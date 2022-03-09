我和皮克敏的城市漫步日記：《Pikmin Bloom》為步行日常增添驚喜

擁擠的城市環境時常令人感到鬱鬱寡歡，但想像如果是生活在百花盛開的氛圍下，你會不會每天都想出門走走呢？在《Pikmin Bloom》的世界裡，原本看似一成不變的街道都開滿了花朵，有的是街邊變電箱開了一朵巨大的梅花，有的則是住家旁的公園長出藍色花朵。

Photo Credit：Pikmin Bloom

2022年3月13日，《Pikmin Bloom》邀請玩家們帶上自己的皮克敏探險隊，和擔任活動大使的樂天女孩們：Yuri陳怡叡、Eli倪暄、Chuyi曲羿，一起在大安森林公園散步、種花，尋找隱藏在公園及捷運站的皮克敏。

走路養成型的療癒花草系遊戲，從此愛上散步

《Pikmin Bloom》是一款 你會愛上散步探險的療癒遊戲，它結合AR實境體驗，將居家周遭的道路化成遊戲地圖，玩家透過實際出門散步累積步數、在遊戲街道中「種花」，收集並培養「皮克敏幼苗」。

你可以將皮克敏（Pikmin）想像成圍繞在我們身邊的自然小精靈，每一種皮克敏都擁有各自的特殊能力（比如不怕火、能在水中呼吸，或是快速飛行等等），遊戲中有多種皮克敏等著我們發掘，如果到平常沒走過的地方探險，愈有可能找到稀有的皮克敏。

這些皮克敏就像一群可愛的小助手，除了在散步時跟著你四處搜集五顏六色的水果（可以餵皮克敏吃水果精華，取得種花所需的「花瓣」），在你離開遊戲的時候 也可以派遣皮克敏出門探險，有時候會撿到可穿戴的道具、其他皮克敏的花苗，甚至出遠門時還會收到他們從各種地點寄明信片給你，明信片還可轉寄給遊戲好友，和朋友互相交換、收集這些明信片也是一大樂趣。

收集皮克敏還有一個特別的用途。當我們在路上看到巨大蘑菇時，可以派出皮克敏小隊攻打巨大蘑菇，獲得巨量水果。如果選擇開啟「大家一起」選項，還可以在遊戲裡遇見現實周遭正在和你一起攻打蘑菇的玩家，相當有趣。

Photo Credit：TNL Brand Studio

漫步在小巷之間，也別忘了使用「種花模式」。開啟種花模式後，將加速皮克敏的成長速度，走過的道路上也會有花盛開，還能看到其他正在種花的玩家，和他們的種花路徑。前人種樹，後人乘涼，我們在地圖上看到的巨大花朵，都是所有玩家一起種花所累積的成果。有空時不妨散步到大花附近種花，有可能開出期間限定的花種（像是梅花和櫻花等），比如春節期間，在地圖上就看到許多大型梅花盛開的美景。

Photo Credit：TNL Brand Studio

寫下每天的散步日誌，建立情緒紀錄

《Pikmin Bloom》的遊玩自由度相當高，你可以選擇自己的散步路線，通勤時就算只是開著遊戲經過地點（不需真的走到該地點），遊戲也會為你紀錄行動軌跡，並且有機會收集到特殊皮克敏。

不論是上班路上、午間的咖啡補給之旅，皮克敏都會跟你一起行動，不必為了收集道具前往特定地點，或是在散步時不斷盯著手機；每多走一步，就代表包包裡的皮克敏幼苗又長大了一些，只要悠閒地累積步數培養皮克敏，就能輕鬆享受收集的樂趣。在《Pikmin Bloom》中，生活處處是驚喜，平常熟悉的道路上可能生長出巨大的花朵、隱藏著意想不到的種花點；或在下個轉角，遇到新的皮克敏。

出門探險了一整天，在睡前可以查看當天皮克敏紀錄的散步日誌，裡面包含今日總步數、散步路線等資訊，你也能紀錄當天的心情和文字速記，皮克敏會為你挑一張最適合的當日照片作為日誌封面，未來都能回顧這些精彩的紀錄。

Photo Credit：TNL Brand Studio

Pikmin Bloom實體社群日，一起走進大安森林公園種花

《Pikmin Bloom》每個月都會舉行線上社群日活動，在這些社群日完成任務能取得期間限定的花瓣和遊戲徽章。不過今年3月的櫻花季社群日更特別，是《Pikmin Bloom》的全球首場「實體社群日」！

Photo Credit：Pikmin Bloom

2022年3月13日大安森林公園的「Pikmin Bloom實體社群日」，想為自己的皮克敏搜集更多特殊裝飾，或者認識其他Pikmin玩家，千萬別錯過這次的活動。

活動當天除了線上社群日的任務，在大安森林公園還有額外的實體社群日活動：

-時間：3月13日星期日 10：00-16：00

-活動內容：歡迎您加入「PikminBloom實體社群日」，完成以下活動方式，就有機會獲得皮克敏社群日T恤

-活動方式：

活動一：透過QRcode下載並註冊「Pikmin Bloom」與皮克敏漫步在大安森林公園及捷運站周邊達3,000步，至捷運大安森林公園站「陽光大廳」秀出你的「Pikmin Bloom」畫面。就有機會獲得皮克敏社群日T恤(數量有限、送完為止)。

活動二：可與捷運站內花牆、皮克敏背板及樂天女孩合影，並將照片分享在社群媒體#Pikmininbloom #10KWalkWithPikmin #PikmininTaipei

活動三：掃描QRcode下載並註冊「台北捷運會員」與皮克敏一起散步去吧！

活動當天帶著你的皮克敏小隊踏上一場療癒身心的徒步漫遊吧。