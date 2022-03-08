2022/03/08,
美加

美國卡車和巴士排放新規2027年上路，製造協會擔心高成本推廣不易

美國卡車和巴士排放新規2027年上路，製造協會擔心高成本推廣不易
Photo Credit：AP / 達志影像

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美國環保局昨（7）日宣布，將對卡車和巴士實施更嚴格的排放標準，此舉引發製造商反彈，憂心高昂的技術成本會增加卡車運輸公司負擔。

據《華爾街日報》，美國環保局昨（7）日宣布，將對卡車和巴士實施更嚴格的排放標準，此舉將減少主要城市所面臨的煙霧和其所引發呼吸系統的問題。

美國環保局昨日提出新標準，《華盛頓郵報》報導，對氮氧化物的規範要求將適用於2027年生產的大型車輛，並在未來4年內將平均排放量減少90%。如果通過，全美將與加州採用的重型車輛標準一致。

據《The Verge》報導，卡車和公共汽車等大型車輛是美國最大的氮氧化物來源，而氮氧化物是導致煙霧的主要污染物之一。氮氧化物的排放會使患有哮喘和其他呼吸系統疾病的人更難呼吸，長期接觸高濃度的氮氧化物更會導致人們患上哮喘。

若新規定實施，美國環保署估計每年將可以防止2000人死亡，還可以避免每年6700次醫院和急診室就診以及18000例兒童哮喘。

《華盛頓郵報》指出，約有7200萬人居住在卡車貨運路線200公尺的範圍內。卡車帶來的汙染對低收入地區及位於高速公路、港口及其他交通繁忙地點附近的有色人種衝擊尤其明顯。在曼哈頓，除了一個巴士站外，其他巴士站都設在少數族裔社區。從洛杉磯和長灘港口運出貨物的卡車造成的污染，嚴重影響了居住在710號州際公路和道路旁的許多西班牙裔社區的健康。

標準將從2027年開始生效，要求製造商製造出具有更好尾氣排放系統的汽油和柴油引擎車型。據《華爾街日報》，有官員指出，這些標準可能會大幅提高新車成本，這可能會導致舊車淘汰的時間推遲，從而與政府的公共健康目標背道而馳。

自營職業者獨立駕駛員協會（Owner-Operator Independent Drivers Association）聯邦事務主任Jay Grimes說，現有卡車為符合加州規則、並滿足2027年標準，需採用的新技術的成本要價5000至7000美元。行業官員預計，與加州規則相符的標準將使2027年車型的成本增加8600美元至21200美元。

卡車與引擎製造商協會表示，他們支持對氮氧化物進行更嚴格的限制，但會擔心會提高卡車運輸公司的成本。「如果新的氮氧化物排放規則與真實的客戶需求不兼容，車隊根本不會購買新的符合標準的引擎。」協會表示。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：楊士範


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