文：葉子

圖：香港電台

十九世紀末，加拿大政府為有效控制以遊牧為生的原住民，以及他們的土地及資源，頒布《印第安人法》，將被視為野蠻人的原住民與白人區分，令原住民淪為二等公民。當時政府強迫原住民離開家園，再設立多個由神父及修女管理的原住民保留區，表面上以聖經褔音將「野蠻人」同化，但現實是區內充滿剝奪人權、毆打、性虐待、洗腦甚至死亡，對原住民造成的創傷禍延數代至今。

19世紀末，加拿大政府根據《印第安人法》，建立超過二千個原住民保留區，目的為監管當地原住民。

在保留區內，原住民由4、5歲起被逼與父母分開，送往「寄宿學校」接受教育；若父母拒絕送子女往學校，會被清算且無法領取政府津貼。入學後，所有帶有印第安人的標記都會被消滅，母語成為禁語；衣服被燒毁；長髮被剪去，每人獲發校服及獨有編號，希望將他們改造成「優秀白人小孩」、「善良小基督徒」。

入讀寄宿學後原住民小童被禁用母語，長髮被剪去，務求除去所有印第安人的標記。

過去逾百年來這些寄宿學校曾接收近15萬個原住民兒童，當中有數千人喪生。聖安妮是臭名遠播的寄宿學校之一，7歲入讀聖安妮的艾德蒙回憶指，在校內8年一直慘受殘酷對待，除了經常被毆打及被逼吞食自己的嘔吐物，更兩次被罰坐電椅受酷刑折磨，亦多次目暏有小童被傳教士性侵；有神職人員每次虐待原住民小童後，會以皮鞭鞭打自己尋求寛恕，反映他們清楚知道自己的惡魔行為。

艾德蒙回憶在寄宿學校的日子，經常受傳教士虐打，更目睹女童遭性侵。

童年慘受虐待，令不少原住民心裡留下難以磨滅的烙印，部分長大後逃離保留區，最後流落雷霆灣街頭，每日沉醉在酒精和毒品中。社會對他們的歧視從未停止，沒經歷過寄宿學校洗禮的新一代，成長過程亦充滿創傷，令不少年輕人誤入歧途。在過去30年，超過4,000名女原住民失蹤及遇害，但警方通常草草結案，推說受害人有不良嗜好或因病而死，大多數案件都未能破案。

新一代原住民即使沒經歷過寄宿學校的生活，但一直飽受歧視與不公，令不少年輕人誤入歧途。

原住民婦女失蹤及遇害案件多不勝數，但警方往往草草結案，有原住民因而上街抗議。

加拿大政府以往從未就這段黑歷史向原住民道歉，直至2015年現任總理杜魯多上任才有轉變。杜魯多當選後，隨即向原住民道歉，又承諾積極處理原住民婦女被殺害的案件，令原住民燃起希望。不過，杜魯多的正面態度不代表其他官員，雖然雷霆灣警方重啓調查部分案件，但態度仍然充滿歧視，難以說服原住民族群，警方真心希望破案。

杜魯多是首位向原住民道歉的加拿大總理，又承諾積極處理原住民婦女被殺害的案件。

監察機構報告指加拿大雷霆灣警察局充斥種族歧視，至少9宗原住民猝死案件應重新調查。

協助寄宿學校受害者爭取政府賠償的國會議員查理．安格斯指，當案件進入審訊階段，加拿大政府並無「悔意」，反而拒絕提交證據阻礙訴訟；因為一旦原住民勝訴，政府將面臨數十億加幣賠償。看來杜魯多對原住民的「誠心道歉」只是口裏說說，政府為逃避巨額賠償的所作所為才是「身體很誠實」的表現。

加拿大國會議員查理．安格斯指政府為逃避賠償，拒絕提交證據阻礙原住民訴訟。

面對種種不公，艾德蒙與其他原住民仍然堅持抗爭，他說以往在寄宿學校飽受虐待，但堅持不會在惡魔面前流淚；最終惡魔統統離開，而他仍然勇敢地站在這裡。希望原住民們能成功爭取廢除《印第安人法》及保留區，得到公義及應有的賠償，為百年來數代人的不幸畫上句號。

（播出：2022年3月9日，晚上10時，港台電視31）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex