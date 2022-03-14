抗憂鬱藥物會成癮，或越吃越沒效嗎？你應該知道的憂鬱症藥物治療真相

文：黃薇嘉（台灣大學醫學系畢業，於台大醫院精神醫學部完成專科醫師訓練，現為老年精神醫學次專科研修醫師）、高淑芬（台大醫院精神醫學部教授、主治醫師）

​​ Take Home Message 憂鬱症的嚴重程度可依症狀劃分，在症狀學上也可能合併如焦慮特徵、季節性特徵等，這些臨床表現特徵有特定病程或治療反應，以及對應不同的藥物選擇與治療策略。

由於重度憂鬱患者受限於疾病本身的情緒及認知症狀，若以單純心理社會層面介入效果不彰，因此需配合藥物治療，部分症狀改善後可再調整生理、心理、社會介入的比重。

憂鬱症常合併焦慮、失眠等症狀，臨床上經常搭配安眠鎮靜類藥物一同使用。由於安眠鎮靜類藥物僅能暫時緩解症狀，仍需配合醫囑使用抗憂鬱藥物，才能有效治療根源的憂鬱情緒。

服用抗憂鬱藥物不會造成「依賴」或「成癮」等問題，只要後續症狀穩定，並在醫師指導下逐步減低藥量，幾乎所有個案都可以停用抗憂鬱藥物。 ​​ ​​

世界衛生組織（World Health Organization, WHO）估計，目前全球憂鬱症的盛行率約3.8％，影響約28億人口；而根據2017年的國民健康訪問調查結果，12歲以上的國人中約有11.1％呈報憂鬱症狀，其中女性佔12％，男性則為10.1％，估計全台逾百萬人受到憂鬱所苦。

由以上統計數據可看出，隨著社會結構的改變，憂鬱症成為越來越普遍的疾病，其所造成的社會經濟負擔不亞於癌症、糖尿病等其他重大身體疾病，足見憂鬱症的防治需要全體社會更多的關注。

憂鬱症是什麼？不快樂、失眠、難專注，還可能反覆想到死亡

根據《精神疾病診斷準則手冊》第五版（DSM-5）的內容，憂鬱症包含憂鬱情緒、不快樂、體重變化、失眠或嗜睡、疲累、精神運動性遲滯或激動、難以專注／難以決斷、無價值感或罪惡感，以及反覆想到死亡，甚至有自殺意念等9項症狀。

當一個人陷入持續過久、嚴重度過高的低落情緒或失去喜樂感，且合併上述其他身體症狀及負面認知時，即有罹患憂鬱症的可能，可進一步進行自評量表檢測，或尋求精神科評估與建議。

我也出現了同樣的症狀，為什麼我的診斷不是憂鬱症？

除了醫療領域從業人員撰寫的衛教文章，在坊間、網路上也有許多針對憂鬱症、憂鬱情緒相關的自助文章或經驗分享，提高大眾對於憂鬱症的認識。然而，在診間裡經常聽到患者的疑問：「我也出現了同樣的症狀，為什麼我的診斷不是憂鬱症？」、「明明已經努力照著病友的經驗分享做了，為什麼我的憂鬱沒有改善？」

由於「憂鬱」（depression, depressed）一詞的用法並非侷限於醫學專業領域，其所指涉的對象從最一般性的情緒低落狀態，到病理性的「持續性憂鬱症」（persistent depressive disorder），以及病理程度最嚴重的「重鬱症」（major depressive disorder）與「躁鬱症」（bipolar depression）的鬱期皆有可能。故不同個案臨床表現雖有相似之處，但對應的臨床診斷可能不同，適合的治療方式也可能有所差異，難以互相比較。

另外，憂鬱症的嚴重度可依涵蓋的症狀數分為輕、中、重度，在症狀學上亦可能合併有不同的特徵，例如焦慮特徵、季節性特徵等，這些特定的臨床表現特徵可能暗示特定病程或治療反應，故也會對應到不同的藥物選擇及治療策略。由此可知，正確診斷及對精神病理的梳理才是邁向有效治療的最優先步驟。

憂鬱症藥物會成癮，或「越吃越沒效」嗎？

對於憂鬱症的成因，目前傾向以生理、心理、社會交叉影響模式理解。在生物學上，近年神經科學研究結果指出，憂鬱情緒可能與腦部神經傳導物質失衡相關，其中又與血清素（serotonin）功能不足的關聯性最高。

在心理社會層面，憂鬱症常續發於某一壓力事件，也就是壓力事件的強度若超越個人調適壓力的能力，則可能誘發憂鬱症狀的發生，而個人調適壓力能力又受到人格特質、思考模式、慣用紓壓方式、支持系統等因子影響。

由成因觀察，憂鬱症的治療可從生理、心理、社會三方面介入，然而對於重度憂鬱患者，受限於疾病本身的情緒及認知症狀，單純心理社會層面介入效果往往不彰，故仍建議配合藥物治療，在症狀部分改善後可再與治療團隊討論生理、心理、社會介入的比重調整。

一般常見的抗憂鬱藥物選擇如下：

1. 選擇性血清回收抑制劑（selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI）、正腎上腺素與血清回收抑制劑（serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI）、血清素受器活性調節藥物

包含常見的百憂解（Prozac，學名fluoxetine）、速悅（Efexor，學名venlafaxine）、得緒安（Lepax， 學名escitalopram）、樂復得（Zoloft，學名sertraline）、千憂解（Cymbalta，學名duloxetine）、克憂果（Seroxat， 學名paroxetine）、敏特思（Brintellix， 學名vortioxetine）等藥物，藉由調節血清素功能作為治療憂鬱症的主要機轉，通常需要2～4週才能完全發揮藥效。

由於血清素受器主要分布於中樞神經系統與腸胃道，故此類藥物在剛開始使用時經常出現腸胃不適、反胃、噁心、食慾改變等副作用，但若尚能容忍且持續使用藥物，上述副作用一般於服藥3～7 天後改善及消失。

其中SNRI類藥物除了血清素活性外，亦會提升正腎上腺素活性，對於焦慮症狀有較佳療效，但使用時相較於SSRI出現血壓上升、腸胃道出血、誘發躁症的風險較高，且用藥初期常有暫時性的焦慮度上升，故耐受度較SSRI差。

由於副作用出現往往早於藥效，故如何維持良好藥物遵囑性，是此類藥物在使用時的最大挑戰；若能持續服藥，約有三分之一至三分之二的患者呈報憂鬱症狀獲得改善。

2. 多巴胺與正腎上腺素回收抑制劑（dopaminenorepinephrine reuptake inhibitors, DNRI）