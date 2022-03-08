2022/03/08,
科學

人類史上第二次！中研院廖俊智團隊打造「人工固碳循環」，效率超越植物光合作用

人類史上第二次！中研院廖俊智團隊打造「人工固碳循環」，效率超越植物光合作用
Photo Credit: 中央社（中研院提供）

我們想讓你知道的是

中研院院長廖俊智費時7年，與團隊成功打造人工固碳循環，不僅超越植物光合作用的效率，且能將二氧化碳轉化為再利用的化學品，研究成果已於2月發表於著名國際期刊《自然催化》（Nature Catalysis）。

中央研究院（下稱中研院）院長廖俊智的研究團隊費時7年，成功設計一套人工固碳循環途徑，不僅超越植物光合作用的效率，且能將二氧化碳轉化為再利用的化學品。這是人類史上第二次創造出與自然界不同的固碳循環，第一次則是德國一個研究團隊在2016年發表的研究，但中研院的方式是目前人工固碳效率最高的方法。

（中央社）植物行光合作用將二氧化碳轉化有機化合物過程稱作「固碳」（carbon fixation），中研院院長廖俊智研究團隊成功設計一套人工固碳循環途徑，打破光合作用限制讓固碳效率更高，研究登上國際期刊。

目前大氣中的二氧化碳主要經由植物行光合作用轉化為有機化合物，這過程稱為「固碳」，是目前空氣中捕碳最有效的方式，但是其速度仍不夠快。

中研院昨（7）日發布新聞稿宣布，中研院院長廖俊智費時7年，與團隊成功打造人工固碳循環，不僅超越植物光合作用的效率，且能將二氧化碳轉化為再利用的化學品，研究成果已於2月發表於著名國際期刊《自然催化》（Nature Catalysis）

廖俊智研究團隊、中研院生物化學研究所博士林柏亨告訴《中央社》記者，大自然光合作用所伴隨的固碳過程，是透過植物吸收陽光，以固碳酶來固定二氧化碳，並轉化為有機碳儲存在植物體內。

但這樣的過程有三大限制，包含固碳酶會受到環境中氧氣影響，產生光呼吸作用降低固碳效率、植物只在生長期有明顯固碳效果，以及植物在白天捕捉的二氧化碳，其中一半會經由夜晚的呼吸作用釋放出來等，讓固碳效率打折扣。

為了解決植物固碳酶也會與氧結合的問題，林柏亨說，研究團隊選取2種不受氧氣影響的固碳酶，再加上19個微生物酵素（酶）共同組合以排除「光呼吸」作用干擾，也設計讓此人工固碳途徑只利用微生物體內的酶，而不使用整個微生物，讓過程不受植物細胞生長期限制與呼吸作用影響，能有更高的固碳效率。

01-人工固碳循環示意圖
Photo Credit: 中研院
人工固碳循環示意圖

林柏亨也提到，這是人類史上第二次創造出與自然界不同的固碳循環，第一次則是德國一個研究團隊在2016年發表的研究，但中研院的方式是目前人工固碳效率最高的方法。

​根據中研院新聞稿內容，廖俊智院長過去運用合成生物學，創造出可持續固碳的人工碳循環路徑，陸續於《自然》（Nature）、《科學》（Science）、《細胞》（Cell）等頂尖期刊上，發表多篇成果，也於去（2021）年獲得以色列總理獎。

《中央社》報導，廖俊智由於在生物能源領域領先全球的重大突破，去（2021）年2月獲得以色列總理獎，頒獎典禮去年11月在以色列特拉維夫舉行，但受疫情影響，廖俊智改為線上出席並致詞。

photo
Photo Credit: 中央社
以色列駐台辦事處慶祝中研院院長廖俊智（右）2021年2月獲得2020年以色列總理獎，以色列駐台北經濟文化辦事處今年3月2日為廖俊智舉辦慶祝儀式，由以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）（左）代表該國總理親自頒獎。

為解決日益嚴重的二氧化碳問題，除了要加緊佈建無碳再生能源之外，如何以負碳技術增加碳匯將是達到2050年淨零碳排的關鍵，林柏亨指出，團隊所設計的人工固碳循環就是一種負碳技術，能進一步將二氧化碳轉換為可再利用的化學品，不但減少碳排，同時也可以增加碳匯。

林柏亨也說，研究配合光學即時監控以及輔酶再生，能提供持續固碳的能量，可不斷將二氧化碳轉化為多種常見的化學先驅物，可用來製造多種化學原料，取代石化產品或藥品、食品。

中研院表示，此論文共同第一作者為中研院院生化所博士林柏亨，通訊作者為中研院長廖俊智，研究成員包括中研院應用科學研究中心研究員陳祺助及其團隊。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。