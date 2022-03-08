2022/03/08,
商業

國際鎳價單日飆漲111%，創下35年來最大漲幅，重擊不銹鋼、電動車產業

國際鎳價單日飆漲111%，創下35年來最大漲幅，重擊不銹鋼、電動車產業
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

際鎳價（LME Nickel Spot），從開盤每噸4萬2500美元，揚升至每噸4萬2081美元，飆漲達62.7%，創下35年來最大單日漲幅。

烏俄戰事持續延燒，歐美各國擴大制裁俄羅斯，加劇原物料上升趨勢。昨（7）日，國際鎳價（LME Nickel Spot），開盤每噸4萬2500美元，揚升至每噸4萬8201美元後，今（8）日再度飆漲達111%，突破10萬美元，創下35年來最大單日漲幅，將對電動車、不鏽鋼產業造成打擊。

鎳主要產地在哪，有什麼樣的應用？

鎳是銀白色金屬，具良好延展性、磁性還有耐腐蝕性，被譽為「鋼鐵工業維生素」，全球鎳礦以澳洲為主，產量達22.5%；依序為巴西，12.4%、俄羅斯7.8%、古巴6.2%及中國3.1%。

它是不銹鋼的主要原料，消費占比高達80%，另外在合金（如鎳銀）、電池還有電鍍上也廣泛被應用，由於電動車穩定發展下，電池需求擴大，進而帶起鎳以3至5%的速度成長。

在化學產業方面，鎳被再製成鎳粉常被當作催化劑，與鋼鐵產生化學反應後，可以提高機械強度，又有太會熱脹冷縮的特性，因此在下游的零件市場中，不可獲缺。像是渦輪葉片、曲軸、連杆等公司，都能見到鎳的身影。

中國需要最多鎳礦，是最大加工品「鎳鋼」生產國

自從2006年中國內需市場開始擴張後，使用鎳礦再加工成不鏽鋼的比例逐漸拉升，到了2019年產量達到高峰，總共為2940萬噸，亦成為全球第1的不鏽鋼生產大國，占比超過50%。

這也代表，本次的國際鎳價飆漲，給了中國不鏽鋼相關產業很大的壓力。資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》，中國是世界工廠，對國際原物料仰賴極重，除了其境內有生產的大宗礦產外，原物料的漲幅均成其中小企業獲利的關鍵，這也意味，以美元計價的大宗物料，將左右企業的存亡。

根據中國財通證券研究報告指出，近年受到產鎳礦國印尼的政策，迫使中國企業將產線移往印尼當地設廠，導致近年印尼鎳鐵產量逐漸趕上中國。而疫情期間電動車產量開始上升，成為鎳礦的一重大需求。

鎳礦價格飆漲，電動車產業受到打擊

勤業眾信日前公布報告指出，商用電動車發展趨勢，2020年全球商用電動車市場達到529.9億美元，且預計將在2026年成長至2529.7億美元，年複合成長率為29.73%。

而不斷上漲的原物料價格，也開始影響電動車產業的發展。彭博新能源財經（BNEF）調查指出，由於原材料價格不斷上漲使得電池價格將開始從2022年由跌轉升，產業界認為電池價格親民，才是普及電動車的關鍵。

過去，許多電動車廠商為了免於受到價格上漲的影響，開始透過增加高鎳型電池，或者採用磷酸鐵型鋰電池，避免使用鈷礦，來緩解電池材料價格上漲的影響，而現在鎳也開始攀升，開始帶動產業成本上揚。

BNEF強調，2024年平均電池價格將降至每千瓦小時100美元以下，才能夠讓製造商能夠生產出與汽油車價格相當的電動車。黃伯堃也說明，本次鎳價上漲，代表製作電動車的成本壓力，也考驗著業者調度應對的能力，同時變相打擊其產業的發展。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。