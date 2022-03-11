台灣新地王出現！元利建設買下陳水扁競選總部，意外揭露神祕地主家族

文：游筱燕

日前傳出全國地王換人做的消息，地點位於台北市信義路三段、新生南路口，大安森林公園對面的1206平方公尺（約364.82坪）的角地，買方是元利建設，市場推估成交總價介於50億至60億元間，拆算土地單坪成交價格超過1500萬元，不過仍須等實價登錄揭露。

地主想都更，元利天價攔胡

倘若該地一坪超越1500萬元，將會超過富邦人壽在2012年5月時，買進忠孝東路四段上的「太平洋敦南商業大樓」土地拆算價；當年富邦人壽以總價19.39億元買下面積有133.41坪的土地，拆算每坪達1453萬元。

目前這塊角地的現況是平房，為福特九和汽車和日產裕隆汽車展售中心，以及去年才從永康商圈搬來的1970年老店高記餐廳。角地範圍從高記新生南路1段167號的高記，到信義路3段1號的福特九和汽車。

根據當地里長指出，這塊地在30、40年前經營過寵物店，由於地點精華、交通便利，也曾當過陳水扁選台北市長的競選總部，後來則租給福特和裕隆，「當汽車展售中心很久了，有10、20年了吧！」

有趣的是，原本是地主與元利進行的低調買賣，但因為這塊地的原地主於2020年11月送出都更申請「民間申請自行劃定更新單元—台北市大安區懷生段4小段592之1地號等13筆土地為更新單元檢討書」，後來更換了實施者，成了「元利建設」，才讓事件曝光，目前仍在事業計畫審查階段。

知情人士推估，這塊地地主持有多年，原本想自己都更，如何規畫與設計都想好了，元利建設一定是出了高價，才能說服地主。

Photo Credit: 財訊

根據檢討書指出，更新單元包括兩棟合法建物、一棟舊違章建物，共為三棟建物。其中最久的建物謄本登記日期為1959年，1996年發生過火災，屋齡63年。

就土地謄本資料來看，當中最大兩筆土地，分別為福特展售中心的地，持有人為張姓自然人；裕隆汽車這塊地的持有者為徐姓家族4人。張姓自然人的前一手為徐姓自然人，在2010年夫妻贈與所取得；徐姓家族則從1986年持有，至去年底移轉給元利建設，共持有約36年。

知情人士指出，三家店租的地主為同一家族。據了解，主要地主為一名執業老律師，年約8旬，平時低調，法律經驗豐富，待人和氣。不過當記者去其住家兼事務所求證時，卻聽聞去年底因病歇業，信箱中累積不少信件，推測已好一陣子未返家。

獵地外一章，扯出律師家族

高記表示，去年簽約時，房東就已經告知即將都更，所以只簽約三年，去年底已經成功換約成元利建設，租約到明年9月底，也已在附近積極找尋新店址。另聞汽車展示中心的租約到明年12月底。

業內人士表示，林敏雄一向喜愛高級地段，不只101大樓對面「最貴停車場D3」是林敏雄的，連全台「最貴豪宅」ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤，也是由林敏雄取得土地後興建，每坪單價高達299萬元，已超越帝寶。

更何況，近年來林敏雄對大安森林公園的塑造不遺餘力，還擔任大安森林公園之友基金會董事長，每年編列約3000、4000萬元，用來修樹、滅蚊、整地、種植、復育等，迄今已投入逾3億元；包括大安森林公園生態池，可以收集雨水、循環使用，形成的溼地水域可種原生植栽，還有螢火蟲復育，讓國際都來取經。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年來台北市可利用素地少，不少建商都收購精華地老舊建物，看準土地價值以都更或危老推出建案，若土地大而完整，又在市中心地段，加上品牌力，單價可望持續創新高。

更多《財訊》文章

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航