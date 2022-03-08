因應國際情勢對抗「獨裁之弧」，澳洲總理宣布投入100億建造核動力潛艦基地

文：張瑞邦（Tucker Chang）

面對日趨嚴峻的國際安全問題，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於2022年3月7日宣布，將在未來20年內投入100億澳元（約新台幣2090億元／約港幣5798億元）的國防預算興建核動力潛艦基地。

墨爾本《先驅太陽報》（Herald Sun）表示，若核潛艦基地建成，將會是澳洲自1990年代於該國北部達爾文（Darwin）領地興建羅伯森營區（Robertson Barracks）以來，所投入最具規模的軍事基地建設。

據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，莫里森於3月7日參與羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）的視訊演說時強調，建造建核動力潛艦基地將能增強澳洲的軍事威懾能力，畢竟澳洲當前遭受第二次世界大戰以來最嚴峻的國家安全情勢，尤其俄羅斯及中國正在建構一條「獨裁之弧」以重置世界秩序，這個國際秩序不僅「缺乏原則、責任及透明度」，更採取「專制政權聯手」的策略運作。

「對於我們（澳洲）、我們的鄰國或我們的鄰近的區域來說，這並不是我們想要的世界，這當然也不是我們的下一代想要的世界。」莫里森在演說中說道。

且根據總理辦公室事先向媒體公布的演講稿顯示，莫里森直接點名俄羅斯和中國，稱俄羅斯入侵烏克蘭是「無端、缺乏公正性及非法的戰爭」，亦是「獨裁政權企圖以威迫和暴力的手法來挑戰現狀的最新例證」；而對於中國，莫里森則認為，中國對澳洲在過去幾年採行一連串的經濟脅迫手段，導致澳洲與中國的關係日益緊張，但澳洲依然堅持立場，對於中國的打壓拒不讓步。

澳洲想在何處建設核動力潛艦基地？

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，澳洲國防部已考察了該國境內19處適合做為核動力潛艦基地的潛力點，最終將選擇範圍鎖定在三處，分別是昆士蘭州布里斯本（Brisbane）、新南威爾斯州的紐卡索港（Port of Newcastle），或同樣位於新南威爾斯州的金布勒港（Port Kembla），上述地點皆位於澳洲東部。

澳洲《麥夸利港報》（Port Macquarie News）認為，澳洲政府之所以在這三個潛力點間做選擇，是因為這些港口都具備「周遭工業基礎建設完善」、「人口稠密」、「屬深水海港」且「適合海上訓練及存放、裝載武器」等特性。

澳洲《特別廣播服務公司》（SBS）與《第九頻道新聞網》（9news）則轉述莫里森的說法表示，鑒於印度洋地區戰略部署的重要性，位於澳洲西部柏斯市（Perth）西部艦隊港區內的斯特林皇家澳洲軍港（HMAS Stirling），仍是該國現役柯林斯級（Collins Class）6艘潛艇及未來核動力潛艦的主要基地，準備興建的東部基地不會取代或導致原有的海軍基地搬遷。

「澳洲東海岸的基地未來能提供核動力潛艦專用的碼頭、維修設備和後勤補給，也有良好的活動、住宿環境供潛艦船員及相關技術人員使用。」莫里森說道。

莫里森更強調，該東部基地亦能深化「澳英美安全協議」（AUKUS），讓美國、英國的核動力潛艦未來能定期來訪澳洲，共同強化三國在印太區域的影響力。

《特別廣播服務公司》亦轉述莫里森過往的說法表示，第一艘潛艦預計將於2040年左右下水服役，但澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）認為，坎培拉當局有能力將潛艦建造之時程提前。

此外，雖莫里森對外聲稱，最終選定地點預計將在2023年年末公布，但《澳洲廣播公司》指出，考量到興建基地所需的額外擴建支出，澳洲國防部認為金布勒港所須負擔的成本較少，因此其向澳洲聯邦內閣國家安全委員會（National Security Committee）遞交建議時，將金布勒港列為首選方案。

對此，澳洲影子財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，這類型的重大政策應由澳洲目前的聯邦執政黨自由黨（Lib）及最大在野黨澳洲工黨（ALP）共同決定，其冀望執政黨可與工黨做更進一步的討論，以此更加了解莫里森在此次演說中的核動力潛艦基地提議。

澳洲各界對於建設核動力潛艦基地的看法為何？

部分居住於新南威爾斯州金布勒港周遭的居民，對興建核動力潛艦基地持反對意見，金布勒港商會前主席伊恩・富爾福德（Ian Fulford）在接受澳洲《紐卡索先驅報》（Newcastle Herald）訪問時表示，雖然該基地有機會促進當地工商業的發展，但亦會使附近社區面臨風險，尤其興建核動力潛艦基地的軍事性質，將容易使金布勒港成為戰時敵軍攻擊的潛在目標。

新南威爾斯州南海岸勞工委員會秘書亞瑟・羅里斯（Arthur Rorris）也抱持相似的看法。其認為，坎培拉當局欲在金布勒港興建核基地，等於是增加敵人攻擊金布勒港的機會。

羅里斯亦相信，總理莫里森想藉由興建核動力潛艦基地，來分散民眾對新南威爾斯州及昆士蘭州叢林大火及洪水等災害的注意力及不滿。

「如果政府有100億澳元的閒錢，應將其用來協助深受叢林大火及洪災影響的當地居民重建家園！」羅里斯如此建議。

前澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）則認為，興建核動力潛艦基地等同澳洲也要向美國或英國購買核潛艦，但在國際間緊張局勢不斷升級的狀況下，購置核動力潛艦是最糟糕的決定。