「素養」只是長文閱讀測驗嗎？其實包含老師在內都誤解了新課綱

文：歪文系why_literature

111年學測題公布後，不少媒體論及如今大考題目越變越長，國文科題目破萬字早是必備、自然科與社會科題目也來到近20頁，其中更有老師指出，數A最難的原因可能與繞來繞去的文字敘述有關。而一般人對於「素養」的想像，第一時間也都將它與長文閱讀畫上等號。

這些現象容易讓人誤解，以為新課綱強調的素養導向，只要加入閱讀題組，讓題幹敘述變長，就能使任何科目跨領域、「素養」起來，甚至就連教學現場也出現一些誤會：段考題越出越長導致學生寫不完；閱讀素養題變成「大家來找碴」的圈關鍵字題目；或是自然科、數學科加入一長串引文假裝成跨領域題目，然而題幹所問卻與引文沒有關係。

這也讓學生對考試目標感到困惑：考試究竟是在考學科能力，還是在比賽誰閱讀速度比較快，能夠在文章中找到關鍵字而已？課程所學與考試的連結究竟為何？

被誤解的素養導向

會發生這些問題，其實是因為許多包含老師在內的人，對「素養」是什麼、「閱讀素養」在考什麼，有點小小的誤會了。

依照教育部的規定，素養的定義為：

「核心素養」是指一個人為了適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。核心素養強調學習不局限於學科知識及技能，而應關注學習與生活的結合。

就此看來素養的關鍵有二：解決生活情境的能力、跨領域。新課綱強調的是學生除了學習課本內的背誦性知識外，更重要的是要讓學習到的知識與技能，能夠解決生活情境中的問題。

因此素養當然並不侷限在「閱讀長文」，而是要學生能解讀文字、圖表、數據、廣告等資料，理解完後綜合學科基礎知識，來面對生活中發生的問題。所以單純加入一個閱讀引文，並不能完全當作素養題。

舉個例子，單純計算期望值屬於數學科的基礎知識技能，但像是今年學測數A第13題，題目就以抽卡遊戲的機制作為生活情境，要學生計算出遊戲內抽到金卡的期望值是多少，這就稍微符合新課綱目標。

雖然文章發出後有數學老師告訴我，其實期望值超出學測範圍，應該放在分科測驗（指考）比較恰當。但倘若能加上一些「哪種抽卡方案cp值最高」、「有限金額該怎麼分配」等等的要求與狀況，如果出在分科測驗，這題就很貼近素養的「解決生活問題」！

「素養」明明是解決生活情境的取向，那為何還是有許多老師，都不小心把它等同於長文閱讀呢？這可能跟長年以來對國文科「閱讀理解」能力沒有一個具體的框架與方法有關。

「閱讀素養」的三個方向

我們可以從PISA（國際學生能力評量計畫）的「閱讀素養」角度，來解釋為何考試如果只側重從文章中查找訊息的題型，並不是個太完整的考題方向。PISA是國際組織OECD舉辦的全球性學生評量，主要測驗各國學生的閱讀、數學與科學三項素養能力。其題目強調從生活情境出發，且對閱讀素養有明確的三項指標與定義，層次由初階至高階分別是：

擷取訊息：能夠依據問題，從文本中擷取出明確的訊息。 統整與推論：能夠廣泛地理解文本中的內容；藉由跨段落的解讀，推導出作者沒有明確提出，但屬於作者意圖的推論。 省思與評鑑：包含反思與評鑑文本的內容、形式，依照個人的經驗與知識，對文本提出自己的想法，甚至批判或對它形成評價。

前述說的素養題幾乎等於長文閱讀，且題幹都圍繞在「根據本文，下列何者敘述正確？」此類型的問句，就容易將測驗目標侷限在最低層次的「擷取訊息」。此種題目容易演變成「大家來找碴」的尋找關鍵字遊戲。學生先看題幹問了什麼，回過頭來從文章中圈關鍵字／句找出答案。

這樣確實能夠訓練學生閱讀長文，因為答案只能從茫茫文字海中尋找，但卻很難測驗出學生是否能進一步判讀作者的言外之意，更遑論對文章內容與形式，形成個人的批判與評鑑。這樣也導致學生對課程內容興趣缺缺，因為考題最後都跟課程沒關係，反正都是閱讀測驗。

PISA閱讀素養並不是一個太新的東西，早在2006年就開始在台灣施測，也有許多國文老師將它的概念融入於課堂教學中。只是因為他們的題目往往從生活情境出發，更是給出閱讀理解能力具體的定義與方向，在108課綱素養導向的趨勢下，變成許多人朗朗上口的顯學。

然而閱讀素養除了擷取訊息外，更高層次的訓練實屬必要，但也就更不容易出成考題。我並非認為擷取訊息的考題不重要，而是應該要顧及到統整與推論、省思與評鑑的階段，才能讓學生擁有完整解釋一篇文章的能力，進而反思其中的好壞。這才是「閱讀素養」的全貌。

「素養」的教學現場限制

素養立意良善、我也認為是個好的嘗試，然而教學的課程內容、測驗方式等同於要大翻新。教學既要與生活連結，又要能形成「學習遷移」，讓學生在課本學習到的知識與技能，能夠靈活運用在生活中，而不僅止於背誦型的知識。

這樣的翻新困難度高，讓108課綱實施的第一年有很多老師不願意配合。比如有聽聞過資深老師紛紛要求只上部定課程（就是原本的課本內容），表明拒絕參與新課綱的選修課、校必課程，他只想好好教他的「學科基礎知識」直到退休。

所以在配課安排時，依照學校狀況，可能會將資深老師安排至高一教必修課內容，中生代與新生代的老師，則必須一肩扛下選修課與校必課程的重責大任，重新設計好幾套「沒有課本」的課程內容。

誠然，這樣「各司其職」其實不完全是壞處，因為部分資深老師對於部定課程的掌握度確實相當高。而且從老師培訓的角度來看，資深老師在師培受到的訓練與當今108課綱的取向是截然不同的；新研究、新科技、新的說法甚至推翻了他們以往所學，沒辦法簡單參加幾場研習就能迅速地改變。

只不過這樣一來，中生代、新生代的老師負擔就變得相當大，他們不僅要設計選修課、探究與實作等課程，同時還得顧及原本的課本內容與導師帶班。也別忘了前述說過素養題難教，素養題更是難出！教學負擔大，設計好的素養題也相當耗費時間心力，所以也能明白為何段考容易出現滿滿「大家來找碴」的題目，因為每次段考、每個章節都要有中高層次的素養題型，實在是很困難的一件事。