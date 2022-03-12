斯多葛主義，也許是充滿無力感的都市人的一劑靈藥

2022年，香港面對著前所未有的重大挑戰。疫情攀上高位，人人自危，政府朝令夕改與剛愎自用也令人民感到前所未有的絕望與苦惱。時代的巨輪沒有令世界變得美好，反而醜惡的人性卻俯拾皆是。無法正常生活、晚上出外食飯、去去旅行的日子還有熬多久？一想到這，往往令人無力感遍佈滿身——在這個時候，斯多葛主義（Stoicism）也許能成為你的一劑靈藥。

早前筆者以《沉思錄》作題，透過羅馬皇帝馬可斯．奧理略．安東尼努斯（Marcus Aurelius Antoninus）（以下統一稱為奧理略）的筆記，反思現代人的虛無生命。當中亦提到奧理略是古希臘哲學學派斯多葛主義（Stoicism）的代表人物，雖然它距今已逾二千年，但卻絕對經得起時間的考驗。它被視為一種實踐式的、正面的哲學觀，甚至現時不少正向心理學的書籍均取材自斯多葛主義的核心價值。到底在談什麼？它又如何與現代人的生活產生連結，帶給我們啟示與出路？這將會是本文探討的問題。

斯多葛主義（英語：Stoicism），又稱斯多噶或斯多亞，是一古希臘和羅馬帝國思想流派，由哲學家芝諾於西元前三世紀早期創立。芝諾（Zeno of Citium，約公元前 336 –264 年）是斯多亞學派的創始人，及後在羅馬帝國一至二世紀時廣傳；當時包括羅馬帝國大臣塞內卡（Lucius Annaeus Seneca，約公元前4年－65年）、身為奴隸的愛比克泰德（希臘語：Επίκτητος，約公元後 55年－135年），以及前文提到的奧理略（約公元後121年－180年），都是斯多葛派的代表學者（維基百科連結）。

斯多葛主義如何理解「失落」？提倡「義命分立」

我們在遇上不如意之事，往往會感到失落、灰心失意、無助又困難。斯多葛哲學卻認為不論事情的情況如何，其實本質都是相同，都是意願與無法改變的事實的衝突。故此斯多葛哲學提倡「義命分立」，強調「內在自由」：我們無法改變現實，但我們可以改變我們對事件的判斷與態度，由此建立出「勇於接納生命所有」的狀態。現節錄《沉思錄》第8卷第47節如下：

你遭遇外界挫折而煩惱的時候，使你困擾的不是那件事情的本身，而是你自己對那件事情的判斷。這判斷你能立刻就把它消滅掉。但是如果你自己性格中有點什麼使得你煩惱，誰能妨礙你去糾正那該負責的觀念呢？

的確，「如何解讀發生的事件對我們的意義」，比起事件本身更為重要。要是我們執著於一種解讀方式，最後辛苦的也只會是自己。套用在疫情當中，面對各種無力情況，我們顯然無法改變現實，但我們可以改變我們對事件的判斷與態度。可能是去想「有危就有機，在這情況下有什麼其他的機會與可能性存在？」，或是「我可以如何去幫助身邊有需要的人？」。

斯多葛主義在現代心理治療的應用

近年正向心理學興起，斯多葛主義對現世積極面對的導向也隨之重新被受到重視。與此同時，斯多葛主義強調個人解讀事件意義的認知層面部分，也藉由美國著名心理學家艾理斯（Albert Ellis）於1950年代提出情緒ABC理論（ABC Theory of Emotion）而得到理論化，這也成為當代最著名而又最被廣泛應用的認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy）的前身。

以下為情緒ABC理論的簡表：

圖片由作者提供

（上面的A／B／C分別是指：A - Activating Event；B - Belief；C - Consequence）

以上述的例子而言，就是一件讓你不快的事件發生了（例如你的伴侶拒絕你），你要是覺得「我竟然被人拒絕，我實在是無價值！」，那焦慮與抑鬱的情緒自然而生。反之，要是你認為「這實在是我了解對方的好時機；難道對方不認同這件事嗎？」，那你則會選擇與對方溝通了解。故此，有什麼信念（Belief），就會促成怎樣的後果（consequence）。

斯多葛主義的五個實際應用

不同於我們比較熟悉、更著重邏輯學的哲學類型，斯多葛主義有趣的地方在於它非常落地，而且有很多實際可行的方法讓追隨者跟隨，實頗有中國歷史中先秦思想史時期的風貌。以下是五個斯多葛主義哲學的實際應用：

一、消極想像（Negative Visualization）

不同於很多正向心理學所提倡的積極想像（Positive Visualization），斯多葛主義提出的卻是消極想像。其意思是指透過消極想像，幻想最差最惡劣的情況與環境。由於人具備享樂適應（hedonic adaptation）的特質，人們對於美好事情的發生，通常會很快習慣環境的改變，恢復到平常的快樂程度——簡單而言就是太幸福了，變得「身在福中不知福」。所以透過消極想像，幻想最差最惡劣的情況與環境，進而被提醒到「原來我這一刻是如此幸福」。

的確，在物欲主義橫流的世代中，我們視身邊所有都是理所當然，但正如「社交」與「堂食」為例，沒有疫情存在，我們也不知道能夠「社交」與「堂食」也是可以如此幸福、如此奢侈。多想像最差最惡劣的情況，我們才會發現手中所有的都是幸福，才懂得珍惜所有。

二、控制兩分（the Dichotomy of Control）

斯多葛主義提到人需要清楚自身的情況，並對自己的欲望進行選擇，提出非常重要的一點，就是「專注我們所能掌控的，不需理會我們未能掌控的部分」。人應把時間和精力花在自己完全能夠控制的事情上，在這種情況下，我們的努力能保證收到效果；而未能掌控的部分，由於這根本是自己未能掌控，也無謂在這個部分多花心力。