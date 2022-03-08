2022/03/08,
經濟

俄烏戰爭誘發「停滯性通膨」危機：台股外資出逃，國安基金不排除進場護盤

俄烏戰爭誘發「停滯性通膨」危機：台股外資出逃，國安基金不排除進場護盤
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

新台幣兌美元貶至28.3元，最低來到28.325元，貶值7.5分，續創近11個月新低紀錄，昨（7）日外資大舉賣超達823.7億元，創歷史次高，台積電成為提款機，總共賣出金額達4923億元，創單一股最高提款記錄。

俄烏戰事持續僵持，大宗原物料出口受阻，停滯性通膨危機日益升溫。台灣股市連日下跌重挫，本週從高點1萬8026點，一度下挫至16764.7點，今（8）日跌幅收斂至1萬6825，總共蒸發832點。相關部會強調，台灣公司營運佳，股市動能仍在，近日會密切關注國際局勢，不排除國安基金進場護盤。

烏俄戰事持續，1970年代停滯性通膨危機浮現？

3月7日，烏克蘭和俄羅斯結束第3輪談判，沒有得到任何進展。從開戰至今，已經過了13天，俄羅斯持續包圍烏克蘭。烏克蘭總統助理Mikhail Podolyak說，雙方雖同意暫時停火，但仍發生零星戰火。

在戰爭前夕，全球瀰漫通貨膨脹的壓力之下，而在俄羅斯正式入侵，再度推升大宗商品價格，讓全球經濟雪上加霜，越來越多經濟學家發出警告，可能誘發1970年代的停滯性通膨（stagflation）。

德意志銀行（Deutsche Bank）的策略師Jim Reid說：「與20世紀70年代的對比將越來越難以忽視，因為大宗商品價格走勢與那個時候越來越像。」

為了遏止俄羅斯擴大戰事，美歐開始拋出禁運俄羅斯石油，市場開始預期將加劇停滯性通膨的陰影。行政院國際發展委員會研究員黃智家論文指出，停滯性通膨必須要物價普遍上漲，幅度達到標準，還要持續性發生。

典型代表是，1970年代美國經濟陷入衰退，失業率攀升至6%以上，再加上生產過剩、企業破產等危機，另一方面，物價卻未回落，反而持續上漲。當時從中東引爆的石油危機，使全球陷入明顯的經濟衰退。

隨烏俄戰僵持，凱投宏觀（Capital Economics）認為，歐元區經濟增長率減少2個百分點，又考慮到歐美各國的金融制裁，俄羅斯會嚴重衰退，也為全球供應鏈帶來新壓力。

台股賣壓重，跌破1萬7、外資近5日倒貨1982億元

金融市場恐慌漸升，今日台灣股市再次重挫，科技股、金融、傳產賣壓沈重，指數一度下挫400點、失守1萬6800點，最終下跌353點，收在1萬6825點是5個月以來新低。

而新台幣兌美元貶至28.3元，最低來到28.325元，貶值7.5分，續創近11個月新低紀錄。昨日，外資大舉賣超達823.7億元，創歷史次高，台積電成為提款機，總共賣出金額達4923億元，創單一股最高提款記錄。

針對外資出逃繪聲繪影。金管會告訴《關鍵評論網》台灣股市因國際局勢信心受到影響，呼籲投資人不要太過悲觀，由於台灣公司營運佳，經濟成長達到4.42%，代表股市基本面未受影響。

央行報告書指出，台幣匯率相較於他國貨幣穩定。從今年2月24日至3月7日期間，澳幣升值幅度大，達到2.29%。至於，新台幣僅貶1.3%，對照韓元是2.73、英鎊2.98%，還有歐元達到4.13%。

財政部蘇建榮則說，台股雖然下跌，但是成交量達到5千多億，顯示動能仍在，再加上2月公布出口，預計正成長，將是連20紅，而為防止國際動盪，國安基金正密切注意股市，在必要時召開，且做出必要處置。

國安基金操盤手、執行秘書暨財政部次長阮清華對外強調，昨日外資大賣創下史上第2大幅度，但是承接力道大，顯示進場撿便宜的人眾多。另外，美國重啟升息將明朗，同時會影響金融市場動向，投資人應持續注意風險。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。