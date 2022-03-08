晚育化社會來臨 5成首胎年齡恐破35歲，避免高齡求孕艱辛，專家急籲凍卵搶救未來生育權

依據最新生育調查顯示[1]，30歲以上未曾懷孕的女性有5成計畫懷孕的年齡在35歲以上，有超過1成的人可能40歲以上才會生小孩，成為名副其實的「高齡媽媽」！調查也顯示，儘管有超過6成的女性想懷孕，但超過半數對於生育「沒有任何準備」。TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長、台灣子宮內膜異位症學會秘書長何彥秉醫師表示，目前適育女性對於生育力的認知普遍不足，也未定期做生育檢測，等到高齡後想生孩子，容易增加不孕的機率！

內政部110年報告[2]，67%的女性30歲以上才生第一胎，其中有6%的女性生第一胎的年齡超過40歲。依據108年衛福部人工生殖施行結果報告，35歲後懷孕率及活產率會急速下降。何醫師提醒，卵子品質是懷孕的關鍵，儘管試管嬰兒技術持續進步，提升高齡婦女懷孕機會，卻無法阻止卵子的老化。何醫師解釋，凍卵是目前少數可以解決卵子老化的有效方法，建議30-35歲、短期內沒有生育計劃者，在健康生育年齡時先將卵子冷凍，等到想生育時，取出冷凍的卵子使用，保有理想懷孕率。

Photo Credit : TFC臺北婦產科診所生殖中心

避免高齡多次取卵艱辛 凍卵門診量增加2成

研究統計[3]，懷孕、活產率和卵子數目、卵子品質成正相關，且35歲的女性平均要15顆以上的卵子才可以成功懷上一胎活產寶寶。醫師進一步說明，臨床上許多高齡婦女必須經歷多次取卵，反覆吃藥和打針，才能得到一顆染色體正常的胚胎，不但增加療程辛苦，也提升高齡懷孕困難度，這些高齡拚博生育的婦女，對於未將年輕卵子冷凍起來，多半悔不當初。

根據調查，儘管有7成3的人聽過「凍卵」，但對於凍卵的內容仍不太了解。醫師表示，現今冷凍卵子的技術已經成熟，冷凍卵子解凍後卵子存活率約97 %；以TFC臺北婦產科診所生殖中心為例[4]，凍卵門診量較前年增加2成，已超過20%的女性透過集卵後解凍授精並成功懷孕；不過現在凍卵年齡層偏高，相關知識仍不夠普及。

Photo Credit : TFC臺北婦產科診所生殖中心 現今冷凍卵子的技術已經成熟，冷凍卵子解凍後卵子存活率約97_%

昏倒發現竟罹患子宮內膜異位症，凍卵後一次試管療程就成功

23歲黃小姐，自初經來潮後有嚴重經痛與月經出血。某日回家路上因疼痛難耐昏厥送醫，確診嚴重子宮內膜異位症。當時醫師研判需透過手術完全摘除病灶，被判定25歲前沒有懷孕，未來就很難再自然懷孕。5年後她遇到另一半，由於已經預先凍卵，解凍後進入試管療程，在生殖實驗室處理後獲得良好的胚胎，由於子宮治療狀況良好，植入胚胎一次就成功，順利懷孕。

醫師解釋，黃小姐所罹患的子宮内膜異位是不孕患者中常見的疾病，佔不孕門診的30-40%，常見有經痛、性交疼痛、腹瀉與排便疼痛等症狀，若不積極治療容易造成不孕。根據調查[5]，近20%女性每次月經來不但疼痛且難以忍受，10%的人在月經來時有經常性頭痛、噁心的症狀。醫師提醒，子宮内膜異位症有時需合併多種治療方式，但治療和手術都有可能會讓卵巢機能喪失，面臨手術後無卵可用的窘境，需依靠專業醫師的評估，因此建議有類似症狀的女性，應及早到專業生殖中心尋求協助，保留一線「生」機！

凍卵風氣漸盛，透過事前檢測保留未來生育權

醫師表示，凍卵分成醫療性需求和社會性需求，過去大家所熟知的醫療需求包含癌症患者、子宮異常、卵巢早衰家族史、子宮内膜異位症和先生無精症等，除醫療需求外，還有社會性凍卵需求。過去台灣較少針對凍卵議題探討的書籍，《凍卵預留卵實力 我的幸福我決定》一書集結多個凍卵的成功案例，透過不同職業、不同生育規劃及疾病角度出發，探討凍卵的意義。醫師最後建議，針對30-35歲對生育有明確規劃、短時間內尚未考慮生育之育齡女性，應及早到專業生殖中心尋求醫師協助，進行卵巢功能、卵子庫存量檢查，在生育能力受到影響前，透過凍卵保留未來生育權。

[1] 由TFC委託波仕特市調公司，針對300名台灣25-44歲女性做的調查

[2] 內政部2021年「首次生產婦女之平均年齡(生第一胎平均年齡)

[3]《Human Reproduction》2017

[4] 根據TFC臺北生殖中心109年-111年統計

[5] 由TFC委託波仕特市調公司，針對300名台灣25-44歲女性做的調查