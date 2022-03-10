【專訪】微光盒子團長談校園霸凌：直到跳樓事件發生，才驚覺兇手不只一個

文：劉紀昕（微光盒子志工）

霸凌是很多人生命中共有的經驗，即便自己不是當事人，也可能身為旁觀者，看到周遭有霸凌事件發生。根據社福機構調查，全台有高達七成五的民眾曾接觸校園霸凌事件，而其中近四成是被霸凌者，更有四成人袖手旁觀，願意挺身而出者不到一成。當事件發生時，眾人時常關注的是事件中相對弱小的受害者，或為霸凌者殘忍兇猛的行為感到憤怒，但霸凌是怎麼發生的？事件中每個人扮演的角色為何？而負面經驗造成後，如何慢慢處理心中的傷口，縱使難以痊癒，如何讓它不再發炎刺痛？

在微光盒子裡，接觸青少年孩子最久的人之一，是微光盒子的團長——蕭羣諭。在過去的四年裡，他每週和夥伴一同陪伴台北市安康社區的兒少，為他們打造一個家庭與學校之外的避風港。與孩子相處的過程，充滿了未知的挑戰與驚喜，羣諭過去也曾數次介入處理孩子間的角力，對於「霸凌」的故事並不陌生。結合自身經驗與專業，讓羣諭可以更熟稔的引導孩子，對於孩子間的霸凌關係，也有一番自己的見解。

「我們不一樣」造就霸凌起始

沒有人樂見霸凌的出現，但從校園到職場，所謂勢力不對等所引起的攻擊行為，卻在生活中持續發生，這就要追溯到人與人之間的差異。人人好惡不盡相同，個體之間也難免會有喜歡與排斥兩股力量；但當討厭一個人所做的行為，演變成一群人討厭一個人，而對對方加以攻訐甚至排擠，霸凌就在所難免。所以若從霸凌行為的根本原因探討，不是光憑規勸就能被解決的。

「雖然霸凌這件事本身不對，但霸凌者本身往往不一定認為他正在做錯的事。」基於霸凌發生的前提，可能是被霸凌者本身就做了一些令人不滿的行為，或者被霸凌者跟別人不一樣，所以霸凌別人的人會因此覺得他有理由被人欺負，也因而認為其行為是理所應當，乃至產生排擠、攻擊等等的霸凌行為。總體來說，羣諭覺得霸凌是從個體本身的差異性，加上人數的不平等開始產生的。

當差異演變得令人不適

羣諭談到，來到微光盒子的社區孩子，很多都有在學校被霸凌的經驗。這些孩子先天條件可能就處於相對弱勢的狀態，不論是運動或者課業，與同儕先後天能力上的差異，使他們開始被嘲笑乃至排斥。越演越烈的攻擊行為，更讓被霸凌者對人產生排斥和畏懼。

有時，也會出現被霸凌的人反為霸凌者的情況。在當事人被霸凌之後，一種反應是要保護自己，就會產生類似於逃跑的行為；一種就是先去攻擊別人，作為主動的一方，免得再度被欺負。在社區裡，有孩子在班上被打或被嘲笑，就學到原來只要夠兇狠，就不會再被欺負。所以攻擊者並非先天喜歡作惡，有時常常是基於自我防衛的本能。

霸凌他人者常會覺得自己是正義的一方，而有些人則是一開始覺得霸凌人的行為很有趣。比如孩子嗆人時覺得好玩，但有時玩笑開過頭，對方開始不舒服時，就會有被霸凌的感覺。羣諭調侃道，如果有人說我很胖很醜，我會覺得可以接受，但有的人聽到就會覺得難過或自卑。所以判斷一個行為是否會構成霸凌，其實是根據當事人本身的感受。

跳樓事件發生，才驚覺兇手不只一個

談到霸凌，羣諭憶起自己國中的經驗。當時有位同學在無名小站上寫同學的壞話，小站的密碼被破解後，大家感到十分憤怒，往後的三年大家就持續排擠他。當時羣諭自己沒有直接地霸凌他，但因為對他有不好的印象，也是有意無意地疏遠他，但因其寫別人壞話在先，羣諭當時並沒有覺得自己做錯事。

直到後來，羣諭國中隔壁班的同學被霸凌，有一次下課的時候，那位同學往教室外的欄杆衝，並且準備跳下去。當時大家以為那位同學在玩，後來羣諭在教室裡考試時，看到他再度從衝出教室，並從陽台無猶豫地往下跳。在那一刻，羣諭才意識到霸凌這件事的嚴重性。談到國中的回憶，羣諭感嘆道：「平常我們用自己的角度思考，並不會知道別人的痛苦有多深。」

羣諭在校園裡帶孩子探討霸凌問題時，都會放一首歌叫〈兇手不只一個〉。這首歌是紀念一個國中因性傾向被霸凌而跳樓的小男生，歌詞內容的大意是——每個人都是殺人犯。或許我們並沒有做出殺人的行為，但在受害者死之前，沒有人會意識到自己做的行為，無論是在旁起鬨或者旁觀，都有可能間接造成對別人的傷害甚至傷亡。「這就跟很多社會事件一樣，今天出事後引起軒然大波，可是時間過去了，事情也就逐漸地被淡忘，大家好像沒有真的從中記取教訓，相似的事件也因此持續產生。」

霸凌之後，心傷多久會好？

羣諭略微沉默了一會後，聊起他的看法。「今天被欺負、被霸凌，他積壓很久了以後決定反擊，有些可能是良好的反擊，但有些孩子會覺得若變成霸凌者，就不會被欺負了。」此外，被霸凌的人有時會變得易怒，覺得世界上沒人可以信任，甚至跟陌生人見面時習慣帶著防備心。

另一種反應是逃跑。由於不信任他人，當陌生人來時，因為不確定對方是否心懷好意，就會下意識地想逃跑或避免接觸。「社區裡有一個孩子，見到陌生人時習慣先批評對方，一開始會感到有些奇怪甚至微微不悅，但跟他聊天之後發現，孩子過往的經驗中也被別人如此批評過，所以他先批評對方的行為，其實是一種先下手為強的心態。」

第三個反應就是不理人。孩子會認為只要先不理睬對方，就不會獲得不被理會的失落感。當孩子被霸凌過後，會想掌握主動權不先被別人討厭，因而產生事先的逃避或攻擊，或是不理人等反應。但上述的行為並不代表孩子學壞，而是先前負面的經驗，讓他逐漸習慣與人應對的模式。