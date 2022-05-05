2022/05/05,
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華視6度出包，董事長鄭自隆回聘劉俊麟任副總，NCC：8月期中評鑑要求提出檢討報告

華視6度出包，董事長鄭自隆回聘劉俊麟任副總，NCC：8月期中評鑑要求提出檢討報告
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

華視董事之一的馮小非質疑，劉俊麟曾在2020年華視簽約跨年專案的核銷報帳過程，有對公司知情不報的行政瑕疵，最終自行請辭離開華視。

（中央社）華視新聞近期錯誤頻出，在代總經理陳雅琳請辭後，華視昨（4）日宣布由董事長鄭自隆兼任總經理，副總則回聘有爭議的前副總劉俊麟，部分董監事對此質疑，但鄭自隆表示「瑕不掩瑜」。

華視新聞6度出包，人事動盪，今天再度召開臨時董事會，通過華視新聞台台長陳雅琳請辭代總經理職務，由董事長鄭自隆暫為兼任，同時也自即日起聘任前華視副總經理劉俊麟為副總，任期與本屆董事會一致。

針對華視聘回劉俊麟一事，鄭自隆告訴《中央社》記者，華視短時間內需要找人幫忙，首要條件就是熟悉台內狀況的人，不能和華視完全沒有關係，先前他和劉俊麟就有在華視共事過，「這次任期非常短，他（劉俊麟）真的是情義相挺。」

華視回聘劉俊麟任副總經理
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華視4日宣布，由董事長鄭自隆兼任總經理，副總經理則回聘前副總劉俊麟（圖），任期與本屆董事會一 致。部分董監事對此表達質疑，但鄭自隆表示，「瑕不掩瑜」。 （華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月4日

不過臨時董事會中，身兼華視、公視董事的馮小非與其他董、監事，對此提出異議。馮小非受訪表示，劉俊麟曾在2020年華視簽約跨年專案的核銷報帳過程，有對公司知情不報的行政瑕疵，最終自行請辭離開華視。馮小非質疑，華視正因內控、行政流程不當出問題，聘回劉俊麟協助是否妥當。不過鄭自隆表示，在面對客戶壓力下，難免會有些瑕疵，「但瑕不掩瑜，他的工作能力我非常肯定，我也會注意督導」。

鄭自隆剛接任華視董事長不到一週，華視就數度出包，鄭自隆也替員工緩頰，表示電視台內的基本SOP都已訂定，不過員工處在高壓、緊繃狀態就容易出錯，目前希望讓大家緩和下來，「畢竟任何苛責也於事無補，但有再請大家多注意」。

《中央社》報導，華視日前說明，鄭自隆曾於政治大學傳播學院擔任系主任，於傳播學界深耕多年，2014年退休；亦曾於華視及公廣集團前後擔任11年董事，2006年則為行政院處理無線電視事業公股股權轉讓審議小組委員，對華視內部組織及華視公廣化的過程及情形，有深切了解。

華視也表示，鄭自隆深具電視產業服務經驗，歷年來擔任「中華民國廣告年鑑」總編輯、財團法人廣播電視事業發展基金董事長、中華民國電視學會監事和常務監事、2006年電視金鐘獎評審團主任委員，對電視產業的實務及產業環境，有專業知識。

華視再開臨時董事會 董事長鄭自隆兼任總經理
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華視新聞兩週6度出錯，4日再度召開臨時董事會，通過代總經理陳雅琳辭職案，新任華視總經理則由董事長鄭自隆（圖）兼任。 （華視提供） 中央社記者葉冠吟傳真 111年5月4日

NCC：期中評鑑會要求華視提出檢討報告

（中央社）華視新聞近期6度出包，NCC表示，先前就已經派人進行行政檢查，傍晚實體查訪會了解華視整體作業流程，會要求華視提報營運改善計畫以及檢討報告。

華視新聞4月以來已經6度出包，新聞標題昨天把總統蔡英文誤植為「蔡EE」，華視也在當天下午發出聲明向總統與全國觀眾致歉，並加重懲處出錯編審。文化部跟NCC上週組成專業小組，昨天傍晚前往華視實體查訪。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天舉行例行記者會，媒體關注NCC態度與處理情形。

NCC內容處處長黃文哲表示，華視4月20日跑馬訊息出錯時，NCC就已經有派人進行行政檢查，後續違規情形，會透過標準作業流程認定、甚至裁處。前華視代理總經理陳雅琳先前提到主要是有「公司結構性問題」，至於華視如何改善，NCC會請華視提檢討報告以及營運改善計畫。

NCC官員表示，傍晚NCC會配合文化部一起到華視現場調查，主要是了解華視整體作業流程，以及可能的出錯原因，至於是否是人力不足或人員教育訓練問題，都還要進一步了解。華視今年8月有期中評鑑，以NCC的監理立場，會檢視華視財務、人力增補以及營運計畫承諾執行情形，近期發生的事件也會在評鑑時一起檢視。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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