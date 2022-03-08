俄烏戰爭持續僵持，俄國鋼琴家稱：「沒有人能置身事外，盼透過音樂消弭歧見」

（中央社）俄烏戰事持續，在北教大音樂系專任的俄國鋼琴家尼古拉．薩拉托斯基（Nikolai Saratovsky）說，俄羅斯跟烏克蘭都有他的家人跟朋友，「我能做的就是竭盡所能讓音樂可以連結彼此，消弭歧見。」

尼古拉．薩拉托斯基受NSO國家交響樂團之邀，將在「生命樂章」音樂會與樂團合作蕭斯塔科維契的「第二號鋼琴協奏曲」。他7日在NSO記者會上表示，俄羅斯跟烏克蘭發生戰爭，沒有人可以置身事外，他心情很複雜也很難過。

尼古拉畢業自莫斯科中央音樂學院鋼琴演奏最高文憑，曾獲俄國總統文化獎章，2020年定居台灣任教。

尼古拉提到，10歲之前他跟父母、家人每年夏天都會去烏克蘭度假，「那是我跟家人最美好的童年回憶。」尼古拉的哥哥出生在烏克蘭，尼古拉的太太是日本人，兒子出生在莫斯科，「而我們現在在台灣定居生活。」尼古拉說，音樂是世界的語言，他是一個鋼琴家，希望可以用他的音樂團結大家。

尼古拉表示，這次要演奏的蕭斯塔科維契「第二號鋼琴協奏曲」，這首樂曲寫在史達林過世之後，作曲家沒有受到壓迫而寫的音樂， 跟之前作品有很大的不同，「同時這也是一首父親寫給兒子的作品，有著很特別的心情。」

尼古拉說，在俄國有個文化，夏天家長會把孩子送去夏令營參加很多活動，「而『第一樂章』讓我聯想到孩子們嘗試新奇事物的雀躍心情。『第三樂章』裡面有很多鋼琴的練習曲，則讓我回想起了以前的練琴時光。」

除了尼古拉與樂團合作的蕭斯塔科維契「第二號鋼琴協奏曲」之外，音樂會上也將演出柴科夫斯基「降E大調交響曲」與台灣前輩作曲家游昌發的「蛇郎君」組曲。

指揮楊書涵表示，柴科夫斯基這首樂曲是由俄國音樂學家波加提瑞夫（Semyon Bogatyrev）重整並完稿，「他非常忠實且徹底研究柴科夫斯基的管弦樂法，沒有放入個人色彩，很認真地把他所認識的柴科夫斯基轉換成管弦樂作品。而作為演奏家的我們，所要做的事就是很公平地讓世人聽見這首作品，讓大家一同享受音樂。」

楊書涵也說，游昌發的「蛇郎君」組曲是很淒美的愛情故事，「游昌發老師非常成功地將原住民的語彙，以交響樂團的方式呈現出來，而我覺得原住民音樂與交響樂團的結合非常契合，效果非常好。」

2022TIFA NSO「1957 生命樂章」音樂會將於3月12日舉行，地點在台北國家音樂廳。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範