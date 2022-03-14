眼科醫師圖文解析：年過40老花眼開始發威，除了戴眼鏡也可以考慮「老花雷射」

「醫師，老花眼有辦法處理嗎？」吳女士問，年過半百、身為高階主管的她，可是一位完全看不出真實年齡的美魔女。

「你希望處理到什麼程度？」醫師問。

「我不想要眼鏡拿上拿下，」吳女士抱怨，「每次在公司看報表，只要把眼鏡拿下來，就會聽到年輕人說，你竟然也有老花眼！」吳女士顯然很不能接受「老」這個字眼，所以經過討論之後，決定接受老花雷射手術。

眼科專科醫師張聰麒分享，目前的老花雷射手術除了運用視差之外，還可以加上景深的效果，提升雙眼影像融合度。雷射手術後她已不需要戴眼鏡，而且看遠、看近的事物都很適應，讓她非常開心。

年過40，老花眼開始發威

我們的眼睛像是一台變焦功能良好的照相機，可以看得很遠，也可以看得很近。張聰麒醫師解釋，所謂的老花眼，就是指這台相機的變焦功能變差，能夠看遠處，但是在看近物時需要使用另一顆鏡頭來輔助。

年輕時候，眼睛的水晶體富有彈性，調節能力很好，無論看遠、看近都能將影像聚焦在視網膜上。張聰麒醫師說，隨著年紀的增加，眼睛調節能力下降，看近物時影像會聚焦在視網膜後方，稱為老花眼（presbyopia）。

Photo Credit: 照護線上

「一般人到40歲左右，會開始體會到老花眼的威力。」張聰麒醫師說，「除了近視眼鏡以外，我們還會需要另一副老花眼鏡用來看近的事物。日常生活中，你會發現有些人在看近物時，常把眼鏡往上推，或是把手機拿得很遠看簡訊，這些都是老花眼表現。」

矯正老花眼，可以這樣做

隨著眼睛調節能力越來越差，老花眼會漸漸惡化，直到調節能力歸零為止，張聰麒醫師解釋，水晶體的調節能力約為300度，所以我們最終會有300度老花眼。通常到了60歲之後，老花眼度數便維持在300度左右。

「如何矯正老花眼呢？」，張聰麒醫師說，「最簡單的方式，是在看近物時，把近視眼鏡拿下來。如果不想把眼鏡反反覆覆拿上拿下，可以將近視眼鏡換成多焦鏡片，鏡片上方可以看遠處、鏡片下方可以看近物。此外，也有多焦隱形眼鏡，可以因應老花眼的需求。」

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除了配戴眼鏡之外，現在也可以採用手術矯正老花眼。張聰麒醫師分析，過去有人嘗試將人工植入物放進角膜裡，使角膜產生凸點，產生類似放大鏡的效果，但是存在許多缺點。因為這種作法會使視野僅剩中間的部分，犧牲較大，畢竟當一隻眼睛只剩中間視野，工作、開車時可能忽略周邊的狀況而容易發生意外。

老花雷射手術的做法與近視雷射手術相似，主要是利用雷射雕刻角膜基質層，調整角膜屈光度，利用視差來改善老花眼。張聰麒醫師解釋，早期老花雷射的作法是矯正優勢眼的近視剩下0度，負責看遠處；另一隻眼睛的近視剩150度或200度，負責看近物。這樣的方式勉強可以接受，但是因為我們的眼睛頂多只能承受200度的視差，無法解決300度老花的問題。

這是早期老花雷射手術的缺點，也是大家努力想要克服的限制，於是發展出了利用視差並且增加景深的手術方式，來提升老花雷射的成效。

利用視差且增加景深，提升影像融合度

老花眼的度數最終大約是300度，單純利用視差可能無法妥善處理老花眼的問題，所以目前還可以透過球差來製造景深。張聰麒醫師說，「這種技術稱為Presbyond LBV（Laser Blended Vision），手術方式是在矯正近視時打上景深，如此一來每隻眼睛可以多延長約150度左右的功能。我們可以在視力較弱的眼睛，打上150度景深，達到300度老花的功能，即可看遠、中、近距離的事物。」

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目前可增加景深的老花雷射手術是使用LASIK（雷射屈光角膜層狀重塑術，Laser Assisted in Situ Keratomileusis）方式來進行，張聰麒醫師說，傳統作法是使用刀片製作角膜瓣，為了提升精準度，改採執行SMILE手術的飛秒雷射來製作角膜瓣，然後再使用LASIK之準分子雷射雕刻角膜基質層，矯正近視、閃光、並製造景深效果，達到老花延伸的功能。

貼心小提醒

年過40，眼睛的調節能力逐漸減弱，看近物越來越吃力，如果經常需要拿下近視眼鏡看書、看手機，便是老花眼的現象。倘若老花眼已對工作、生活品質造成影響，便可利用老花眼鏡或老花雷射手術處理。

張聰麒醫師說，老花雷射手術持續進步，除了運用視差，還可以透過球差來製造景深，提升雙眼影像的融合度。建議與醫師詳細討論，選擇適合自己的處理方式。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航