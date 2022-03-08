當戰爭不能寫是戰爭——新聞審查下，那些拒絕背叛讀者的傳媒機構

俄羅斯入侵烏克蘭，勇敢嘅唔止係奮起對抗嘅烏克蘭人，那些身處不同陣營，明知代價，仍然選擇發聲的人，起碼值得大家知道。

《半島電視台》2月26日報道[1]，俄羅斯審查新聞媒體機構下令，唔准當地媒體用「攻擊」、「入侵」、「宣戰」等字眼形容軍事行動，要求傳媒刪除「唔可靠訊息」，否則會被封鎖。

當地有份報紙叫《新報》（Novaya Gazeta），係一份會批判普京政府嘅獨立媒體。《The New Yorker》2月28日刊登報道，訪問報館總編輯Dmitry Muratov，究竟新聞審查有幾嚴重[2]。

原來報館收到命令，當局禁止佢哋用「戰爭」（war）、「佔領」（occupation）或「入侵」（invasion）等字眼。總編輯Dmitry Muratov話唔會收聲：「However, we continue to call war "war". We are waiting for the consequences.」（我哋仍然叫戰爭做戰爭，我哋等待後果。）

後果可大可小，《新報》自2000年以嚟，有6位記者因為新聞報道被殺害。無人知道今次要付出幾大代價。總編輯Dmitry Muratov話，編輯室討論後共識係「we don’t betray our readers, who need continuous and verified information. We will not become propagandists.」 （我哋唔會背叛讀者，佢哋需要持續同經核實資訊。我哋唔會成為宣傳人員。）

理想好豐滿，現實好殘酷。報館受到壓力越嚟越大，佢哋收到俄羅斯檢控當局警告，喺報道烏克蘭領土上嘅「軍事行動」時，要刪除「戰爭」、「侵略」或「入侵」字眼。否則，報館面臨巨額罰款和清算[3]。

《新報》於是發起投票，究竟選擇喺軍事審查下工作，滿足當局要求，定係暫停編輯工作直到戰爭結束（官網俄文Google翻譯唔太準確，唔肯定咩人有投票資格）。

最終4,460人投票，結果93.9%希望報館喺審查下繼續工作，只有6.1%嘅人支持暫停報道。報館通知讀者最新情況，亦將讀者正反意見公開列出（以下用Google翻譯，但感覺都幾準）：

「我們都很清楚，一場戰爭正在進行。你不必直接稱它為戰爭。」 「你的信息，即使是經過審查的形式，也是非常必要的，謝謝你！」 「不管它叫什麼，我們都明白這真的是一場戰爭。」 「工作，把戰爭稱為『慈善行動』，繼續工作。」 「請至少寫點什麼。一點點真相總比沒有好。」 「你的讀者受過足夠的教育，能夠理解什麼是什麼。」 「與其說謊，不如閉嘴。」 「繼續說真話，不要刪減。新時代的俄羅斯將沒有獨立媒體的立足之地。」 「最重要的是，不要說謊。」 「只要你能用替換詞來管理，你就需要工作。如果您必須更換信息，那麼您需要暫停。」

《新報》最後跪低咗，報道唔再稱呼戰爭係「戰爭」，而係變成「特別行動」，繼續喺嚴苛新聞審查下工作。但佢哋編輯團隊誠實面對讀者，跪咗就係跪咗，屈辱而無奈，但世界仍然需要新聞，仍然需要資訊。

後記：謹此向世界各地喺紅線下繼續報道嘅新聞工作者致敬，你哋無背叛讀者。

註解：

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

（標題為編輯所擬，原標題為「戰爭狀態下新聞審查 那些拒絕背叛讀者嘅傳媒機構」）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex