淡北道路環評通過卻遲無下文：侯友宜籲中央盡快核定，市府都會合作

爭議25年淡北道路在2年前已通過環評審查，當時侯友宜承諾淡北道路最快2020年底動工、2024年完工通車，但至今仍未等到中央核定淡北道路40億補助款，眼看「基隆捷運計畫案」宣布拍板定案，更讓外界質疑是否為中央卡關或要當綠營選舉政績，才讓經費上漲10億，導致計畫一再延宕。行政院發言人羅秉成則表示淡北目前仍在公路總局審查，尚未送到交通部，外界質疑與事實不符。

因物價上漲工程費漲約10億，侯友宜籲中央盡快核定

《自由時報》報導，市府新建工程處指出，在去年4月提出的淡北道路公共建設計畫，當時的總經費是63.5億元，但這一年來物價上漲，總工程費又調高到73.4億元。侯友宜表示，淡北道路興建案已完成地方說明會程序，希望中央趕快核定、加速進行，愈晚施工，經費又將增加。

在經費核定後續發展仍未見明朗前，《自由時報》指出，有議員建議，淡北道路可以先施工，再向中央申請經費，對此，侯友宜說，新北市在先期規劃、購地等前置作業，地方政府可以先做的，已經都在做了，中央就北部的交通路網在做通盤性檢討，市府都會合作，讓北部路網更完整，未來中央如果快速核定以後，就可以趕快的來完成淡北道路。

Photo Credit: 中央社

支持淡北道路聯盟發起人：中央補助基捷400多億，淡北道路卻遲遲無下文

《聯合報》報導，外界質疑中央為基隆捷運背書並大幅增加預算，淡北道路卻無下文還上漲經費，恐為中央卡關或要當綠營選舉政績所致，對此，行政院發言人羅秉成表示，此案目前仍在交通部公路總局審查，尚未送到交通部，更不用說送到行政院，外界質疑是中央卡關或是要作為選舉政績，與事實不符。

支持淡北道路聯盟發起人張連榮認為，淡北道路環評通過2年，還沒核定，基隆捷運八字都沒一撇，中央就補助400多億，基隆捷運影響人口約40萬，淡北道路破百萬，淡水每月往返北市醫院救護量近900件，卡在車陣中失去生命的人有多少？

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範