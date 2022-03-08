【303大停電】經濟部長王美花獲留任，蘇貞昌：限6個月找出缺電問題才是負責任

從2017年「815大停電」後至2021年陸續發生因人為疏失造成的大規模停電事故，如今再爆發2022年「303大停電」，使台灣電力穩定再度遭人批評，引發民怨聲浪、在野黨亦要求經濟部長王美花下台負責。行政院長蘇貞昌今（8）日表示慰留經濟部長王美花，並責成她在6個月內要督導強化電網韌性建設計畫並找出問題才是負責表現。

303大停電，經濟部長王美花留任，引發外界討論，《中央社》報導，興達發電廠3日因人為疏失造成全台大停電，行政院發言人羅秉成7日透過媒體群組指出，王美花已在下午4時赴行政院提呈「303停電事故檢討報告」，親向蘇貞昌就事故發生原因研判，以及未來改善對策進行調查結果報告。

挺過百年抗旱等危機，王美花續為「303大停電」負政治責任

《中央社》提到，蘇貞昌表示在去年這個時候，全台碰到百年大旱，王美花帶領團隊度過危機，表現卓越；現在發生大停電，對不起民眾，王美花有再次表示要負起政治責任，但他告訴她，下台瀟灑的走是瀟灑，也是輕鬆。

《中國時報》報導，蘇貞昌認為，近年來王美花戮力規劃執行包括能源轉型、三接工程、抗旱整備及應變、班班有冷氣、台商回台投資，以及國際經貿談判佈局等重大政策，方方面面都盡心盡力，非常辛苦，且著有成績。

蘇貞昌說明，此次事件經調查亦顯示，係屬台電第一線操作人員之技術操作錯誤及監督不周所致，經濟部長之於台電雖有督導之責，不過現階段更重要的任務是儘速盤整及加強全國電網韌性的改革工作。

蘇貞昌也要求王美花拿出能力、魄力與努力，找出為何一再發生這樣的事故，要把操作、管理甚至於電網韌性等種種問題，在6個月內找出來，盤整怎麼解決才是負責任。

photo credit:中央社

蔡政府執政以來已有5次大規模停電事件，全與人為疏失有關

「303大停電」此類因人為疏失造成大規模停電事件並非首次發生，事實上，總統蔡英文自2016年上任以來，包含2017年「815大停電」大潭電廠六機組跳機、2021年「513大停電」興達發電廠停機事故、2021年「517大停電」興達發電廠一號機故障與2021年「1212大停電」萬隆變電所爆炸，加上2022年「303大停電」興達電廠開關場事故等，皆被定調為人為疏失，累計就已高達5次。

蔡英文在2016競選總統書面政見曾表明「核四停建、核一、二、三不延役，2025 完成非核家園，並且保證不會缺電，不會漲電價。」如今蔡英文執政任內發生5次大停電，其中4次發生在經濟部長王美花任內，303全台大停電後，不僅在野黨，連前總統陳水扁都認為王美花應該下台。

台電今新卸任董總交接 承諾全力確保穩定供電

《中央社》報導，針對「303大停電」事件檢討，蘇貞昌指出，這次事件也突顯即使電力備轉容量足夠，但卻存在電網韌性不足的問題，應從各方面檢討防錯機制的有效性，以及建立整體的風險管理系統，以強化電網的韌性。在作法上可朝在台電的管理組織上，研議增設風險管理的專責單位，並提高電網管理的層級，且應給予足夠的人力、物力，盼能徹底發掘系統性風險，落實各項風險控管措施。

《台灣電力公司》今（8）日舉行新卸任董事長、總經理交接典禮，新任代理董事長曾文生表示，與王耀庭總經理上任後，將與2萬7千餘名台電同仁一起承擔、一同強化全國電力系統韌性，提升風險管控，加速推動電網韌性建設，徹底落實並呼應社會各界對於穩定供電的殷切期待。

台電強調，新任董總上任後，將儘速提出強化電網韌性建設完整計畫，包括推動分散式電網建設，並使電網架構朝全國融通及區域韌性雙軌並進等精進作為，全力聚焦確保穩定供電、呼應社會核心期待。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範