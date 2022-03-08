【未來大人物】從工程師、老師到農夫。黃雅聖：教育有直線有曲線，陪孩子慢慢走都能到達終點

文：陳淑玲

26歲的時候你在做著什麼夢呢？那年黃雅聖26歲，血氣方剛滿腔熱血，卻在村子長輩面前下跪，不為自己，只為了一群想好好把書讀下去的小孩。他只想著，好想陪著孩子們好好走在學習路上，直線、曲線都好，終將會到達終點的！

少年雅聖的奇幻漂流旅程

從工程師到通訊行員工、再變老師、再到農夫、後來還成為協會理事長，黃雅聖20幾歲的人生轉了好幾轉，被笑稱說簡直是「少年雅聖的奇幻漂流」。仔細聽他細數，還真一點都沒錯。

Photo Credit - 陳淑玲 笑起來靦腆的雅聖，談起教育眼睛就會發光發熱！

大學讀的是資工系，本想學以致用當個工程師，卻回到台南後壁村接下家裡通訊行工作，當時雅聖原本只想過著安穩工做、偶爾接接代課老師的悠哉生活。沒想到一腳踏入教職生涯後，生活開始起了變化。細心的雅聖發現每位小孩進度不一的學習狀態很需要課後輔導，但小鄉下卻沒有資源與場域能提供，「一開始只是歡迎小孩們來我家客廳寫功課、不會就可以問我，僅是這樣小小規模。」沒收取任何費用，雅聖的初心僅僅是想幫助更多小孩而已！

然而事情卻開始越搞越大、孩子們越來越多，雅聖家客廳已經不夠使用，夥伴建議再到社區活動中心去讓更多孩子有地方寫功課讀書。在場域與需求增加、逐漸需要資金補助的狀態下，雅聖開始撰寫課業輔導計畫爭取到補助金，讓社區的小孩能擁有更多資源開心讀書。

只是，補助金來了、設備來了，爭議也來了。雅聖的無給職、熱情助學卻讓社區長輩眼紅，流言蜚語四起，說他想選村里長、說他終飽私囊只為了錢......等謠言幾乎讓他喘不過氣，滿腔熱血被誤解，雅聖還直接找長輩當面對質、甚至不惜下跪只為了證明自己清白。

當時心灰意冷的他有志難伸，只想讓想讀書的孩子們有地方繼續讀下去，難道錯了嗎？

媽媽看在眼裡心疼不已，面對幾乎就要放棄的雅聖，媽媽牽起他的手衷心地分享了往事：「當年因為家裡條件不好不能補習，自己只能工讀養活自己勉強畢業，如果媽媽當年，遇到你這種老師該有多好！」媽媽的一席話觸動了雅聖內心教育的溫柔，他知道自己不能被打倒，為了當年的媽媽、為了這些想讀書的小孩們，他不能逃。

於是他重新燃起熱情，離開那個讓他受傷的社區環境。他找來同學黃堃恒等夥伴一起打拼，同時仍積極寫計畫申請款項。小朋友的課輔不能斷，如同來到課輔班的小柏，在伴讀的過程中學習怎麼看待數學、怎麼用不同的方式理解與讀入，從成績6分的沮喪直到拿到60分的歡呼，雅聖透過一次次的伴讀發現：「教育不是直線，有時就要陪小孩走彎曲的曲線，最後都能到達點。曲線是錯的嗎？他只是比較慢而已！」

從老師又到農夫的變身進化

伴讀的志業還在繼續，隨即又再面對另外一個農村貧窮問題，當年那個成績好轉的孩子小柏如願考上想要的學校，卻發現爸爸得了腦部腫瘤家裡頓失經濟支柱，生病與長期住院讓小柏面臨要放棄讀書去工作的選擇。當雅聖看著眼淚滑落的小柏說著：「好想要讀書！」的時候，他知道他們的使命還沒結束。

於是他們讓小柏發揮從小跟阿嬤種田的技能，一群人租了地，開始學習自然農法，這群學科技、工程出身的男生調配出了菌種當肥料，半年後真的種出了成果！為了能讓米賣出去，眾人再一起包裝、行銷與銷售。一步步靠自己、靠夥伴種出了稻米有了收入，也真正解決小柏經濟問題！

小柏的路走得彎曲又顛頗，但雅聖沒有放棄，陪著他在蜿蜒之徑後走向能永續的那端。

Photo Credit - 臺灣璞育文教發展協會 自然農法稻米收成了！

璞育塾的日式老宅讓孩子們有了安定的家

就這樣做中學、從需求中找出路，秉持著一本初心，從工程男到老師、再化身農夫與協會理事長，雅聖的人生反而在返鄉後，真的如同少年派的主角一樣乘著風一直不斷超展開的奇幻漂流著。

這樣跌跌撞撞卻又帶著無比熱情與衝撞體制的心，2021年在後壁國小對面一棟從昭和時期就在的國小宿舍日式老宅，在後壁國小校長吳建邦與地方及企業人士幫忙下，由雅聖帶領的「臺灣璞育文教發展協會」正式落成與進駐。這個體制外的私塾卻受到許多體制內教育人的肯定與協助。

Photo Credit - 陳淑玲 這棟日式老宅自此後成為璞育求學孩子的堡壘。

「璞育塾文創園區」老宅的主體是私塾教室，現在張開手開放給後壁地區的孩子們一處能安心讀書一同伴讀的場域，再也不用擔心颳風下雨或要被驅趕的問題。而對面的小白屋則是夥伴的基地，販售著自己品質也驕傲的農產品。

Photo Credit - 陳淑玲 後壁國小校長吳建邦也是雅聖與夥伴們最溫暖的後盾支柱。

擔任理事長的雅聖總是笑得靦腆、坐得筆直，但一說起孩子們的教育與地方文化，他的眼睛會立刻散發一道光，那道光吸引了同學好友返鄉幫忙、吸引了小孩能乖乖安靜坐下來閱讀，吸引了閒適的老人家打開心前來一同體驗與共好。超越年齡與地區的創齡共學場域，真的實現在台南後壁這個寧靜的村落中。

有一天孩子們都會長大，但在成長過程的教育，能夠多付出一點點自己的努力與用心，讓他們連結起土地、文化與走向能永續的未來，那麼雅聖與協會夥伴們的努力就沒有白費。成長的過程是直線、是曲線都不要緊，希望可以藉由伴讀與教育，終將茁壯成為那個自己心目中理想的大人模樣。

更認識黃雅聖：臺灣璞育文教發展協會

更認識黃雅聖：就愛賴在璞育塾

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：王銘岳