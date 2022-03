當戰爭不能寫是戰爭——新聞審查下，那些拒絕背叛讀者的傳媒機構

俄羅斯入侵烏克蘭,勇敢嘅唔止係奮起對抗嘅烏克蘭人,那些身處不同陣營,明知代價,仍然選擇發聲的人,起碼值得大家知道。

《半島電視台》2月26日報道[1],俄羅斯審查新聞媒體機構下令,唔准當地媒體用「攻擊」、「入侵」、「宣戰」等字眼形容軍事行動,要求傳媒刪除「唔可靠訊息」,否則會被封鎖。

當地有份報紙叫《新報》(Novaya Gazeta),係一份會批判普京政府嘅獨立媒體。《The New Yorker》2月28日刊登報道,訪問報館總編輯Dmitry Muratov,究竟新聞審查有幾嚴重[2]。

原來報館收到命令,當局禁止佢哋用「戰爭」(war)、「佔領」(occupation)或「入侵」(invasion)等字眼。總編輯Dmitry Muratov話唔會收聲:「However, we continue to call war "war". We are waiting for the consequences.」(我哋仍然叫戰爭做戰爭,我哋等待後果。)

後果可大可小,《新報》自2000年以嚟,有6位記者因為新聞報道被殺害。無人知道今次要付出幾大代價。總編輯Dmitry Muratov話,編輯室討論後共識係「we don’t betray our readers, who need continuous and verified information. We will not become propagandists.」 (我哋唔會背叛讀者,佢哋需要持續同經核實資訊。我哋唔會成為宣傳人員。)

理想好豐滿,現實好殘酷。報館受到壓力越嚟越大,佢哋收到俄羅斯檢控當局警告,喺報道烏克蘭領土上嘅「軍事行動」時,要刪除「戰爭」、「侵略」或「入侵」字眼。否則,報館面臨巨額罰款和清算[3]。

《新報》於是發起投票,究竟選擇喺軍事審查下工作,滿足當局要求,定係暫停編輯工作直到戰爭結束(官網俄文Google翻譯唔太準確,唔肯定咩人有投票資格)。

最終4,460人投票,結果93.9%希望報館喺審查下繼續工作,只有6.1%嘅人支持暫停報道。報館通知讀者最新情況,亦將讀者正反意見公開列出(以下用Google翻譯,但感覺都幾準):

「我們都很清楚,一場戰爭正在進行。你不必直接稱它為戰爭。」 「你的信息,即使是經過審查的形式,也是非常必要的,謝謝你!」 「不管它叫什麼,我們都明白這真的是一場戰爭。」 「工作,把戰爭稱為『慈善行動』,繼續工作。」 「請至少寫點什麼。一點點真相總比沒有好。」 「你的讀者受過足夠的教育,能夠理解什麼是什麼。」 「與其說謊,不如閉嘴。」 「繼續說真話,不要刪減。新時代的俄羅斯將沒有獨立媒體的立足之地。」 「最重要的是,不要說謊。」 「只要你能用替換詞來管理,你就需要工作。如果您必須更換信息,那麼您需要暫停。」

《新報》最後跪低咗,報道唔再稱呼戰爭係「戰爭」,而係變成「特別行動」,繼續喺嚴苛新聞審查下工作。但佢哋編輯團隊誠實面對讀者,跪咗就係跪咗,屈辱而無奈,但世界仍然需要新聞,仍然需要資訊。

後記:謹此向世界各地喺紅線下繼續報道嘅新聞工作者致敬,你哋無背叛讀者。

註解:

文章獲作者授權轉載,原文看作者Facebook

(標題為編輯所擬,原標題為「戰爭狀態下新聞審查 那些拒絕背叛讀者嘅傳媒機構」)

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex