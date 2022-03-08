立委提案修法新增「親職假」，孩子0~8歲期間，可依需求用「小時」或「日」請假

台灣2021年出生人數僅15.38萬人，創史上新低；今（8）日是三八婦女節，民進黨立委林淑芬、吳玉琴等提出「親職假」相關修法草案，新增子女0到8歲期間可請親職假，且可依需求用「小時」或「日」請假；林淑芬表示，這將可改善家長現在只能請特休或事假照顧孩子的狀況，家長們可提早接小孩，在小孩生病或臨時停托時，有更多時間陪伴，並改善女性勞動力參與率下降的狀況。

林淑芬：建立讓父母更彈性的友善育兒制度

林淑芬、吳玉琴、洪申翰、范雲與托育政策催生聯盟今天上午舉行「修法新增親職假，我要工作也要做爸媽」記者會，會中公布《性別工作平等法》、《就業保險法》部分條文修正草案，明定親職假使用期間延長至子女0到8歲期間，並依需求用「小時」或「日」請假，且「親職假」、「育嬰留職停薪」給假合併計算，共用6個月津貼給付。

林淑芬日前在質詢時就曾表示，台灣人口負成長，幾乎是世界人口出生率最低的國家，儘管政府推出提高育兒津貼、調整家庭照顧假等措施，但只對短期催生有效，且家庭照顧假無薪是「看得到吃不到」，造成「自然的一胎化」。對父母來說，顧小孩又要兼顧工作真的很消耗體力，很多父母必須在育兒和工作間二擇一，若有育兒需求，只能請自己的特休假。

她當時就建議政府仿效瑞典實施「親職假」，設立和育嬰假天數合併計算、勞資雙方需事先協定請等相關條件，讓工作和育兒不衝突。

林淑芬指出，在美國的研究調查中，台灣的生育率名列277個國家和地區倒數第一名，衛福部幾年前的調查發現，3歲以下幼兒的家長，最大的問題就是沒有足夠時間陪伴孩子，政府提供很多政策和津貼，但無法取代家長的陪伴。

林淑芬說，現有育嬰假有一定限制，要在孩子3歲前請完、1次以月為單位、只能請2次，「難道孩子3歲以後就不用照顧了嗎？」勞動部常說3歲以後就可以送到幼兒園，但家長還是可能面臨孩子突然生病等種種狀況，最後就是請自己的休假。父母育兒的疲憊，不是每個月領5000元的育兒津貼就沒事，必須給予父母一個友善、彈性的制度。

林淑芬說明，此次修法將「親職假」和原本「育嬰留職停薪」給假合併計算，共用6個月津貼給付，且可用「小時」或「日」依照需求使用，不限於原本育嬰留職停薪的「月」為單位，因此給假總天數、薪資成本均沒改變，同時規定勞資必須共同事先約定排假，不是勞工想請就請，將可因應颱風天停課停班、家長會與班親會等校園活動、每天接送小孩的狀況。

吳玉琴也在臉書上說明修法草案重點，表示因應少子女化的勞動法制修正上缺少一塊重要拼圖，即是以小時為單位的有薪親職假，請假須於10日前預先排定未來3個月內的請假；一次最多連續5日，一個月最多10日；以日計算、一日最多4小時。

不過針對必須提前10天，《關鍵評論網》訪問幾位家長，都認為這個設計「不太務實」，因為幼兒園經常會發生臨時有學童得腸病毒，就必須停課1-2週，或者孩子突然身體有狀況，幼兒園要求1週都不要到校；這些突發狀況都比較臨時，很難提前10天就請假。

民團：爸媽們為孩子用光自己的休假，盼能更彈性請假

托育政策催生聯盟為此做了懶人包並且發起連署，並呈現許多父母的心聲，有媽媽為了提早下班接小孩，被扣薪、考績評比受影響、曾為了接小孩太趕出車禍。有位準備懷孕的連署者說，要兼顧工作與家庭很困難，但能夠擁有不捨棄任一方面的權利應該被保障。未來她會與伴侶討論輪流運用親職假，讓雙親都能在孩子成長過程中不缺席、平等參與。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，托盟在網路發起新增親職假連署行動，已累積2415份。雙薪育兒家庭深陷工作、家庭蠟燭兩頭燒，現在制度缺乏育兒有薪假，育嬰留職停薪難請領，只能用到孩子滿3歲以前，無法有效回應家長的育兒需求，以致於媽媽可能犧牲自己的職涯，或是父母犧牲自己的員工特休假、事假，甚至是長輩的退休時光。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀疾呼，應該學習瑞典等國家，提供「普及公共托育」與「0到8歲彈性好用的育嬰假」，讓女性在生育後保住工作，家長才能用雙薪養小孩，她也引述一名年輕女性說法說，「我覺得要兼顧工作與家庭確實是困難的，但能夠擁有不捨棄任一方面的權利，是應該被保障的」。

他們也說明，目前家長可以請的休假中，「特休假」其實是給員工修養生息的假別，多數年輕育兒的爸媽年資淺、特休假可能也不多。若孩子不只一個，假期可能很快就會用完。

而「家庭照顧假」是《性別工作平等法》第20條規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以7日為限。「事假」則是勞工請假規則第7條規定，，一年內合計不得超過14日。事假期間不給工資。

「育嬰留職停薪」則較為麻煩，每次以不少於6個月為原則。但受僱者有少於6個月之需求者，得以不低於30日之期間，向雇主提出申請，並以2次為限。

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核稿編輯：翁世航