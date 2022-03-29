訪國中健康課本編撰委員：12年國教的「月經教育」有哪些改革？為何無法納入更多「素養導向」的教學理想？

從過去到現在的國中健康課本，光是針對「月經保健」就有很大的改變。而在十二年國教推行後，「素養導向」的健康教育又更為重要，如何讓學生將學到的知識，應用到「生活情境」中，成了一大重點。

不過，究竟12年國教的國中健康課本，為什麼這麼編？而課本中的月經教育，除了受限於課本篇幅、上課時數外，還有什麼考量？

《關鍵評論網》訪問擔任12年國教南一、康軒以及翰林版國中健康課本的編撰老師們，談談12年國教的國中健康課本「為什麼這樣改」，以及「為什麼這樣編寫」。

12年國教的月經教育，有哪些改革？

「12年國教強調在『生活情境』中，用不同的方法去面對這些問題。」 「12年國教的素養就是，可以把所謂知道的知識、有所習得的能力應用在生活當中。」

提及12年國教的月經教育，究竟與九年一貫有何不同？三位編撰委員都指出，相較於過去的月經教育，12年國教的健康課本在談月經時，更為「生活化」，另外也加上「素養導向」，期盼藉由跨領域、跨學科的學習，讓學生將學到的知識應用在生活中。

南一版編撰委員胡芷寧老師，也曾研發過台灣第一套月經教材。對她而言，12年國教月經教育，最大的改革是「生活化」。「12年國教強調在生活情境中，用不同的方法去面對這些問題，那現在的重點是在策略，而不是是知識上的背誦。」胡芷寧老師認為，現在健康課本的編寫趨勢，已經由過去的制式化、強調生理構造，變得更重視「生理保健」以及生理用品等，且「更強調差異性」。

翰林版的陳秀琪老師，則指出過去的月經教育比較強調「器官學習」，而現今的健康課本編寫趨勢，則較注重「健康觀念與習慣」。另外12年國教的課本比較注重生活化，也就是要「跟生活有關」，而不是介紹生殖器官。

康軒版國中健康教育課本指導委員龍芝寧老師，認為九年一貫的月經教育，由過去的「知識本位」轉換為「給學生帶得走的能力」，例如柔軟操等技巧。12年國教的月經教育，則強調「如何跟學生的生活情境去做連結」以及「素養導向」。

「素養就是，可以把所謂知道的知識、有所習得的能力應用在生活當中，這才叫素養。」龍芝寧老師認為，12年國教的「素養導向」，應該要跨領域、跨學科，同時由過去「個人層面」的生理保健，提升成為「社會層次」，例如談到月經貧窮、月經汙名化以及月經不平等等議題。

為何沒有放入更多「素養導向的理想」？原因是市場導向

龍芝寧老師強調，健康教育這種需要在生活實踐的課程，一定還需要「素養」。然而健康課本的編寫受限於課本篇幅，卻往往花很多篇幅寫「生理器官」等有標準答案的內容。

對此，龍芝寧老師指出，許多時候之所以沒有辦法把一些符合素養導向的教學理想寫入課本，除了因為課本篇幅、上課時數限制等，還受限於健康課本的「市場導向」。

「市場導向就是，老師喜歡教什麼，我們就要編什麼東西。」

龍芝寧老師表示，教科書有市場機制，發行前一定會做市調，調查老師們喜不喜歡即將發行的版本。

教科書的「市場導向」，若再加上「師資不夠專業」的問題，就會導致健康教育改革不利。龍芝寧老師指出，台灣的健康教育學科，合格老師比例只有百分之20幾。也就是說，有70%左右的老師是「配課老師」，而不是專業健康教育老師。龍芝寧老師舉例，學校可能安排國文老師來配1節健康教育課，而由於並非專業健康老師，上法也許是將課本課文念過一遍，所以「如果課本中都是討論，而沒有正確答案，會很難教。」因此就會改選其他版本的課本，才能「畫下更多重點」。

「弔詭的是，合格老師的意見在健康教育教科書中，並不是主流。反而配課老師的意見才是主流。」龍芝寧老師指出教科書市調的問題，因為配課老師占大宗，因此教科書內容往往必須貼合配課老師的意見。不過這些非專業出身的配課老師，往往會以學生時期所受的月經教育，來教導健康課，因此會更注重生理結構等等有標準答案的課程，相較之下，月經日誌等「沒有標準答案」的討論，就比較沒那麼受青睞。

至於配課老師的問題，是否能獲得改善？龍芝寧老師認為，在少子化的情況下，配課老師其實是「必要的調整」。因為老師的基本鐘點數是20，然而每週每個班只上一節課，因此必須是20個班以上的大校，才能聘一個專門教健康課的老師。因此濁水溪以南的健康老師「少之又少」，而1個縣市有5、6個專業健康老師就算多。而在這些班級數不到20的國中，就會用其他科目的老師配課。

對此，國教署也提出計畫因應，規定每位配課健康老師都需受訓，做健康教育專長的在職進修。龍芝寧老師表示，如果這些東西「補上來」，若要推廣有素養導向、更改學習樣態的教科書，比較可能在專業與理想上取得平衡。

「還有另一個問題。教科書到底是要給老師看，還是給學生看？」龍芝寧老師補充提出教科書市調的另一個疑問。她指出，教科書的目的是給學生獲取知識，然而因為選書的是老師，市調對象是老師而非學生。如此一來就成了「教師本位」而非「學生本位」。龍芝寧老師認為，這是一個「很奇怪的盲點」，因為如果教科書是要寫給學生看的，應該要調查學生的想法。

理想中的月經教育，該是什麼樣子？

龍芝寧老師坦言，每位老師都有自己的教學理想。就她而言，她認為教科書應該要取消生殖器官解剖圖等等，因為這些解剖圖，是將生理構造「客體化」，並沒有讓學生感受到「子宮是在我們的身體中」，另一方面，許多生殖器官的知識層面，其實若是由教師提供國健署的健康九九網站等連結，就能讓學生在課前知道這些資訊。相對而言「如何保護骨盆腔的溫暖」等等生殖器官保健的知識，才是較為重要的東西。