與便利。

如今 Samsung Galaxy S22 旗艦系列依舊承襲了這些優點，不僅擁有強大性能，又兼具設計工藝，維持拍照品質的同時，又再次強化的低光源與動態錄影。

Photo Credit:TNL Brand Studio

在使用體驗細節上，像是電影級跟焦、夜幕攝影、超流暢錄影等等在影片的強化，也讓Galaxy S22系列成為全方位的攝錄影手機。

而Galaxy S22旗艦系列強悍的效能，也讓這些功能使用起來毫無罣礙，搭配起平時流暢的使用，也造就這個手機系列的強大。

Photo Credit:TNL Brand Studio

Galaxy S22 Ultra不僅擁有絕佳性能，更首次內建搭配S Pen，在強悍的規格底下，也讓使用者可以更自在創作，造就這個時代裡最理想的數位生活樣貌。

Photo Credit:TNL Brand Studio

最後，編輯整理了一些Samsung Galaxy S22 Ultra的實拍照片，供大家參考。

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