【劇評】《創造安娜》：藍領階級如何成功詐騙上流菁英圈？解密安娜的時尚穿搭學

2018年5月號,《紐約雜誌》資深記者Jessica Pressler,發表一篇以俄羅斯裔德國籍移民安娜索羅金(Anna Sorokin)為主角,在紐約曼哈頓上流社會奢豪揮霍的長篇追蹤報導〈Maybe She Had So Much Money She Just Lost Track of It〉。

父親從事高校能源業務,母親為家庭主婦,在德國北萊因州就讀高中的安娜,19歲到倫敦中央聖馬丁藝術學院攻讀時尚學位,爾後輟學,轉至巴黎,於時尚藝術雜誌《Purple》實習。

自2013至17年間,自稱為德國貴族後裔、持有信託基金的安娜,化名為Anna Delvey,時時出席紐約名流場合、商業晚宴、遊艇派對。安娜口若懸河、無懼無畏,精品觸角非常敏銳,對穿戴上身的行頭相當講究,或許就是能成功偷拐搶騙、橫行紐約的老謀深算。

2019年10月,Netflix以此改編為迷你影集《創造安娜》,並請來朱莉亞嘉納(Julia Garner)飾演安娜;2022年2月11日,不偏不倚恰恰好正在安娜假釋出獄的整整一年後,此劇全球上線。

曾主掌《醜聞》劇組服裝設計的Lyn Paolo和《謀殺入門課》時尚造型師Laura Frecon,聯手精心打造劇中安娜的名媛行頭。無論是高檔訂製服抑或是時尚潮牌,華服配件是安娜在上流菁英圈打滾時,先「分裂自我」,進而「角色扮演」的必備。

設計師Paolo從義大利Valentino、Gucci或是法國時裝Dior、Chanel等名家當季時裝獲得靈感,造型出適合紐約上東區、蘇活區或布魯克林的服飾。觀眾得以運用裝扮、配件與色彩,一眼道出這是真實自我、孤獨無依的安娜,抑或是正在假裝矜持的千金小姐。

安娜第二話、第三話的時尚穿搭學

影集第二話《穿著安娜的惡魔》,安娜參加巴黎時尚週時,身著純白Valentino的單肩絲綢禮服,再搭配海軍藍西裝外套,兼具復古與商業女強人的氣質。

有趣在於,第二話的原標題為「The Devil Wore Anna」,正巧改題自紐約時報暢銷作家Lauren Weisberger,以自身在時尚界女魔頭辦公室實習,而撰寫的Chick Lit小說「The Devil Wears Prada」,而中文片名正是大名鼎鼎的《穿著Prada的惡魔》。

在第二話中,安娜與男友Chase參加富豪贊助商的豪華遊艇派對,手腕Dior熱門包款限量版Book Tote,華麗現身Dior罌粟紅露肩緊身洋裝,正好就是西洋文化史上撒旦惡魔的代表色系。梨嫩粉色印花染絲巾隨風飄揚,代表安娜如風隨影般捉摸不定的神秘性格,也反應正熱戀中的安娜,輕柔溫婉的小女人形象。

安娜在律師、富豪與名媛之間來回穿梭,極力說服贊助人支持其所創辦的ADF(Anna Delvey Foundation)藝術基金會,Anna Delvey的名字縮寫AD,無獨有偶,剛好也是打廣告(advertisement)的簡易用法。

初次與會曼哈頓金融律師艾倫(Alan Reed),只見安娜一頭金髮,霓虹閃亮荷葉邊連身洋裝襯,托纖細白皙的青春氣息,接連與建築師和堡壘投資(Fortress)等代表會面時,安娜選擇Valentino旗下主攻年輕女大生的副牌Red Valentino,黑、白、紅呢格紋及膝長版外套,再搭配黛安娜王妃生前也讚不絕口的正紅亮面漆皮Lady Dior手腕方型包,其「惡魔紅」的色彩搭配又再次隱含安娜之於征服紐約曼哈頓的事業野心。

可惜,過於洋娃娃可愛女大生形象(dolly dress look)無法說服金融律師艾倫的遲疑。於是安娜決定一髮染紅橘,身著深藍色系Chanel排扣套裝,擺脫多彩的調性,奠定更專業冷靜的商業高層形象。

果然,律師艾倫甚至無請示任何詳細的背景調查,就批准了六位數美金的申請。核准當天,又一身黑色系Chanel套裝的安娜,喜孜孜地將文件放置於Chanel長年熱賣的深灰色度假托特包Deauville Tote,天外飛來的貸款到手在望。

而《急診室的春天》的長青演員安東尼艾德華(Anthony Edwards)飾演的金融律師艾倫,其實是劇組新創的複合式角色,他是集合紐約眾多金融業務人士的縮影,代表安娜在紐約申請貸款的過程。

之所以會無薪無酬幫忙安娜,除了自我賺大錢的私心、有錢有勢的好友牽線外,安娜那頑強的決心、獨立的精神還有專業的穿搭,無論是裝腔還是作勢,都使艾倫另眼相看。相較於自家茶來伸手,飯來張口的獨生女兒,艾倫只能搖頭嘆息,轉而投射了自己望女成鳳的心思在「孺子可教也」的安娜身上。

Photo Credit: Netflix

第三話原標題藉由英國諺語「一石二鳥」(One Stone, Two Birds)改題的「Two Birds, One Throne」,安娜和紐約貴婦諾拉踩點高檔百貨,而貴婦群口口聲聲說自己是動保人士,堅決抵制珍稀鳥類製成標本,但一群女性權貴卻在以孔雀開屏裝飾為室內重點設計的精品店內八掛、消費,暗諷或許上流名媛都與這眼前這位中輟生「假掰、假新聞、假議題」的心態與程度,並無二致。