2022/03/08,
藝文

俄烏戰爭持續僵持，俄國鋼琴家稱：「沒有人能置身事外，盼透過音樂消弭歧見」

俄烏戰爭持續僵持，俄國鋼琴家稱：「沒有人能置身事外，盼透過音樂消弭歧見」
Nikolai Saratovsky｜Photo Credit: NSO提供

我們想讓你知道的是

尼古拉．薩拉托斯基（Nikolai Saratovsky）受NSO國家交響樂團之邀，將在「生命樂章」音樂會與樂團合作蕭斯塔科維契的「第二號鋼琴協奏曲」。他今天在NSO記者會上表示，俄羅斯跟烏克蘭發生戰爭，沒有人可以置身事外，他心情很複雜也很難過。

（中央社）俄烏戰事持續，在北教大音樂系專任的俄國鋼琴家尼古拉．薩拉托斯基（Nikolai Saratovsky）說，俄羅斯跟烏克蘭都有他的家人跟朋友，「我能做的就是竭盡所能讓音樂可以連結彼此，消弭歧見。」

尼古拉．薩拉托斯基受NSO國家交響樂團之邀，將在「生命樂章」音樂會與樂團合作蕭斯塔科維契的「第二號鋼琴協奏曲」。他7日在NSO記者會上表示，俄羅斯跟烏克蘭發生戰爭，沒有人可以置身事外，他心情很複雜也很難過。

尼古拉畢業自莫斯科中央音樂學院鋼琴演奏最高文憑，曾獲俄國總統文化獎章，2020年定居台灣任教。

尼古拉提到，10歲之前他跟父母、家人每年夏天都會去烏克蘭度假，「那是我跟家人最美好的童年回憶。」尼古拉的哥哥出生在烏克蘭，尼古拉的太太是日本人，兒子出生在莫斯科，「而我們現在在台灣定居生活。」尼古拉說，音樂是世界的語言，他是一個鋼琴家，希望可以用他的音樂團結大家。

尼古拉表示，這次要演奏的蕭斯塔科維契「第二號鋼琴協奏曲」，這首樂曲寫在史達林過世之後，作曲家沒有受到壓迫而寫的音樂， 跟之前作品有很大的不同，「同時這也是一首父親寫給兒子的作品，有著很特別的心情。」

尼古拉說，在俄國有個文化，夏天家長會把孩子送去夏令營參加很多活動，「而『第一樂章』讓我聯想到孩子們嘗試新奇事物的雀躍心情。『第三樂章』裡面有很多鋼琴的練習曲，則讓我回想起了以前的練琴時光。」

除了尼古拉與樂團合作的蕭斯塔科維契「第二號鋼琴協奏曲」之外，音樂會上也將演出柴科夫斯基「降E大調交響曲」與台灣前輩作曲家游昌發的「蛇郎君」組曲。

指揮楊書涵表示，柴科夫斯基這首樂曲是由俄國音樂學家波加提瑞夫（Semyon Bogatyrev）重整並完稿，「他非常忠實且徹底研究柴科夫斯基的管弦樂法，沒有放入個人色彩，很認真地把他所認識的柴科夫斯基轉換成管弦樂作品。而作為演奏家的我們，所要做的事就是很公平地讓世人聽見這首作品，讓大家一同享受音樂。」

楊書涵也說，游昌發的「蛇郎君」組曲是很淒美的愛情故事，「游昌發老師非常成功地將原住民的語彙，以交響樂團的方式呈現出來，而我覺得原住民音樂與交響樂團的結合非常契合，效果非常好。」

2022TIFA NSO「1957 生命樂章」音樂會將於3月12日舉行，地點在台北國家音樂廳。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。