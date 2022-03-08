抑制病毒新材料，水合高分子電爆COVID-19 時效長達3個月

2020年爆發COVID-19疫情以來，從基本的防護口罩、酒精、次氯酸水消毒等等方式，到現在有越來越多抗菌材料問世，但實際使用上是否有效，也是消費者心中的最大疑慮？

抗菌材料的安全性、持久度和效用是重點

歷經兩年多的抗疫生活，隨著疫苗施打的普及，民眾開始學習如何和病毒共存，也逐步恢復以往外出購物消費、運動旅遊的生活型態。隨著出門次數增加，難免會擔心起在外出的過程中，是否會不小心將COVID-19病毒帶回家裡，造成家庭群聚感染的疑慮。後疫情時代下，各種抗菌材料不斷的推陳出新，而這些抗菌材料的安全性、持久度和效用，也逐漸變成民眾關注的重點。

​Photo Credit : 大立高分子

抑菌效果經國家級P4實驗室和ＳＧＳ認證有效

大立高分子（股票代號：4716）是一家在台經營五十年的公司，擅長高分子領域產品研究，為積極提升台灣全民防疫抗病能力，促進台灣防疫產業發展，大立高分子研究團隊提出利用PEDOT/PSS的物理導電性，研發出奈米級抗菌材料「水合高分子」，並由大立生醫運用製造成「水合高分子－病毒ＧＧ」系列抗菌產品，利用帶正(負)電特性與病毒產生電中和，藉以達到抑制與抗細菌病毒作用，抑菌效果經國家級P4實驗室和ＳＧＳ認證，其針對COVID-19病毒、白色念珠菌、抗藥性金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、腸病毒及冠狀病毒等都能有效對抗，時效可達3個月99.9%的抑制效果。

透過物理導電性原理，直接電爆COVID-19病毒

大立高分子董事長洪玉升表示：「水合高分子是一種有機、水性、環保的奈米材料，對人體及環境的親和性很高。這項材料主要是透過物理導電性原理，直接電爆COVID-19病毒，經過Ｐ４實驗室認證，確實能抑制COVID-19病毒，使用方式簡便，一般人都可以使用，我們希望透過這個新的抗菌材料，對疫情防護盡一份心力。」

隱形奈米導電膜長效抑制病毒

大立生醫董事長王俊傑也提到：「水合高分子應用於生醫領域是跨時代的演進，擺脫長期使用可能會讓手部乾燥脫皮的酒精，減少會囤積在身體內的銀離子等光觸媒產品，水合高分子-病毒GG不僅噴灑當下能讓病毒失去活性，關鍵是形成隱形奈米導電膜，達到長效抑制病毒的作用。」

抑制病毒和細菌的效果持續作用三個月

大立高分子研究人員利用儀器測量6個月前已塗佈水合高分子的塑膠片，可以看到有噴上水合高分子的地方，導電性確實有發生變化，代表抗菌材料利用電場改變的方式，對病毒持續發揮抑制作用中。這個塑膠片是6個月前在實驗室塗佈的塑膠片，過了6個月後依然可以測出導電度，代表水合高分子抑制病毒和細菌的效果可以持續作用達三個月以上。

奈米級抗菌材料「水合高分子」有機、水性、環保

如今新型抗病毒材料「水合高分子」問世，未來大立生醫將進一步藉由這項新的水性環保抗菌材料，將水合高分子的應用面擴大，期望能深入生活中每個角落，為台灣防疫盡一份心力，共同對抗COVID-19病毒所帶來的威脅。