本土+8、境外+45：第26期疫苗明起可預約，未來擬開放觀光前先讓跨國伴侶來台結婚

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增53例COVID-19確定病例，分別為8例本土個案及45例境外移入（18例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土個案為4例男性、4例女性，年齡介於為30多歲至70多歲，8例分別為台南4例、高雄2例、宜蘭2例；其中，台南4例確診個案是和台南養雞農案20974的同車者，Ct值落在10.2到31.5；高雄2案則為夫妻，和高雄自助餐案相關。

莊人祥指出，新增個案21031到案21034，是和案20974同車的確診者，高雄2案，分別為案21037和案21056，兩人是夫妻，案21037為自助餐店案20862職場接觸者，兩人先後出現症狀後確診宜蘭新增個案是案20089，是居隔離期滿前採檢確診。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

第26期疫苗3/9開放預約，提供約123萬劑疫苗

日前指揮中心祭出500元禮券鼓勵長者幾種疫苗，外界提出疑問，加碼獎勵措施提高至500元後，疫苗打氣仍未被激起，是否會對尚未接種打疫苗者有限制措施？莊人祥表示，目前疫情上沒有任何變化，不會有更近一步的限制，加上加碼獎勵部份還沒開始「不要都唱衰這樣的政策」，也呼籲醫師針對民眾可以加以說明增添民眾接種意願，另若有服務到家施打疫苗的需求，也可向衛生局提出。

第26期疫苗追加劑明天開放預約接種，符合資格的民眾可於3/9上午開始分流預約，預約時間到3/11中午12點，此次施打時間為3/14至3/20。指揮中心提醒，民眾可於3月8日下午2時起於預約平台進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心發言人莊人祥表示，公費疫苗平台於每周三至周五，本次開放去年12月26日前接種滿兩劑、滿18歲以上民眾預約接種追加劑，符合接種者約510萬人。提供的疫苗約123萬劑，AZ疫苗2.7萬劑、莫德納約89萬劑、BNT約24萬劑、高端6.7萬劑。

跨國伴侶入境受阻，莊人祥：可能在開放觀光前會先開放來台結婚

今（8）日藝人大S離婚後宣布與韓團「酷龍」成員具俊曄再婚，其中再婚原因有一部分卡在台灣嚴格的防疫規定，唯有兩人透過結婚才能見面。面對國內外還有很多熱戀情侶、同性伴侶和訂婚伴侶二年來都無法合法入境，對此，莊人祥回應，這部分正在檢討，未來跨部會討論，有可能在開放觀光之前，先開放這一類跨國婚姻者來台。

「COVID-19防治一網通」疫苗地圖，方便民眾就近接種

為便利民眾查詢COVID-19疫苗接種院所，指揮中心每週彙整各地方政府衛生局提供之接種地點資訊，更新於疾管署全球資訊網的「COVID-19防治一網通」疫苗地圖，以利民眾能選擇住家或工作地附近之接種地點，就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。

指揮中心說明，為方便民眾依個人接種需求查詢，「COVID-19防治一網通」已將「查詢追加劑」及「查詢第1、2劑」的疫苗地圖分開呈現，民眾進入地圖頁面後，可依個人喜好的廠牌及接種地點，查詢「當日」接種院所的開診情形及諮詢電話，該院所如有預約網站亦可直接連結預約。

指揮中心提醒，部分縣市有設置隨到隨打服務之接種站，相關資訊亦每週更新於疾管署全球資訊網「COVID-19疫苗接種院所」的相關頁面，有需求的民眾亦可參考運用。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範