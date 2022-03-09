行政院公布「303停電事故檢討報告」：人為操作不當、系統韌性不足，將進行5大改革措施

＊首圖為經濟部長王美花和台電召開停電說明記者會

303大停電造成全台549萬戶大停電，經濟部送至行政院的「303停電事故檢討報告」昨（8）日公開，內容指台電公司興達電廠開關場於當天隔離開關投入測試時，因維護及值班人員沒有先確認相鄰斷路器是否有絕緣氣體，造成設備發生短路，使興達電廠運轉中的5部機組全部跳脫，也導致多個變電所及電廠跳脫，造成全台高達549萬用戶停電。

報告並提出五大改革方向，包含台電設置風險專責單位，以及提高電網管理層級、強化電網韌性的設計、邀集國內外電力系統專家協助診斷以強化電網韌性、強化人員訓練與風險意識，並建議以投入國家資源方式，全力加速提升電網韌性升級。本次除台電董總下台之外，副總以下、含總公司主管處、興達電廠主管及誤操作人員，都會遭到懲處。

事故原因：台電人員疏失

經濟部於報告說明，本次事故的發生，主因台電人員在未確認設備情況下操作，同時未能妥善落實多層防護機制。興達電廠方面，在人員操作方面上，出現人員危害意識不足，對於可能出現風險缺乏認知。

經濟部引述台電調查指出，斷路器3540因檢測發現絕緣氣體六氟化硫（SF6）含水量過高，因此將該斷路器所屬區間的六氟化硫回收，當日相關人員進行隔離開關3541操作測試時，在未確認相鄰區間的絕緣氣體SF6壓力情形，導致操作後發生短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所發電機組全數跳脫。

經濟部指出，龍崎超高壓變電所是南部供電樞紐，因此南部地區包括大林、南火、興達、核三、麥寮、嘉惠、豐德等電廠均受到影響而跳脫，合計減少約1050萬瓩的供電能力，相當於當日全電力系統用電需求的1/3。

由於機組跳脫造成南部地區供需失衡，系統自動切離保護，全台電力系統受到瞬間頻率變化影響，引發中、北部地區低頻卸載，導致中、北部部分地區也有用戶停電。總計全台停電戶數約549萬戶，經全力搶修，事故當日中午12時已復電7成，晚上9時31分全數復電。

經濟部3日、5日、6日邀集外部專家學者意見，指出事故肇因，第一個為人為因素，第二個是在人為因素導致事故發生後，系統出現「韌性」問題，不應過度專注基層失誤，台電發輸配電部門建立業務相關韌性指標，逐年檢討。

經濟部也說明，在電網部分，因用電需求持續增加，但所需新增擴建電網建設因民眾嚴重抗爭，推動困難，導致南部電網集中龍崎超高壓變電所，增加系統運轉風險。

相關懲處包括副總以下、含總公司主管處、興達電廠主管及誤操作之人員等，應依照疏失程度進行相應懲處；後續將由台電公司彙整興達電廠及相關單位之疏失人員，依程序召開人員獎懲會議，啟動內部懲處機制，並陳報董事長核定發布。

五大改善措施

經濟部也在報告中，提出五大改善措施，將責成台電成立風險管控單位，主動發掘系統性風險，推行各項風險控管措施，落實風險管理，本次事故也反映出電網韌性及分散式電網發展的重要性，目前台電電網管理層級應予以提高，以有效推動分散式電網規劃、建設與運維工作。

至於強化電網韌性方面，將全面檢討各電廠保護電驛邏輯設計、各電廠開關場系統保護分群機制，強化廠網間的第二道保護，全面檢討電廠、超高壓變電所及相關電源線的保護與運維聯繫管控機制。經濟部將責成台電，加速推動分散式電網建設、變電所改建工程、加速推動再生能源併網工程等，並邀國內外電力系統專家協助診斷，提供改善建議強化電網韌性。

在硬體電力設備的改善方面，經濟部表示，由於龍崎超高壓變電所為南部電力最大轉運站，身肩接收興達電廠機組發電後的電流，並將電流分送至用戶端，官方規劃在興達電廠與龍崎變電所之間再建置小型變電所，作為電廠的安全節點，以利維護電網運作穩定。

經濟部並說，這次事故顯示，台電跨單位間協調及專業訓練不足，對於現場狀況及可能風險，判斷出現落差，將要求投入更多訓練資源，提升訓練強度，並引入國內外專家及資源。

另外，台電因長期存有累積虧損，導致投入電力及電網建設步步為營，使得電力設施進度及韌性無法匹配，且有資源不足、人力青黃不接情況，因此，除編列年度預算及分年進用人力，也應投入國家資源。

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核稿編輯：翁世航