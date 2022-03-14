【展覽】「失敗博物館」：該如何理解創新帶來的成就與失敗？人或非人又會如何看待成功的創新？

文：劉湘蓉（陽明交通大學科技與社會研究所碩二）

2017年瑞典臨床心理學家Samuel West以「展覽失敗」為名，在瑞典赫爾辛堡成立「失敗博物館」（Museum of Failure），專門展示世界各地失敗的產品及服務。希望人們更重視失敗的風險，並能更有建設性地看待「創新—失敗」之間的二元關係，無需避諱討論失敗。應是廣受好評，短短幾年的時間，失敗博物館已在瑞典、美國、中國、法國等地巡迴九次，於2021年末到台北展示。

失敗博物館之所以引起我的興趣，主要是展示內容關於失敗的「非人」創新；從抽象無形的語言、網路、數位軟體，到具體有形的醫療器材、建築、船舶、汽車、飛機等，都是展示項目之一。其次，則是想滿足我的好奇心：失敗博物館如何定義和詮釋這些非人的「失敗」？

創新奠基於失敗經驗

最開始的展覽概念說明文字已能初步回答我的疑問：

創新失敗的原因很多，可能是不良的設計、糟糕的領導能力、忽視消費者的反饋、缺少測試、粗糙的行銷策略、反應太慢，或甚至有時候創新失敗只是因為運氣不好。所有失敗的共同點是它們背後都有一個故事——我們可以從中學習的故事。

在失敗博物館裡，具有創新精神但最後失敗的展品都有其發人深省的意義，有待人們挖掘這些關於創新與失敗的故事，再將這些失敗經驗轉化為下一次創新與進步的開始，如是循環。

起初觀看展品，最先吸引我的是說明文字右邊附上的四個評分數字，由上而下依序為「創新」、「設計」、「成就」及「失敗指數」。展方並未說明這些數字的判斷標準從何而來，只對失敗有較為明確的定義：「與預期或期望的結果有所偏差」。綜合策展理念及對於失敗的詮釋，每件展品皆呈現有趣且可能因人而異的評分結果。

例如1990年代末出產的Motorola Iridium手機，在創新和失敗指數獲得8，設計與成就則分別為2和1。此款手機的創新和失敗的理由，被歸因為開發費時且所費不貲的衛星基礎設施，因此錯失推出發行的較好時機；手機的笨重且無法於室內或都會城市中使用，則拉低了設計和成就的分數。

透過Motorola的案例，我大概能理解創新和設計的評分判準；創新相對於當時既有設計或發展，設計則來自使用的操作便利性。成就和失敗指數則是較為曖昧的部分。多數展品的成就落在1至3，但不一定表示失敗指數的高低。例如銷售量數百萬的Apple筆電蝶式鍵盤被評為成就1、失敗指數7；用來緩解孕吐、盛行於1950、1960年代的藥物沙利竇邁（Thalidomide），即使在40多個國家販售使用後導致數千名畸形兒的出生，沙利竇邁也被評為成就1、失敗指數8。第三個例子是獲得成就6及失敗指數5的Segaway電動平衡車。以市場販售或使用普及程度而言，Apple筆電的蝶式鍵盤與Segaway電動平衡車顯有不同，如何在「成就」項目出現5分的差距？

Photo Credit: 劉湘蓉拍攝 展品「沙利竇邁藥片」

這三個例子讓我開始思考：應怎麼理解創新帶來的成就和失敗？成就和失敗之間的關係為何？或許失敗博物館也意識到這樣的難題，故強調創新奠基於失敗經驗的累積，卻鮮少提到「成功」的創新。畢竟有諸多創新失敗的展品羅列於面前，人們很難認為創新即成功，或認為有所謂好或壞的創新。失敗博物館裡展品揭示的是創新有許多部分需要留意，像是創新模式（A與B結合、材質、外觀、技術設計的改良等）、理想／實際使用者及使用情境、市場價格及普及度等。另一面向為是否牽涉隱私或有安全的疑慮、以及在不同社會文化中的接受度等。

創新失敗的原因有百百種，有些失敗卻可能絕無僅有，像是1887年波蘭醫生Ludwik Lejzer Zamenhof（1859–1917）發明了世界語（Esperanto），原本是希望以中立的全球通用語言消除政治及文化的隔閡。隨著歷史的演變，英語反而成為當代流行的全球通用語。有些創新失敗則具有承先啟後的創新潛力，端視人們如何解讀這些創新和失敗，才有機會以更合適的方式解決問題。

「非人」的失敗？STS與技術創新

如前言所述，我感興趣的是失敗博物館裡「非人」的失敗。看展時我認為有許多地方值得以STS視角進一步反思，特別是關於技術創新的部分。以下分享我的兩個反思，藉此拋磚引玉。

第一個反思來自科學知識社會學（sociology of scientific knowledge, SSK）愛丁堡學派強綱領（strong programme）四原則之一：對稱性（symmetry）【註1】，意指類似的歸因方式可以同時解釋真或假（true or false）的信念。若細緻地區分失敗博物館對創新失敗的原因歸納，可發現絕大多數是關於人，例如領導能力、消費者反饋、行銷策略、反應太慢、運氣不好等。其次是非人的設計不良、缺少測試和「生不逢時」。這些零零總總的原因和機緣，共同成就「與預期或期望的結果有所偏差」的失敗結果；好似也暗示若順利解決前述障礙，就能取得成功的創新。

這讓我好奇有沒有可能透過失敗博物館的展示，推敲怎樣才算是「成功」的創新？這些失敗原因是否也可以解釋創新的成功？人或非人又會如何看待成功的創新？想到這，我發現解釋創新為何失敗比解釋成功來得容易許多，因為創新成功需要描繪人與非人的相關異質元素如何能同時運作，而解釋失敗可能只需要一個可能的原因，例如運氣不好。因此，在失敗博物館裡呈現的創新失敗，或許並不一定表示非人的失敗，而是人與非人沒能順利合作組成可運作的技術網絡——如果我是非人，我可能會這樣解讀創新失敗。