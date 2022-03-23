《民國軍閥檔案，重建中》：晚年宋美齡為了健康阻止蔣介石吃黃埔蛋，夫婦倆還出現少見的爭吵

文：江仲淵

健康指標就是我——蔣介石的飲食生活

人物小檔案：蔣介石（一八八七年十月三十一日～一九七五年四月五日） 中華民國終身總統、軍事家。歷任黃埔軍校校長、國民革命軍總司令、國民政府主席、行政院院長、國民政府軍事委員會委員長、中國國民黨總裁。統治中國近二十年，中華人民共和國成立前下野前往台灣，仍以總統名義進行統治。期間台灣省實施戒嚴令，主張反攻大陸。

了解一個人，不妨從他的餐桌開始。

某方面來說，蔣介石其實算得上是「窮魯蛇逆襲」的經典案例，從上海街頭流浪的混混，乃至威風凜凜的黃埔軍校校長，最終一躍成為中華民國總統，堪稱勵志典範。近代留下來關於他的歷史資料不少，大至作戰內容，小至趣味瑣事，基本上什麼內容都有。如果以飲食史料來俯瞰其八十餘年的生平，可以驚奇地發現，由於蔣介石大起大落，幾乎接觸過民初時期各個階層的飲食文化，浙江農民的芋頭、黃埔軍人的黃埔蛋、歐美貴族的洋餐，簡直就是一部民國初年飲食歷史。

浙江：我的過動暴食症

一八八七年十月三十一日，蔣介石出生在浙江奉化的一家鹽鋪，蔣家在當地算是小康之家，家境比較沒有負擔。童年時期的蔣介石很調皮，有注意力不足、過動症的傾向，甚至不能用「頑皮」來形容，用他的話說是「頑劣益甚」，特別是在餐桌上，幾乎片刻不能安寧。

雖然無法從史料中得知蔣介石童年喜歡吃什麼，但能發現一件事情，就是他曾險些在餐桌上喪命！

那是蔣介石四歲的除夕夜，蔣家的人吃飽喝足後，一個個都離開餐桌，在院落聊天，獨留蔣介石在餐桌前。不知道是沒吃飽，還是對手中的筷子產生好奇，「公忽發奇想，欲測知自口至會厭深度，戲以箸探之」，沒想到筷子放進口中卻拔不出來。家中長輩沒有注意小蔣介石的舉動，只顧著展望明年的美好生活，等到發現時，他已經昏厥不醒，送醫搶救後才甦醒。

蔣介石小時候很不聽話，喜歡嚼冰塊，他的母親王采玉曾多次勸說這樣不健康，但他頑劣異常，根本不把母親的話放在心上。為了吃到喜歡的冰塊，甚至多次與母親「鬥智鬥勇」。當然，最終也害了蔣介石，人到中年時，牙齒基本上掉光了，只能靠假牙吃飯。蔣介石喜愛吃芋頭就與這件事有關，因為芋頭軟糯，對牙齒的刺激較少。

不過，蔣介石才不在乎這些呢！他自認年輕，命還很長，想吃什麼就吃什麼。一年春節，年幼的蔣介石跟著親人到祠堂拜祖先，依照往日規矩，拜謁後每人可領幾個芝麻糖餅，蔣介石當然也去排隊了，但領餅的人很多。蔣介石看著長長的隊伍，心生一計，跑到泥坑裡打滾，然後爬起來就往人堆裡亂擠亂插，別人一身新衣褲，都怕被滿身泥汙的蔣介石弄髒，因此紛紛躲開，他輕鬆地將籃子遞到發餅人面前，從此鄉人們都稱他為「瑞元無賴」（瑞元為蔣介石乳名）。

毛福梅：美食製造者

蔣介石品行不端的作風，隨著年齡漸長才有所收斂。十四歲時，娶了大他五歲的毛福梅，這是傳統婚姻下的產物，他們毫無任何感情基礎，只是生搬硬套成一對。蔣介石不怎麼喜歡毛福梅，但對她的料理能力給予一萬分肯定。毛福梅是傳統女性，擅長各式地方料理，如豆腐乳、臭冬瓜、雞汁豆腐、雞汁芋頭、寧波湯圓等美食，讓蔣介石能在老家嘗盡人間美味。

浙江奉化東臨大海、西靠高山，盛產的美食非常多，蔣介石長大後南征北戰，很少回到家鄉，但家鄉獨有的滋味，他一刻都沒忘。蔣介石吃飯常配的三道菜―芋頭、黃瓜和鹹魚，就是源於奉化。

芋頭：奉化的山脈交接地帶，芋頭長在高山峻嶺中，當地有句出名的口頭禪「走過三關六碼頭，不及奉化芋艿頭」，意思是吃了外地很多東西都不及一口奉化的芋艿。

醃黃瓜：這是蔣介石兒時的美好回憶，冬天的浙江天氣冷、風又大，農作物無法生長，只得靠醬瓜等應對。醬瓜的製作非常簡單，把洗乾淨的小黃瓜丟進鹽水，封入罐子醃製一年即可。撤退來台初期，由於沒引進黃瓜，蔣介石還特地運了一批日本進口的黃瓜備著吃。

鹹魚：奉化臨靠大海，漁業發達，因此有各式各樣的魚類料理，其中以魚腥味非常重的鹹魚為名。晚年負責載運蔣介石往返桃園的轎夫也喜歡吃鹹魚，身上腥味很重，很多人以為蔣介石會被熏得大發雷霆，沒想到他上轎後用鼻子不停地吸，感到非常高興。

日本之旅：又少又難吃的糧食

蔣介石與毛福梅相處的日子不長，十九歲那年，蔣介石跑到日本東京遊學，這段期間是他伙食品質最差的一段日子。他就讀於專為中國留學生開辦的振武學校，伙食常是粗劣的舊糧陳米，條件苦不堪言。尤其進了聯隊，每個士兵每餐規定只能吃一碗米飯，而且僅有幾片鹹魚和鹹菜下飯，只有特殊節慶和週末，才能吃到新鮮蔬菜和肉。

蔣介石在日本學到了很多事情，包括基本的戰略能力、領導能力等，他在這段期間一改貪玩的個性，變得自制起來，就連吃飯都變少了：

我們一般留學生，原先在振武學校讀書時，吃飯沒有規定，普通人總要吃三、四碗，到了聯隊裡，突然要減少食量，大家豈不是要餓肚嗎？事實上在初入伍時，大家都感覺吃得不夠，但到了一個月後，習慣成自然，就都不感覺不足了。

不過，蔣介石沒有完成振武學校的學業，因為辛亥革命爆發，他急忙歸國，利用先前所學，率領一百多人的敢死隊直接攻入浙江巡撫衙門，生擒巡撫曾韞，一時名噪全國，成了革命英雄。

上海：牙齒惡化的開端

中華民國成立後，蔣介石沒有因此一躍成為政壇領袖，事實上，他發展得不是很好，有很長一段時間無所事事混跡於上海。他本來想在廣州的民國軍政府幹活，但因為自己是浙江人，和廣東派不合，屢次遭到將領們排擠。蔣介石內心感到無比苦悶，鬱鬱不得志。

唯一值得注意的是，蔣介石在這段期間的感情史非常精彩，他對毛福梅日益冷落，從上海帶回小妾姚冶誠，不過因為她愛好賭博，且廚藝遠不如毛福梅，又對她愈來愈厭倦。蔣介石轉而熱烈追求年僅十三歲的上海富商之女陳潔如，說服陳家同意將陳潔如嫁給他。

蔣介石每次婚姻都象徵著身分地位的升級，從煮飯的農村老婦，到嗜賭的摩登上海人，再轉變成富家巨室的新女性，他就像愛情攻略遊戲中的男主角，循序漸進，無往不利。