MarTech Asia 2022年度論壇重磅登場：聚焦三大行銷科技關鍵基石、迎接智慧零售新時代

隨著2022年到來，全球疫情走入新常態，在AI技術飛躍性的進步及疫情催化下，種種巨變早已重塑全球消費市場，從Cookieless議題出發，讓大家更關注如何兼顧隱私又達成商業營運目標，以及MarTech產業發展、Metaverse元宇宙的未來想像、更多運用數據驅動優化消費者體驗、全通路行銷等趨勢主題，如何運用數據與MarTech工具進行數位轉型已成企業保持競爭力的關鍵。

awoo阿物科技作為台灣SEO領導品牌、智慧電商領域的MarTech行銷科技產業的領頭羊，長期致力打破數位知識高牆，普及專業知識。第三屆MarTech Asia 2022年度論壇，主題《MarTech三大關鍵基石 迎接智慧零售新時代》將在4月13日（三）於集思台大會議中心盛大舉辦，同時提供線上直播。活動將聚焦MarTech三大基石：數位轉型落地應用 X 即至科技 the next tech X 超個人化顧客體驗，透過具體的商業戰略、數據分析至實際案例，一同探討如何借力行銷科技重構企業基因，承上啟下打造全通路行銷自動化迴圈，創造嶄新的個人化顧客體驗，從流量到留心，完美掌握駕馭市場的新商業趨勢！

Photo Credit:阿物科技 MarTech Asia 2022 聚焦行銷科技三大關鍵基石，國際企業領袖齊聚，一同迎接科技零售新時代。

精彩講師陣容包含IDC國際數據資訊公司總經理江芳韻、全球管顧業龍頭BCG波士頓諮詢公司董事總經理暨合夥人馮博堅、台灣MarTech領先品牌awoo科技創辦人暨執行長林思吾、全球最大互聯網公司Google雲端技術副總吳貴融、專注大數據解決方案的矽谷新創Bloomreach產品總監王禹誠、致力於建構數位廣告生態系的Yahoo資深總監方士銘、有數位開店軍火商之稱的91APP產品長李昆謀、全球知名內容廣告平台Taboola Senior Director廖勝富等超過10位企業領袖及產業專家，同台分享全球趨勢及世界脈動，一起迎接科技零售新時代！

MarTech Asia 2022活動資訊：

活動日期 ︳2022 / 4 / 13 (三)

活動時間 ︳09：30 – 17：00 (09：00 開放來賓報到)

活動地點 ︳集思台大會議中心-國際會議廳 / 線上直播

購票資訊 ︳立即前往

關於阿物科技

awoo Intelligence阿物科技成立於2015年，以AI 驅動的MarTech台灣新創，結合人工智慧與行銷智慧，首創以產品為中心，深度了解消費者意圖的預測模型，推出台灣第一個全通路AI行銷自動化平台。提供超過20個功能與服務的SaaS模式，涵蓋流量獲取、轉換優化、再行銷、會員留存與數據加值應用，致力於協助零售與電商打造全通路無縫接軌個人化用戶體驗。

阿物科技擁有16,000名企業用戶，擁有30位專職人工智慧團隊成員的AI Lab，持續優化awoo AI協助企業客戶達成商業目標。目前於東京、嘉義與台北皆設有營運據點，如需更多資訊，請至阿物科技官網：https://awoo.ai/

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