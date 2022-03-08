香港增2.8萬宗確診、連續兩日少於3萬，港大推算疫情頂峰已過

（中央社）香港今天（8日）新增2萬8475例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例，又有160人染疫死亡；相關衛生官員指出，近日感染個案已沒有爆發性上升。據香港大學最新模型推算，本地疫情已於3月4日到達頂峰。

而昨晚6時起啟動網上呈報快速檢測平台，截至午夜接獲17236宗呈報，當中14715宗為有效呈報。

據官方通報，香港第五波疫情新增確診數於3月3日達到頂峰的5.6萬例後，已連續4天下降；今天新增2萬8475例，比昨天略增3325例。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮8日下午在記者會通報，今天新增的確診病例中，9例為境外移入，其餘為本土病例。

他指出，第五波疫情至今已導致2365人死亡，死亡率是0.46%。

歐家榮指出，本地感染個案近日沒有出現爆發性上升，一週前，本地出現了爆發性上升，先是每天新增5萬例，之後是3萬例，如今回落至2萬例。

他認為，確診個案停止爆發性上升，與市民配合政府的抗疫工作有關，比如市民自願進行快篩。

《香港01》報導引述香港大學最新模型推算，本地每日新增感染人數於3月4日已達頂峰，預計4月23日會首次降至3位數、即1000人以下。

據官方通報，過去24小時，香港再添160人染疫死亡。

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梁萬年：香港應堅持「動態清零」

（中央社）北京中央援港防控專家組組長梁萬年表示，香港抗疫工作的總方針應該堅持動態清零，並分階段落實這目標，而當前應優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡」的目標。

梁萬年是中國國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長，上週來港協助香港抗疫。

《新華社》7日引述梁萬年說，香港抗疫工作應堅持動態清零總方針，中國在抗疫過程中也秉承了動態清零的總方針，但並不意味著追求零感染。

他說，「我們會儘量追求少感染，一旦感染，怎麼快速發現、識別，然後採取措施將傳播途徑切斷，保護易感人群不被感染」，這是動態清零的精髓。

就香港疫情而言，梁萬年說，香港疫情來勢兇猛，短時間內大量人群感染，產生大量重症患者，嚴重擠兌醫療資源，危及城市運行，香港面臨無法正常運轉的危險。

他表示，香港不能選擇「躺平」，如果「躺平」會危害無窮。香港當前重點工作是減少重症死亡案例，尤其是老年人等重點人群，建議港府建立一套指標體系，評估哪些人容易轉成重症，並把重症患者、多學科醫務人員、相關醫療資源集中起來，考慮以綜合性及較高水平的醫院，專門作為定點醫院收治重症患者。

他表示，在救治重症病例方面，他已向港府建議要在設施、佈局、各層之間有效聯動，而不是各自為戰。減少患者死亡率，可減少民眾的恐懼。

香港大量安老院舍出現確診病例，梁萬年建議，可以考慮對安老院工作人員實行閉環管理，切斷傳播鏈。

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雖然香港近日確診病例數字有所回落，但梁萬年表示，現在香港疫情仍處於快速上升期，目前病毒基本繁殖率約2，即1個人感染後一般還會感染2人。如果不採取防控措施，病毒的基本繁殖率在6至8。如果將病毒基本繁殖率壓到1以下，疫情將大大緩解。

香港將實施全民強制檢測，梁萬年表示，全民強檢是一個系統性工程，需要把握時機；檢測方法、採樣人員、標本運送、檢測出來的陽性患者和密切接觸者如何管理等，都需要加以考慮，作出週密安排。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex