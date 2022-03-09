回顧二戰時德軍進攻蘇聯的戰況，普亭始終沒在歷史經驗中學到教訓

俄烏戰爭已進入到白熱化狀態，莫斯科一改開戰之初的戰略態勢，以為採取類似二戰時期納粹橫掃西歐、入侵蘇聯初期的閃擊戰，在癱瘓指揮戰管系統、摧毀人民抵抗意志後攻陷首都基輔（Kyiv），不論是逮捕澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）、逼迫政府出逃或扶持親俄魁儡政權，即已完成莫斯科所設定的戰略目標。然而從戰事的進展觀察，卻完全出乎普亭的預期。

烏克蘭北面的兩大城市基輔與哈爾科夫市（Kharkiv）的攻防戰陷入僵局，除了後勤補給大有問題外，俄國空軍沒有掌握完整的制空權、欠缺對地面精準打擊的密集支援能力也是關鍵。

二戰時紅軍將領遭史達林大清洗，導致人才欠缺

彼時，德軍擁有空優與著名的斯圖卡（JU-87）俯衝轟炸機進行對地打擊，再加上閃擊戰的鉗形攻勢，使得中央與南方集團軍於巴巴羅薩計畫初期在明斯克（Minsk）、斯摩稜斯克（Smolensk）、基輔、克里米亞（Crimea）取得重大進展的原因。許多專家質疑俄國徒有全球第二大空軍的「量」，卻沒有呈現出戰鬥強度的「質」，具體問題尚在研判中。

德軍在侵俄初期能夠如入無人之境也與史達林錯誤的戰略部署有關，紅軍雖然也有如圖哈切夫斯基（Mikhail Tukhachevsky）這種運用機械化進行大規模縱深作戰的人才，然而列寧格勒第一書記基洛夫（Sergei Kirov）遭暗殺開啟了史達林的大清洗，許多經歷過紅白內戰或從伏龍芝軍事學院出身的紅軍優秀人才，都死於這場大規模的政治的政治鬥爭中。

政治清洗造成的重大影響，就是紅軍指揮體系出現大量真空，開戰前夕多數剩下布瓊尼（Semyon Budyonny）與巴甫洛夫（Ivan Pavlov）這兩類指揮官。前者是紅軍騎兵之父，在內戰時雖然功勳彪炳，但在30年代時已略顯落伍，他始終認為戰車無法取代騎兵的價值，然而抱持這種傳統思想的人卻擔任西南方面軍指揮，也難怪德軍在1941年基輔圍城戰，創下俘獲66萬俄軍的紀錄。

Photo Credit: AP / 達志影像 1941年基輔圍城戰中的德軍部隊

巴甫洛夫在開戰前則是西部方面軍的指揮官，他是屬於大清洗之後迅速被提升的紅軍將領，由於他欠缺對閃擊戰的因應能力，在中央集團軍幾個重大戰役後被召回莫斯科槍決，歷史證明他其實是代罪羔羊，因為史達林錯誤將大規模紅軍部署於蘇德邊界與烏克蘭地區，在欠缺戰略縱深下太容易被德軍機械化部隊合圍殲滅。

今日俄軍的失敗，普亭與其將領仍須負最大責任

由歷史的教訓來看，今日俄國的攻勢既談不上閃擊戰的穿透與癱瘓能力，也看不出俄國具備當年德軍進行戰略包圍或兵臨城下的條件。俄軍的軍事能力其實無庸置疑，最大的問題應該還是普亭及其將領的責任。

此外，1943年的第三次哈爾科夫會戰顯示，所謂俄國獨特的冬將軍（冰封嚴寒）與春將軍（融冰泥淖）對戰事也產生重大的影響，前者使得德軍最後兵敗莫斯科與史達林格勒兩場重要戰役，後者使得曼修坦的復仇之劍最後只能抵達別爾哥羅德，未能剷除庫斯克的突出部，這為後來夏天德軍發動大規模會戰埋下伏筆，東線的戰略主導權就此逆轉。

普亭似乎遺忘了歷史教訓，如果真的需要發動戰事，最佳的時機應該是夏冬兩個季節，氣候與地形有力攻方進行大規模機械作戰。

有個戰術問題提供反思，德軍在1941年的輝煌戰果，也與「布蘭登堡」特戰部隊的滲透作戰密切相關。這支特戰部隊在西歐閃擊戰就已發揮戰力，其所吸收的比利時或荷裔人士在佔領橋樑、機場、指揮所等重要軍事目標中發揮巨大作用，德軍在入侵俄國前更擴大特戰部隊的規模，吸納更多俄裔反共參與作戰。

這些人熟悉俄國風土民情與紅軍的指揮體系，往往在德軍抵達前就已經先行一步控制戰略樞紐或製造紅軍的混亂。烏克蘭內部有不少親俄力量，莫斯科卻無法組織在軍事上有實質意義的第五縱隊使其在戰場上發揮作用，實在令人匪夷所思。

俄國欲取得南方戰線主導權，但仍須考量國內氛圍

初期攻勢受挫下，俄軍似乎改變了作戰的態勢，北方戰線固然重要，基輔與哈爾科夫戰事直接牽動烏克蘭的神經末梢，然而戰事進展有限使得俄國將重心放在南方戰線上，這裡面存在幾個重要的戰略目標。

Photo Credit: 關鍵評論網

首先，是控制烏克蘭在黑海與亞速海沿岸重要的城市，如馬立波（Mariupol）、赫爾松（Kherson）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）與敖德薩（Odesa），如此才能將烏南戰線連成一體，以目前進展來看，就可看出俄國在2014年取得克里米亞半島的戰略價值；再來就是控制地聶伯河與南布格河出海口後深入烏克蘭腹地，並從南方包夾基輔與哈爾科夫，這也是目前俄軍從赫爾松北上札波羅結（Zaporizhzhia），或試圖把尼古拉耶夫與文尼察（Vinnytsia）連成一線的動機。

Photo Credit: AP / 達志影像 敖德薩軍民預做防禦工事

最後就是把南方戰線與伏爾加—頓河連成一體。

雖然土耳其宣布關閉控制黑海的達達尼爾（Dardanelles Strait）與博斯普魯斯（Bosphorus）海峽，但只要俄國能夠有效控制黑海與亞速海，那麼莫斯科就能透過伏爾加河—運河—頓河的渠道，從北方南下運送軍事物資與戰鬥人員。頓河出海口城市羅斯托夫（Rostov）在昔日一直都有戰略價值，頓河上的伏爾加格勒更是赫赫有名，因為在二戰時這個城市的名字叫作史達林格勒！

深入觀察，莫斯科雖然嘗試在南方戰線取得戰略主導權，但是影響這場戰爭的變數已經不只是戰事的推進、外交的斡旋、經濟的制裁，俄國內部的氛圍也是左右事態發展的關鍵。