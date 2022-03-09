駁斥「北約東擴威脅論」（上）：如果北約不會主動進攻，那俄羅斯在害怕什麼？

俄羅斯侵略烏克蘭，主要有三大理由。第一，北約五次東擴，把俄羅斯「逼入絕境」，當一個大國被逼入絕境之際就有權「反抗」。第二，烏克蘭在歷史上就不是一個國家，而是俄羅斯的一部分，它是俄羅斯錯誤創造出來的國家。第三，烏克蘭是納粹主義當道，俄羅斯有權消滅納粹主義。這些理由通通無法成立。

本文先批駁第一個——即北約東擴威脅論，在開戰之前，俄羅斯和中國批判美國「拱火」，就主打這個理由。值得指出的是，不但俄羅斯和中國輿論鼓吹這種觀點，就算在西方也有很多人這樣說。

特別有影響力的包括美國現實主義理論大師《大國政治的悲劇》作者米爾斯海默（John Mearsheimer），寫出著名「長電報」的美國外交家坎南（George F Kennan），主導「聯中制俄」的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger），美國最後一任駐蘇大使馬特洛克（Jack Matlock），現在美國右派福克斯電視台最當紅的主播卡爾森（Tucker Carlson）及其嘉賓，甚至還有寫出《地球是平的》的左派記者和專欄作家佛里曼（Thomas Friedman，他引用了以上一些人的觀點）。

他們（統稱親俄言論）的基本觀點都差不多，北約東擴沒有尊重俄羅斯利益，從北約東擴開始就奠定了現在的結局。如佛里曼曼在《紐約時報》撰文《在這場戰爭中，北約並不是無辜》。

這種說法完全無法成立，更不能成為侵略的藉口。

首先必須指出，「五次東擴」是個謊言，其實只有「兩次東擴」

親俄言論屢次強調北約「五次東擴」。北約確實在冷戰結束後擴大了五次，但並非五次都是「東擴」。

北約1999年第一次擴大，加入波蘭、捷克、匈牙利三國，這是東擴。2004年第二次擴大，加入波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛維尼亞七國，這也是東擴。但北約的東擴到此為止了。

2009年第三次擴大，加入克羅埃西亞和阿爾巴尼亞；2017年第四次擴大，加入蒙特內哥羅；2020年第五次擴大，加入北馬其頓。這三次都是「南擴」，準確地說是在巴爾幹半島的西南部擴大。不但每次的規模都很小，而且和俄羅斯都扯不上關係。難道與俄羅斯隔著N個國家的小國加入北約，也構成了對俄羅斯的威脅？沒有比這個說法更荒謬的了。

顯而易見，「五次東擴」是謊言，其實只有「兩次東擴」。有人認為，何必計較東擴了多少次，總之不是擴到了俄羅斯邊上了嗎？這種說法當然不對。只要簡單反問，如果不重要，如果不需要計較，那麼親俄言論何必把「五次東擴」一直地掛在嘴上呢？把兩次東擴說成五次，增加了一倍半，就給人一種咄咄逼人的感覺。

因此，這是俄羅斯的話語術，是運用假信息「認知作戰」的一部分。筆者建議，有識之士都不要被假訊息牽著鼻子走。

北約擴大時程圖｜Photo Credit: Patrickneil@Wiki CC BY SA 3.0

第二，北約東擴是加盟國家的自主選擇

顯而易見，北約沒有拿槍指著那些新加盟的國家要他們加入。相反，它們全部都是自願加入的，而且還非常積極，北約拒絕或拖延它們加入，它們還十分焦急。一種說法是北約（特別是美國）對它們「威逼利誘」。「威逼」根本不存在，「利誘」就看你怎麼理解，當這些國家認為加入北約對它們更有利，那就算「利誘」吧。

這些國家加入北約的動機是什麼？北約不是歐盟，不是一個經濟組織而是一個安全組織。加入北約「沒有錢分」。這些國家加入北約的目的只有一個，就是「安全」。

在小布希（George W. Bush）時代，美國有政客把歐洲分為「老歐洲」和「新歐洲」。老歐洲就是老北約的成員，「新歐洲」就是在前兩次東擴加入北約的前東歐和蘇聯國家。在老歐洲開始懷疑北約的必要性時，反而是新歐洲最支持北約。美國要求歐洲各國把國防開支提高到GDP比例2％，老歐洲國家（特別以德國為首）推三推四，最先達標的都是新歐洲國家。新歐洲國家還不惜出地出錢出力，要求美國把軍隊「永久」駐紮在自己的土地上。

以上這些事實說明了什麼？就是俄羅斯擴張侵略的歷史傳統給東歐國家帶來的陰影，它們被俄羅斯和蘇聯在歷史上的統治和欺壓嚇怕了，不得不找保護傘。北約就是唯一可以給它們提供安全保護的組織。

俄羅斯不虛心反省自己的侵略歷史，不去懺悔自己對東歐人民造成的傷害，反而指責新歐洲國家害怕自己進而加入北約，情何以堪？

第三，北約對俄羅斯構成威脅嗎？

在北約章程中，北約是「防衛性組織」和「維持和平組織」，而不是一個「進攻性組織」。北約章程第五條規定了成員國之間有「集體防衛」的義務，當一國受到攻擊時，其他國家都有義務相助。但這不意味著每個成員國捲入的戰爭，其他國家都有義務參與。比如，如果一個成員國在沒有「被攻擊」時捲入戰爭，那麼其他成員國就沒有義務參戰。

北約在冷戰時代產生，但在整個冷戰時代都沒有參與任何一次戰爭。美國當時在參與的戰爭中，北約都沒有插手相助。在後冷戰時代，北約參加的戰爭才增多。有點令人意外的是，北約第一次引用第五條「集體防衛權」，不是因為某小國被攻擊，而是最強大的國家美國被911恐怖襲擊，在阿富汗戰爭中，北約盟國紛紛根據義務出手相助。

在冷戰後，北約一共參加了其他幾次戰爭，絕大部分都「出師有名」，即獲得聯合國安理會的正式授權。