香港晚報：港府或大幅調整抗疫策略，全民強檢非最優先

1）港府或大幅調整抗疫策略

香港今日新增28,475宗新冠肺炎確診個案，另有14,715宗快測有效呈報個案。

《明報》引政府人士消息報導，政府正準備大幅調整抗疫策略，優先減低重症和死亡個案，又指全民強檢不是現階段最優先工作。

中國衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，接受《新華社》訪問，指港府要集中醫療資源，針對長者等重點人群減少感染、減少重症、減少死亡，將資源用在「刀刃」上。

負責支援本港防控疫情的梁萬年表示，港府早前提出的全民強檢，是一個系統性工程，有很多細節需周密安排。他認為目前最重要的任務之一，是採取更有效、實際的措施，控制病毒和切斷傳播。他又指，港府應建立指標，及時干預容易轉成重症的個案。

梁萬年說對香港「動態清零」仍有信心，並寄語不能選擇「躺平」。

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2）會計師公會選舉擬設資格審查

港府去年修例，將會計師公會的主要規管職權移至財務匯報局，更名後者為「會計及財務匯報局」。財經及庫務局局長許正宇今刊網誌稱，局方將「優化」會計師公會理事會選舉安排。當中包括延長選舉週期、提高提名門檻、加入非會員的業界提名，甚至設「提名審核委員會」。

許正宇表示，業界持份者大都同意適度修改現有選舉方法。他指，有意見認為此舉可避免公會偏離專業和選舉政治化，損害會計界專業形象及地位。

他透露局方已開展過渡工作，並公告優化選舉方法後，公會將更專注行業標準和長遠發展，包括負責會計師註冊、培訓和考試，及制訂專業進修規定。

3）余慧明違反保釋條件須即時還押

初選國安法案被告之一、醫管局員工陣線前主席余慧明，涉嫌違反法庭保釋條件，昨被警方國安處拘捕。案件今提堂，《國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉裁決余慧明已違反保釋條件，亦不信納她不會作出危害國安的行為，因此撤銷其保釋，需即時還押。

余慧明去年7月28日獲高院批准保釋，條件包括「不得以任何方式作出違反國安法或香港法例中維護國家安全罪行的言論和行為」。控方指出，余慧明2月初作出有合理理由被視為危害國家安全的行為，已經違反或相當可能違反保釋條件。

余慧明放棄每8日一次的保釋覆核權利。她離庭前向旁聽席高呼「幫我睇住啲貓呀」，有旁聽者則回應「知道」、「頂住」等。她將就所涉的初選案於4月28日再聆訊，處理交付至高等法院審理的程序。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin