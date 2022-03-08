國際鎳價單日飆漲111%，創下35年來最大漲幅，重擊不銹鋼、電動車產業

烏俄戰事持續延燒，歐美各國擴大制裁俄羅斯，加劇原物料上升趨勢。昨（7）日，國際鎳價（LME Nickel Spot），開盤每噸4萬2500美元，揚升至每噸4萬8201美元後，今（8）日再度飆漲達111%，突破10萬美元，創下35年來最大單日漲幅，將對電動車、不鏽鋼產業造成打擊。

鎳主要產地在哪，有什麼樣的應用？

鎳是銀白色金屬，具良好延展性、磁性還有耐腐蝕性，被譽為「鋼鐵工業維生素」，全球鎳礦以澳洲為主，產量達22.5%；依序為巴西，12.4%、俄羅斯7.8%、古巴6.2%及中國3.1%。

它是不銹鋼的主要原料，消費占比高達80%，另外在合金（如鎳銀）、電池還有電鍍上也廣泛被應用，由於電動車穩定發展下，電池需求擴大，進而帶起鎳以3至5%的速度成長。

在化學產業方面，鎳被再製成鎳粉常被當作催化劑，與鋼鐵產生化學反應後，可以提高機械強度，又有太會熱脹冷縮的特性，因此在下游的零件市場中，不可獲缺。像是渦輪葉片、曲軸、連杆等公司，都能見到鎳的身影。

中國需要最多鎳礦，是最大加工品「鎳鋼」生產國

自從2006年中國內需市場開始擴張後，使用鎳礦再加工成不鏽鋼的比例逐漸拉升，到了2019年產量達到高峰，總共為2940萬噸，亦成為全球第1的不鏽鋼生產大國，占比超過50%。

這也代表，本次的國際鎳價飆漲，給了中國不鏽鋼相關產業很大的壓力。資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》，中國是世界工廠，對國際原物料仰賴極重，除了其境內有生產的大宗礦產外，原物料的漲幅均成其中小企業獲利的關鍵，這也意味，以美元計價的大宗物料，將左右企業的存亡。

根據中國財通證券研究報告指出，近年受到產鎳礦國印尼的政策，迫使中國企業將產線移往印尼當地設廠，導致近年印尼鎳鐵產量逐漸趕上中國。而疫情期間電動車產量開始上升，成為鎳礦的一重大需求。

鎳礦價格飆漲，電動車產業受到打擊

勤業眾信日前公布報告指出，商用電動車發展趨勢，2020年全球商用電動車市場達到529.9億美元，且預計將在2026年成長至2529.7億美元，年複合成長率為29.73%。

而不斷上漲的原物料價格，也開始影響電動車產業的發展。彭博新能源財經（BNEF）調查指出，由於原材料價格不斷上漲使得電池價格將開始從2022年由跌轉升，產業界認為電池價格親民，才是普及電動車的關鍵。

過去，許多電動車廠商為了免於受到價格上漲的影響，開始透過增加高鎳型電池，或者採用磷酸鐵型鋰電池，避免使用鈷礦，來緩解電池材料價格上漲的影響，而現在鎳也開始攀升，開始帶動產業成本上揚。

BNEF強調，2024年平均電池價格將降至每千瓦小時100美元以下，才能夠讓製造商能夠生產出與汽油車價格相當的電動車。黃伯堃也說明，本次鎳價上漲，代表製作電動車的成本壓力，也考驗著業者調度應對的能力，同時變相打擊其產業的發展。

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核稿編輯：翁世航