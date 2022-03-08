2022/03/08,
醫療

莫德納將在非洲建第一間mRNA疫苗製造工廠，開放相關技術助疫苗研發

莫德納將在非洲建第一間mRNA疫苗製造工廠，開放相關技術助疫苗研發
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

莫德納昨（7）日宣布最新公共衛生策略，將提供其mRNA技術投入重點病原體疫苗開發，對持續威脅全球健康的病原體展開研發工作。

美國生技大廠莫德納（Moderna）昨（7）日宣布其全球公共衛生策略，2025年前將針對被世界衛生組織（WHO）與流行病預防創新聯盟（CEPI）確定為最大公共衛生風險的15種病原體，進行臨床疫苗研究。

為加速研究以推進更多疫苗發展，莫德納啟動「mRNA Access」計畫，計畫的研究人員可使用莫德納的mRNA技術，針對新興或被忽視的疾病開發疫苗。另外，莫德納正在擴大其專利承諾，不會對「Gavi新冠肺炎疫苗預先市場承諾機制」（Gavi COVAX AMC）在內的92個低收入和中等收入國家，強制執行COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）專利。莫德納也宣布在美國政府協助下，已和肯亞簽訂合作備忘錄，在肯亞生產疫苗。

2025年前針對重點病原體進行全新公衛計畫

莫德納承諾2025年前，全力推進最具公衛風險的15種病原體進入臨床試驗，包含當前對低收入和中等收入國家產生重大影響的疾病的疫苗，以及為疾病X[1]做準備的疫苗，例如愛滋病毒、結核病、瘧疾、被忽視的熱帶病，以及WHO和CEPI所匡列的重點病原體。

「我們相信世界需要新穎、創新的方法來應對已知和新出現的傳染病，我們知道我們不能單打獨鬥。」莫德納執行長班塞爾（Bancel）表示。

對中低收入國家的專利承諾

為縮小全球健康不平等，落實公義社會，莫德納承諾不在中低收入國家強制執行COVID-19相關專利，更以最低的每劑價格提供COVAX最多的疫苗劑量，來兌現這項承諾。

不在「Gavi新冠肺炎疫苗預先市場承諾機制」所列的國家，莫德納仍願意以商業上合理的條款，將其COVID-19疫苗技術授權給這些國家，使莫德納能夠繼續開發新疫苗，為下一次大流行或其他未滿足醫療需求的緊迫領域做準備。

斥資5億美元在肯亞蓋疫苗工廠

莫德納還宣布已和肯亞簽訂合作備忘錄，將在非洲建立第一間mRNA疫苗製造工廠，目標是每年為非洲生產5億劑COVID-19疫苗，預計投入5億美元在該國建造COVID-19疫苗工廠。這次選定在肯亞的場址將專注生產原料藥，不過莫德納也不排除發展填充和包裝藥品產線的可能性。

肯亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）表示很高興和莫德納合作：「這種夥伴關係證明了對我們的能力和技術創新的承諾，莫德納在肯亞的投資，將有助於促進全球疫苗的公平獲取。」

註解：

  1. X疾病是WHO對一種未來會引起流行病，但現時仍未知道名稱的病原體的臨時名稱。

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新聞來源

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：朱家儀


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