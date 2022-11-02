黃國昌轟民進黨「侮辱台灣人的智商」」：江聰淵、蔡適應都跟黑道有往來，喊「終結黑金」太荒謬

民進黨主席蔡英文今（2）日率領江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧等人同台宣示「終結黑金、贏回正義」；不過前立委黃國昌直接點名宜蘭縣長候遠人江聰淵、基隆市長候選人蔡適應都跟黑道有往來，民進黨提名這些候選人，還要聲稱反黑金，「簡直是在侮辱台灣人的智商」。

黃國昌：民進黨提的候選人就跟黑道往來，還要反黑金

黃國昌昨晚在臉書貼出一張2005年，時任宜蘭縣長候選人、前法務部長陳定南在投票日前參與遊行照片；指出陳定南在擔任法務部部長時，當初成立「后羿專案」所要掃除的天道盟太陽會，現在竟然早已成為民進黨基隆市市長候選人蔡適應的好友，「蔡適應不僅對天道盟盟主鞠躬哈腰，竟還配合天道盟的都更利益，施壓國防部違法賤賣眷地。」

另外還有宜蘭縣長候選人江聰淵，黃國昌今天下午在民進黨中常會時，到場外抗議時也指出，江過去曾因為竊取砂石遭到判刑確定，但這不是重點，重點是江聰淵過去擔任宜蘭市長期間跟宜蘭市民代表會主席林智勇的關係匪淺，2018年林智勇競選市民代表連任時，與當時欲連任市長的江聰淵更一同設立競選後援會。如今江聰淵選縣長，林智勇也是重點輔選大將，然而江聰淵與林智勇的關係，不僅只是政治盟友。

黃國昌指出，林智勇背後是國民黨過去在宜蘭地方派系的勢力，父親是前宜蘭縣議員林李榮華，叔叔是前宜蘭縣議會議長林榮星。林智勇以無黨籍參選市民代表後，四連霸代表會主席寶座。表面上林智勇是主席，私底下甚至在宜蘭開了一個夜店在賣毒品，後來該夜店還發生槍戰，開槍者也被判刑確定。

而林智勇還找了一些屬下掛名為「一鳴企業社」空殼公司的負責人，包含小弟李嘉軒的妻子周佳吟，與友人林孟卓、司機陳志偉、主任鄭欽龍。而「一鳴企業社」連續6年，從江聰淵執掌的宜蘭市公所拿走近6000萬元的限制性標案。

黃國昌表示，宜蘭民主前輩陳定南卸任法務部長之後，就回到宜蘭競選縣長，當時也曾公開質疑對手國民黨候選人呂國華為何要跟林智勇這樣的「黑道少年」站在一起，宣示要拒絕黑道治縣；然而現在說要「贏回宜蘭」的江聰淵，竟然就跟林智勇結盟，成為貪污共犯，還反駁「市民代表會的主席誰當市長管不到」；黃國昌激動痛批「在宜蘭每個人都知道，你和林智勇就是一起在競選，這不是你的選擇嗎？」

黃國昌也提及，連同先前民進黨立委陳明文幫暴力黑幫寶和會的槍手撐腰，這些事情，迄今民進黨都沒有給個清楚交代；竟然要在中常會結束後，號召「終結黑金、贏回正義」，簡直是在侮辱台灣人的智商，讓人無法忍受。

對於黃國昌的指控，江聰淵稍早受訪時僅回應，他是市長，沒辦法決定代表會正副主席由誰擔任，任何民意代表要從事其他事，也不會干涉，但推動市政和政策，一定要跟代表會討論，而他公私分明，嚴守份際，不容許民意代表來關說，這是他們團隊的基本信念。

江聰淵說，因他個人選舉，遭特定人士惡意政治攻擊，宜蘭市公所團隊都很努力、用心，依法行政，卻遭潑髒水，惡意扭曲抹黑。

蔡適應則表示，黃國昌所稱的林口土地，決定要拍賣，是他還沒有擔任立委之前就已經決定要拍賣了，他所做的事情，只是促使它依法辦理而已，所以是透過一個公開標售的方式處理；他從頭到尾也沒有參與，公開標售的廠商的協調。

蔡英文：民進黨提名候選人都要簽廉政公約

即使黃國昌的指控一度引發波蘭，不過民進黨今天下午仍照常舉行活動，黨主席蔡英文和民進黨南投縣長候選人蔡培慧、江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎同台出席「終結黑金，贏回正義」記者會。

蔡英文表示，過去在宜蘭，民進黨經過多年的努力，奠定了「綠色執政、品質保證」的口碑。「宜蘭經驗」，一直是民進黨地方執政的典範，「清廉、勤政、愛鄉土」，更成為民進黨執政的信念和行動準則。現在的宜蘭縣長，卻因為涉嫌貪污弊案遭到起訴。起訴書指出，其涉嫌利用人頭帳戶，有超過7000多萬的錢是洗錢，或是金流無法交代。

蔡英文也說，苗栗已有72年沒有政黨輪替，長期財政赤字，加上特定派系把持，讓苗栗的縣政沒有良好的建設，也沒有好的發展。不僅如此，這次選舉還有一位候選人前科累累，具有黑道背景，卻還自比是南非前總統曼德拉，如果不換人、不換黨做做看，苗栗的政治文化，永遠無法被改變。

蔡英文也強調，在南投國民黨籍的前縣長，因為涉及風災重建索賄等多項弊案，遭到法院判刑，刑期加起來超過四百年。現任的國民黨縣長，還有國民黨這次推出的候選人，也都遭質疑跟黑金家族、黑道集團掛勾，只有終結黑金政治，南投才有可能發展，南投才有可能進步。

蔡英文說，民進黨在宜蘭縣、苗栗縣、南投縣，都已經看到改變的機會，只有集結民眾力量才能夠杜絕黑金政治，不會讓地方政治成為黑金特權的溫床。

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核稿編輯：翁世航