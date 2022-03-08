俄烏戰爭誘發「停滯性通膨」危機：台股外資出逃，國安基金不排除進場護盤

俄烏戰事持續僵持，大宗原物料出口受阻，停滯性通膨危機日益升溫。台灣股市連日下跌重挫，本週從高點1萬8026點，一度下挫至16764.7點，今（8）日跌幅收斂至1萬6825，總共蒸發832點。相關部會強調，台灣公司營運佳，股市動能仍在，近日會密切關注國際局勢，不排除國安基金進場護盤。

烏俄戰事持續，1970年代停滯性通膨危機浮現？

3月7日，烏克蘭和俄羅斯結束第3輪談判，沒有得到任何進展。從開戰至今，已經過了13天，俄羅斯持續包圍烏克蘭。烏克蘭總統助理Mikhail Podolyak說，雙方雖同意暫時停火，但仍發生零星戰火。

在戰爭前夕，全球瀰漫通貨膨脹的壓力之下，而在俄羅斯正式入侵，再度推升大宗商品價格，讓全球經濟雪上加霜，越來越多經濟學家發出警告，可能誘發1970年代的停滯性通膨（stagflation）。

德意志銀行（Deutsche Bank）的策略師Jim Reid說：「與20世紀70年代的對比將越來越難以忽視，因為大宗商品價格走勢與那個時候越來越像。」

為了遏止俄羅斯擴大戰事，美歐開始拋出禁運俄羅斯石油，市場開始預期將加劇停滯性通膨的陰影。行政院國際發展委員會研究員黃智家論文指出，停滯性通膨必須要物價普遍上漲，幅度達到標準，還要持續性發生。

典型代表是，1970年代美國經濟陷入衰退，失業率攀升至6%以上，再加上生產過剩、企業破產等危機，另一方面，物價卻未回落，反而持續上漲。當時從中東引爆的石油危機，使全球陷入明顯的經濟衰退。

隨烏俄戰僵持，凱投宏觀（Capital Economics）認為，歐元區經濟增長率減少2個百分點，又考慮到歐美各國的金融制裁，俄羅斯會嚴重衰退，也為全球供應鏈帶來新壓力。

台股賣壓重，跌破1萬7、外資近5日倒貨1982億元

金融市場恐慌漸升，今日台灣股市再次重挫，科技股、金融、傳產賣壓沈重，指數一度下挫400點、失守1萬6800點，最終下跌353點，收在1萬6825點是5個月以來新低。

而新台幣兌美元貶至28.3元，最低來到28.325元，貶值7.5分，續創近11個月新低紀錄。昨日，外資大舉賣超達823.7億元，創歷史次高，台積電成為提款機，總共賣出金額達4923億元，創單一股最高提款記錄。

針對外資出逃繪聲繪影。金管會告訴《關鍵評論網》台灣股市因國際局勢信心受到影響，呼籲投資人不要太過悲觀，由於台灣公司營運佳，經濟成長達到4.42%，代表股市基本面未受影響。

央行報告書指出，台幣匯率相較於他國貨幣穩定。從今年2月24日至3月7日期間，澳幣升值幅度大，達到2.29%。至於，新台幣僅貶1.3%，對照韓元是2.73、英鎊2.98%，還有歐元達到4.13%。

財政部蘇建榮則說，台股雖然下跌，但是成交量達到5千多億，顯示動能仍在，再加上2月公布出口，預計正成長，將是連20紅，而為防止國際動盪，國安基金正密切注意股市，在必要時召開，且做出必要處置。

國安基金操盤手、執行秘書暨財政部次長阮清華對外強調，昨日外資大賣創下史上第2大幅度，但是承接力道大，顯示進場撿便宜的人眾多。另外，美國重啟升息將明朗，同時會影響金融市場動向，投資人應持續注意風險。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航