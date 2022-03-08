烏俄戰爭最新發展：俄國提停火4條件、人道走廊意見分歧，4大會計師事務所停止在俄營運

烏克蘭以及俄羅斯在7日進行第三輪停火談判。談判前俄羅斯克里姆林宮發言人表示，只要烏克蘭願意停止軍事行動、將烏克蘭中立地位入憲、承認克里米亞是俄國領土，以及承認烏克蘭東部的頓內次克、盧干斯克獨立，就會停火。同時也提及俄方規劃的人道走廊，不過由於疏散路線只能通往俄羅斯及白羅斯，因而遭烏克蘭拒絕。

另一方面，4大會計師事務所也在7日全數停止在俄營運。

達成4條件即停火、人道走廊談判受阻

《路透社》報導，在烏俄第三輪談判前，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）7日表示，一旦烏克蘭政府達成4大條件，就會立即停火。這些條件包含：

烏克蘭停止軍事行動。 將烏克蘭中立地位入憲。 承認克里米亞是俄國領土。 承認烏克蘭東部的頓內次克、盧干斯克獨立。

佩斯科夫針對4大條件中的「中立地位入憲」表示，烏克蘭應該要立即修訂憲法，讓烏克蘭不得加入任何陣營。他也補充，俄國與烏克蘭有談到，一旦烏克蘭同意承認克里米亞為俄國領土，並讓頓內次克與盧甘斯克獨立，就會立即停火。

佩斯科夫也說，俄羅斯真的會在烏克蘭停火，不過前提是烏克蘭停止軍事行動。

報導指出，這4大條件是俄羅斯至今最清晰明確的聲明。而佩斯科夫也指出，已經將這些條件全數告知烏克蘭。

就在同一日俄羅斯也提出俄方規劃的「人道走廊」，然而烏克蘭並不買單，指出俄羅斯的提議「不道德」。《美聯社》報導，俄羅斯在烏俄第三輪會談前提出俄方規劃的「人道走廊」，協助烏克蘭居民離開基輔、馬立波、哈爾科夫以及蘇梅。然而大部分的疏散途徑，是導向俄羅斯以及俄羅斯盟友白羅斯，因此遭烏克蘭政府拒絕。

烏克蘭則另外提出8條路徑，協助居民由沒有戰火的烏克蘭西部離開。

另外俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）也表示，會在8日早上暫時停火，讓位於基輔、哈爾科夫、切爾尼戈夫、蘇梅與馬立波的民眾得以撤離。

4大會計師事務所，宣布停止在俄營運

除此之外，全球4大會計師事務所也全數停止在俄營運。

《紐約時報》報導，全球最大的2間會計師事務所安永（EY）和Deloitte 7日宣布退出俄國市場。另一方面，4大會計師事務所（Big 4）之二──PwC和KPMG，也在6日宣布撤離俄國。

Deloitte在俄國及白羅斯的員工有3000位，KPMG有超過4500位。而PwC則有3700位俄羅斯員工。

另一方面，安永會計事務所在俄羅斯有4700名員工，而安永發出的聲明指出，將不再服務來自俄國政府的客戶、國營企業或遭受制裁的俄國富豪。

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核稿編輯：楊士範